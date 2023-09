DFB-Pokal: Leipzig gewinnt gegen Wiesbaden

In der 1. Runde des DFB-Pokals hat RB Leipzig gegen die SV Wehen Wiesbaden 3:2 gewonnen.

Leipzig dominierte die Partie und sicherte sich so den Einzug in die 2. Runde. Wehen war zu Beginn noch zu harmlos, konnte sich später jedoch steigern. Bereits in der 7. Minute ging Leipzig dank Emil Forsberg in Führung. Dann wechselten sich Benjamin Šeško von RB Leipzig und Ivan Prtajin (SV Wehen) mit Toren ab: Šeško traf in der 18. und 70. Minute, Prtajin in der 41. und 73. Minute.

Quelle: dts Nachrichtenagentur