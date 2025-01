Champions League: Leverkusen weiter - FCB und BVB in Play-offs

Am achten und letzten Spieltag der Champions-League-Vorrunde hat der FC Bayern München zuhause gegen Slovan Bratislava mit 3:1 gewonnen, Borussia Dortmund daheim gegen Schachtar Donezk mit 3:1 gesiegt, der VfB Suttgart eine 1:4 Heim-Pleite gegen Paris Saint-Germain kassiert, Bayer 04 Leverkusen mit 2:0 gegen Sparta Prag triumphiert und RB Leipzig in Österreich gegen Sturm Graz mit 0:1 verloren. Damit steht Leverkusen im Achtelfinale, Dortmund und Bayern München müssen in die Play-offs, während Stuttgart und Leipzig ausgeschieden sind.

Die Münchner gingen gegen Bratislava durch einen Kopfball von Müller in der achten Minute in Führung. Die Kompany-Elf zeigte sich erwartet überlegen und erzielte die Vorentscheidung in der 73. Minute durch Kane, der nach Musiala-Flanke ebenfalls per Kopf erfolgreich war. In der 84. Minute legte Coman nach, nachdem Gnabry zunächst am Torwart gescheitert war. Tolics Gewaltschuss in der 90. Minute bedeutete nur Ergebniskosmetik für die Gäste.



In Dortmund hieß der Matchwinner Guirassy: Der Franzose drückte das Leder nach Adeyemi-Hereingabe in der 17. Minute mit dem Oberschenkel ins Gehäuse. In der 44. Minute profitierte der Angreifer von einem starken Brandt-Pass, nach dem er im Duell mit dem Keeper die Oberhand behielt. In der 50. Minute kam Schachtar nach einer schlampigen Ballannahme von Kobel durch Marlon Gomes nochmal ran. Doch Bensebaini besorgte die Vorentscheidung in der 79. Minute nach Doppelpass mit Reyna und ließ die schwarz-gelbe Wand jubeln.



Währenddessen war Stuttgart im Heimspiel gegen Paris völlig chancenlos. Bereits in der 6. Minute nickte Barcola nach Ecke ungestört ein und legte in der 18. Minute für Dembelé auf, der aus wenigen Metern einschieben durfte. Der Ex-Dortmunder schnürte in der 35. Minute gar den Doppelpack, als er Bredlow aus spitzem Winkel keine Chance ließ. In der 54. Minute war der Dreierpack des Franzosen perfekt: Nach Hakimi-Vorarbeit vollstreckte er aus 15 Metern. Der Ehrentreffer für die Schwaben fiel in der 77. Minute, weil Pacho nach Mittelstädts Flanke das Leder unglücklich ins eigene Tor lenkte.



In Leverkusen brachte Shootingstar Wirtz seine Mannschaft auf die Siegerstraße: In der 32. Minute beförderte er den Ball nach starkem Lauf von Frimpong aus 14 Metern humorlos über die Torlinie. In der 64. Minute konnte Gäste-Keeper Vindahl einen Grimaldo-Freistoß nur unzureichend abwehren und Tella bedankte sich mit dem Abstauber zur Entscheidung.



In Graz konnte sich Leipzig dagegen nicht mit einem Sieg aus der Champions League verabschieden: Malic erzielte in einer wenig attraktiven Begegnung den Treffer des Tages in der 42. Minute im Nachschuss nach einer Ecke.

Quelle: dts Nachrichtenagentur