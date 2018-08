Löw beruft drei Neulinge in DFB-Kader

Bundestrainer Joachim Löw hat den Kader für die kommenden Länderspiele gegen Frankreich und Peru benannt. Mit Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain), Nico Schulz (TSG Hoffenheim) und Kai Havertz (Bayer Leverkusen) gehören drei Neulinge zum Kreis der Nationalmannschaft, teilte der Bundestrainer am Mittwochmittag in München mit. Mit Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Leroy Sané (Manchester City) und Nils Petersen (SC Freiburg) kehren zudem drei Spieler ins DFB-Team zurück. Sami Khedira gehört im Gegensatz zu insgesamt 17 WM-Fahrern nicht zum Aufgebot.

"Was die nahe Zukunft betrifft, ist es wichtig, dass wir in der Mannschaft Veränderungen vornehmen", sagte Löw bei der Kaderbekanntgabe. "Wir müssen nun den richtigen Mix finden zwischen erfahrenen und jungen, dynamischen, hungrigen Spielern." Der Budnestrainer versprach, dass die Mannschaft "ganz anders auftreten" werde, als bei der WM in Russland.



Das DFB-Team spielt am 6. September in der neuen Uefa Nations League gegen Weltmeister Frankreich. Am 9. September findet das Länderspiel gegen Peru statt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur