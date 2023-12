DEL: Köln bleibt nach Sieg unter Top4 mit den "besten 60 Minuten des Jahres" "Das tut unfassbar gut"

Große Erleichterung in Mannheim! Die Adler drehen das Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG, gewinnen mit 3:2 und feiern nach 4 Pleiten den 1. Sieg unter Coach Dallas Eakins. Mannheims Daniel Fischbuch ist erleichtert: "Das tut unfassbar gut. Es wurde Zeit. Wir sind mega-glücklich." Der Weg zur Spitze ist für den Tabellen-10. allerdings noch weit. Dort bleiben die Eisbären Berlin dank eines starken Schlussdrittels und einem 5:3-Erfolg beim Letzten aus Iserlohn - der 10. Auswärtssieg in Folge. Doppelpacker Morgan Ellis spricht von "großen 3 Punkten".

Wichtige 3 Punkte und ein Zu-Null-Spiel holen sich auch die Kölner Haie gegen das Top-Team aus Straubing - 3:0 und der Sprung auf den 4. Platz. Kölns Frederik Storm sieht "die besten 60 Minuten dieses Jahr" und bedankt sich zudem bei Goalie Tobias Ancicka: "Er war unglaublich in den letzten Monaten." Hitzig geht es hingegen beim 6:3 der Schwenninger Wild Wings gegen die Löwen Frankfurt zu. Schwenningens Phil Hungerecker erkennt an den vielen Rangeleien eine Frankfurter Methode: "Wir wissen, dass sie einfach spielen, hart spielen. Die haben versucht, uns ein bisschen aus dem Spiel zu bringen, weil wir sie 60 Minuten an die Wand gespielt haben." Löwen-Akteur Cameron Brace sucht die Fehler bei seinem eigenen Team und spricht von einem "schrecklichen Auswärtsspiel".



Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips vom Freitag aus der DEL. Weiter geht es am Sonntag, wenn die Eisbären Berlin die Adler Mannheim empfangen - ab 15 Uhr live bei MagentaSport. Jedes Einzelspiel des 28. Spieltags gibt es am Sonntag ab 13.45 Uhr bei MagentaSport zu sehen.

Adler Mannheim - Düsseldorfer EG 3:2

Der 1. Sieg für Adler-Coach Dallas Eakins nach 4 Niederlagen am Stück. Das sieht Mitte des 2. Drittels nicht danach aus, als die DEG mit 2:0 führt. Doch Linden Vey, Jordan Szwarz und Daniel Fischbuch drehen die Partie.

Mannheims Daniel Fischbuch über sein Gefühl nach dem Befreiungsschlag: "Das tut unfassbar gut. Es wurde Zeit. Wir sind mega-glücklich."

Lange hadern die Adler auch in diesem Spiel mit der Chancenverwertung, doch dann drehen sie das Spiel. Ist der Knoten damit geplatzt? Fischbuch: "Ich hoffe doch. Man sieht, wir haben nicht aufgegeben. Wir haben weiter dran geglaubt und versucht, alles zum Tor zu bringen. Und am Ende haben wir verdient gewonnen."

Kölner Haie - Straubing Tigers 3:0

Die Haie gewinnen zu Null - auch dank eines glänzend aufgelegten Tobias Ancicka. Der Goalie holt sich seinen 3. Shutout in dieser Saison. Köln schiebt sich damit bis auf den 4. Platz vor.

Kölns Frederik Storm, Torschütze zum 1:0, ist sehr zufrieden mit dem Auftritt: "Ich denke, wir haben die besten 60 Minuten dieses Jahr gespielt. Wir haben das ganze Spiel über konzentriert gespielt. Natürlich hatten wir auch Ancicka im Tor. Er war unglaublich in den letzten Monaten."

Das Erfolgsgeheimnis von Haie-Goalie Ancicka beschreibt er kurz und bündig: "Er hält alle Pucks."

Straubings Joshua Samanski trauert den vergebenen Chancen hinterher: "Vor allem im 2. Drittel habe ich gedacht, dass wir echt gut Druck gemacht haben. Da haben wir aus einem Konter das Gegentor kassiert. Der Lucky Punch ist nicht gefallen."

Iserlohn Roosters - Eisbären Berlin 3:5

Über 2 Drittel kann das Schlusslicht den Spitzenreiter ärgern, führt 2:0 und 3:2. Doch im Schlussdrittel drehen die Eisbären auf. Morgan Ellis erzielt einen Doppelpack zum 4:3 und 5:3 für die Berliner, die damit die Tabellenführung zementieren. Es ist der 10. Auswärtssieg in Folge für die Eisbären.

Iserlohns Comebacker Brandon Gormley trauert vergebenen Punkten gegen den Spitzenreiter nach: "Wir müssen versuchen, darauf aufzubauen. Wir hatten das Gefühl, dass wir ziemlich gutes Hockey gespielt haben. Aber wir müssen einen Weg finden, in so einem Heimspiel Punkte mitzunehmen. Das haben wir nicht geschafft, aber wir können darauf aufbauen."

Gormley honoriert die Entwicklung bei den Roosters seit dem Trainerwechsel: "Die Jungs haben sehr gut geantwortet. Es ist wichtig, jetzt noch mehr Punkte für die Tabelle zu holen. Insgesamt geht es in die richtige Richtung. Wir müssen schauen, dass wir speziell in den Heimspielen Punkte holen."

Berlins Doppelpacker Morgan Ellis wirkt nach dem Spiel erleichtert: "Große 3 Punkte für uns. Es ist immer gut, Punkte zu sammeln. Es ist immer hart, hier zu spielen. Sie haben eine tolle Fanbase. Hilde hat uns zunächst im Spiel gehalten und wir haben unsere Möglichkeiten genutzt."

Ellis über die Auswärtsserie der Eisbären: "Wir sind auswärts gerade ziemlich gut. Wir halten es einfach und nutzen unsere Möglichkeiten."

Schwenninger Wild Wings - Löwen Frankfurt 6:3

Eine hitzige, torreiche Partie, aber die Festung der Wild Wings hält. Cameron Brace bringt die Löwen im Schlussdrittel auf 3:4 heran, doch mit zwei "empty-net-goals" entscheidet Schwenningen das Spiel für sich. Der 12. Heimsieg im 14. Spiel!

Schwenningens Doppeltorschütze Phil Hungerecker begründet die hitzige Begegnung ab dem 2. Drittel folgendermaßen: "Wir haben Frankfurt 60 Minuten dominiert. Wir wissen, dass sie einfach spielen, hart spielen. Die haben versucht, uns ein bisschen aus dem Spiel zu bringen mit Cramarossa, mit Marshall oder meiner Wenigkeit, weil wir sie 60 Minuten an die Wand gespielt haben."

Frankfurts Cameron Brace findet nach dem Spiel deutliche Worte: "Ich finde, wir haben ein schreckliches Auswärtsspiel gemacht. Wir wussten, dass sie physisch dagegenhalten. Wir waren einfach nicht vorbereitet."

Augsburger Panther - Fischtown Pinguins 1:3

Die Pinguins sind dank des Auswärtssieges Zweiter. Für einen erwärmenden Moment sorgt das Augsburger Heimpublikum, das unter dem "Spiel der Herzen" 30.000 Euro für den guten Zweck an den Bunten Kreis und die Schwabenhilfe spendet. Ein Sponsor verdoppelt das Ganze.

