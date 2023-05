1. Bundesliga: Bayern stolpern im Titelrennen

In der Samstagabendpartie des 33. Bundesliga-Spieltags hat der FC Bayern München mit 1:3 gegen RB Leipzig verloren.

Erneut gebührte den Bayern der erste Zug im Titelrennen gegen den Verfolger aus Dortmund, der am Sonntag auf Augsburg trifft. Entgegen den Erwartungen zogen sich die Leipziger nicht tief in die eigene Hälfte zurück, sondern wirkten von Beginn an gut sortiert und versuchten ihre Ballbesitzphasen zu behaupten, was ihnen zunächst auch gelang. Die Dominanz der Hausherren wurde jedoch immer deutlicher. In der 25. Minute war es Serge Gnabry, der seine Topform mit einem Tor bestätigte. Die Sachsen hielten dagegen, scheiterten aber immer wieder am Bayerns Torwart Yann Sommer, der mehrere Schüsse auf der Linie parierte. Mit einer verdienten Führung für die Hausherren ging es somit in die Pause. Zu Beginn der zweiten Hälfte brachte Leipzigs Trainer Marco Rose den zuletzt formstarken Benjamin Henrichs für Mohamed Simakan. Rose spürte, dass hier etwas möglich war und trieb seine Mannschaft lautstark nach vorne. In der 65. Minute traf Konrad Laimer folgerichtig für die Gäste zum Anschlusstreffer und setzte den Rekordmeister damit unter Druck. In der 72. Minute erwischte Bayerns Benjamin Pavard Christopher Nkunku am Fuß: Elfmeter für die Bullen aus Leipzig. Der Gefoulte trat selbst an und traf souverän zur Führung für die Gäste. Die Bayern fanden keine Antwort und wirkten alles andere als souverän. In 84. Minute ging schließlich Bayerns Noussair Mazraoui im eigenen Strafraum mit der Hand zum Ball: Erneut Elfmeter für Leipzig. Diesmal trat Dominik Szoboszlai für die Gäste an und traf zum 3:1 Entstand für die Sachsen. Die Bayern stolpern somit im Titelrennen und können aus eigener Kraft nicht mehr Meister werden, unterdessen sichert Leipzig sich die Teilnahme an der Champions League.

1. Bundesliga: Stuttgart schlägt Mainz und verlässt Abstiegsränge

Im ersten Sonntagsspiel des vorletzten Bundesliga-Spieltags hat der VfB Stuttgart 4:1 beim 1. FSV Mainz 05 gewonnen.



Dem VfB ist durch den Sieg ein Befreiungsschlag im Abstiegskampf gelungen - er rückt auf den 15. Rang vor und hat sein Schicksal damit am kommenden Wochenende in der eigenen Hand. Für die Mainzer geht es unterdessen auf Rang 9 sportlich um nichts mehr. Beide Teams begegneten sich am Sonntag lange auf Augenhöhe. Zunächst konnten die Hausherren in der 23. Minute nach einer Ecke durch einen Treffer von Marcus Ingvartsen in Führung gehen. Wataru Endo gelang aber in der 41. Minute noch vor der Pause der Ausgleich. Im zweiten Durchgang kamen die Mainzer etwas besser ins Spiel, konnten aber nicht erneut in Führung gehen. Stattdessen traf Serhou Guirassy in der 64. Minute für die Schwaben - erneut ging dem Treffer ein Eckstoß voraus. In der Schlussphase war Mainz bemüht, blieb aber glücklos. Auf der anderen Seite machten die Gäste in der 78. Minute den Deckel drauf: Diesmal traf der eingewechselte Chris Führich per Schlenzer ins lange Eck. In der Nachspielzeit legten die Gäste noch einen weiteren Treffer nach, wobei Führich diesmal Vorlagengeber für Tanguy Coulibaly war. Für Stuttgart geht es am Samstag gegen Hoffenheim weiter, Mainz ist bei Borussia Dortmund gefordert.

1. Bundesliga: Dortmund gewinnt in Augsburg und ist Tabellenführer



Am 33. und damit vorletzten Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund beim FC Augsburg mit 3:0 gewonnen und sich damit an die Spitze der Tabelle gesetzt.



Der BVB kann dadurch am letzten Spieltag die deutsche Meisterschaft klarmachen, die Bayern haben nur noch eine Chance, wenn sie selbst gewinnen und Dortmund gleichzeitig patzt. Augsburg war nach einer roten Karte für Felix Uduokhai in der 38. Minute nur noch zu zehnt auf dem Platz, nach dem ersten Treffer von Dortmunds Sébastien Haller (58. Minute) begannen die Gastgeber aber erst mitzuspielen. Sébastien Haller war es auch, der für den BVB in der 84. Minute noch einen Treffer drauflegte, Julian Brandt traf in der dritten Minute der Nachspielzeit. Während die mitgereisten Dortmundfans "Deutscher Meister wird nur der BVB" sangen, müssen die Augsburger weiter um den Klassenerhalt zittern.

1. Bundesliga: Leverkusen gegen Gladbach unentschieden



Zum Abschluss des 33. Spieltags in der Fußball-Bundesliga haben sich Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach mit einem 2:2 unentschieden getrennt.



Leverkusen war in der 15. Minute durch Amine Adli in Führung gegangen, sein Teamkollege Kerem Demirbay legte fünf Minuten später nach (20. Minute). Im zweiten Durchgang lud Bayer die Gäste auf Mönchengladbach dann regelrecht zum Aufschließen ein, Jonas Hofmann (58.) und Lars Stindl (90. Minute) trafen beide nach krassen Leverkusen-Fehlern. In der Tabelle klettert Bayer trotzdem auf Rang sechs, aber nur mit einem Punkt Vorsprung, Mönchengladbach bleibt auf Position elf. Damit bleibt es am letzten Spieltag im Kampf um die Europacup-Ränge spannend.

Quelle: dts Nachrichtenagentur