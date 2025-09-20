2. Bundesliga: Kaiserslautern dominiert Münster

Die dts Nachrichtenagentur berichtet, dass der 1. FC Kaiserslautern zum Auftakt des sechsten Spieltags der 2. Bundesliga Preußen Münster klar mit 4:1 geschlagen hat. Matchwinner war Dreifachtorschütze Ivan Prtajin.

Der FCK erwischte einen Start nach Maß und stellte früh die Weichen. Bereits in der 7. Minute traf Ivan Prtajin zur Führung, ehe Naatan Skyttä nach 17 Minuten auf 2:0 erhöhte. Mit seinem zweiten Treffer des Abends legte Prtajin in Minute 24 nach und sorgte noch vor der Pause für deutliche Verhältnisse.

Nach dem Seitenwechsel versuchte Münster, mehr Präsenz in die Partie zu bringen. Der Joker Oscar Vilhelmsson verkürzte in der 50. Minute und brachte die Gäste kurzzeitig zurück ins Spiel. Kaiserslautern blieb jedoch stabil in den Abläufen und setzte die entscheidenden Nadelstiche. Prtajin schnürte in der 64. Minute den Dreierpack und stellte den alten Abstand wieder her. Bis zum Abpfiff verwalteten die Pfälzer die Führung souverän und ließen kaum noch Hochkaräter zu.

Durch den Heimsieg setzt sich Kaiserslautern vorerst an die Tabellenspitze. Münster rutscht auf Rang zehn ab und richtet den Blick auf die nächste Aufgabe. Für den FCK geht es am kommenden Samstag nach Paderborn, Preußen empfängt tags darauf Eintracht Braunschweig.

Ergebnis im Überblick:

• 1. FC Kaiserslautern – Preußen Münster 4:1 (Prtajin 7., 24., 64.; Skyttä 17. – Vilhelmsson 50.)

Parallelspiel am Freitagabend:

• Arminia Bielefeld – SpVgg Greuther Fürth 1:3.

Quelle: ExtremNews



