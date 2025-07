Saison-Auftakt der 3.Liga am 01. August mit einem Hammer-Duell: Aufstiegsfavorit TSV 1860 München mit neuen Top-Stars zum Start bei RW Essen

Was für ein Auftakt in die Saison 2025/26 der 3. Liga am 1. August: RW Essen gegen TSV 1860 München - ab 18.30 Uhr live und zudem kostenlos bei MagentaSport. Ein besonderes Traditionsduell am Freitagabend an der Hafenstrasse: das zweibeste Team der Rückserie 2025 gegen die Münchner Löwen, die nominell so viel Klasse und so viel Bundesliga eingekauft haben wie seit mindestens 15 Jahren nicht mehr: allein durch die Rückkehrer Kevin Volland und Florian Niederlechner mit fast 500 Spielen in der 1. Liga.

Heißt somit auf dem Papier: klarer Aufstiegsfavorit! MagentaSport zeigt nach der Rekordsaison 24/25 auch in der neuen Spielzeit alle 380 Spiele, davon 312 davon exklusiv im Pay-Angebot. Die 3. Liga geht in die neunte Saison bei MagentaSport - zuletzt waren es mit 28,7 Millionen Live-Zuschauer gesamt so viel wie noch nie. Für die Fans hat der Auftakt-Knaller mit RW Essen gegen die Münchner Löwen noch eine weitere Besonderheit: die Partie am Freitag wird ab 18.30 Uhr kostenlos für alle gezeigt - auf den Plattformen von MagentaTV und MagentaSport. Wow-Kader der Löwen: so viel Bundesliga-Power steckt drin Die Partie in Essen ist ein Vorspielen für die Ambitionen des Traditionsklubs TSV 1860, denn neben den Stürmern Kevin Volland (32) - 15 Länderspiele plus 17 Champions League-Einsätze - und Florian Niederlechner (34) - 81 Tore bei 398 Partien in der 1. und 2. Liga - haben die Münchner mit Keeper Thomas Dähne (9mal Bundesliga), Kilian Jakob (1x Bundesliga), Siemen Voet (38 Einsätze in der Eredivisie, 3-mal Champions League) auch noch Manuel Pfeifer mit 70 Partien in der Österreichischen Bundesliga für die Defensive geholt. Und Achtung: Mittelfeld-Spieler Max Christiansen kommt auf immerhin 57 Bundesliga-Einsätze. Eine ganze Reihe namhafter Neue in München, die eine gewisse Euphorie und Erwartung auslösen. RW Essen hat eine bockstarke Rückrunde mit dem abschließenden 8. Platz zu bieten, ein eingespieltes Team trifft auf Bundesliga-Power. Im mit 20.100 Fans fassenden, vermutlich ausverkauften Stadion an der Hafenstraße - Flutlichtspiel, Freitagabend, kostenlos zu sehen. Macht jetzt schon Lust. Quelle: MagentaSport (ots)