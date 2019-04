Nowitzki beendet Basketball-Karriere

Der deutsche Basketball-Profi Dirk Nowitzki wird seine Karriere nach der laufenden NBA-Saison beenden. Das kündigte er nach dem letzten Heimspiel der Dallas Mavericks gegen die Phoenix Suns an. Zugleich machte er deutlich, dass er nach seiner Karriere in Dallas bleiben will.

Nowitzki spielte seit 1998 in der NBA für die Dallas Mavericks. Er gilt als der bisher beste deutsche Basketball-Spieler aller Zeiten.

Zu seinen größten Erfolgen gehört der Gewinn des MVP-Awards der Saison 2006/07 sowie der Gewinn der NBA-Meisterschaft in den NBA-Finals 2011. In dem Jahr wurde er zudem als "wertvollster Spieler" der Finalserie ausgezeichnet. Quelle: dts Nachrichtenagentur

