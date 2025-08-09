HOCKEY TOTAL: Deutsche Frauen am Samstag auch gegen Frankreich 0:2, dann deutscher 3:2-Erfolg!

Dieser Hockey-Auftakt macht Lust auf mehr! Die deutschen "Comeback-Kings" machen ihrem Ruf mal wieder alle Ehre. Zum Start in die Heim-EM gegen Frankreich stehen die DHB-Herren 12:30 Minuten vor dem Ende mit dem Rücken zur Wand, liegen mit 0:2 zurück. Doch dann dreht das Team von Bundestrainer André Henning mit 3 Toren in 5 Minuten die Partie. Der Coach spricht am MagentaSport-Mikrofon von einem "Wahnsinnserlebnis" für seine Spieler: "Das ist eine Mentalität, die uns jetzt schon ein paar Jährchen begleitet. Dass wir in der neuen Konstellation diese Kultur wieder so auf den Platz bringen, ist unglaublich."

Doppelpacker und Spiel-Entscheider Justus Weigand stimmt ein: "So eine Qualität braucht man auch am Ende, um etwas gewinnen zu können." Dafür muss das DHB-Team allerdings noch am Toreschießen arbeiten. In den ersten 3 Vierteln vergibt das Henning-Team einige Hochkaräter: "Als die das 1. Tor schießen, kann es ja 4:0 oder 5:0 für uns stehen - so klar ist ja das Spiel", betont der Bundestrainer, der den Hockeypark in Mönchengladbach direkt mitnimmt: "Wir haben uns vorgenommen, die Hütte hier anzuzünden. Und dadurch war die Hütte richtig am brennen."

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum Start der Hockey-EM. Am Samstag geht es weiter mit der deutschen Frauen-Auswahl im Duell mit Frankreich - live ab 17.30 Uhr.

Deutschland - Frankreich 3:2

Was für ein wildes letztes Viertel! Frankreich führt 12:30 Minuten vor dem Ende mit 2:0, dann startet Deutschland die Aufholjagd: Justus Weigand, Gonzalo Peillat und wieder Weigand retten den DHB-Start ins Turnier.

Die Clips zum Spiel

Die Tore des Spiels im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UDY4RlhHSVNuVVJxR2pEM0JuYXdxTWk1d1poTnBCZlNPOXBjYWpQYnpDaz0=

Harte Ansprache: "Da kann Zinedine Tidane auflaufen"

"Mir ist egal, wer da drüben steht - da kann gleich Zinedine Zidane auflaufen. Wir reißen uns hier 60 Minuten lang den A**** auf!" Die Ansprache von Thies Prinz vor dem Spiel hat Gänsehaut-Potenzial: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=V21jUWErZ0pZVVdpOXBqN3hkaEE5MS9ZbU9RNmdEbERocnFJL2JPaXZNND0=

Doppelchance Deutschland zu Beginn des 2. Viertels! Doch Frankreich-Keeper Corentin Saunier hält "Weltklasse", wie MagentaSport-Kommentator Adrian von der Gröben urteilt: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZEM4MFh3V1NkQ0E3Q3pYeXE1eU1VZ0xwSE1EcXNRaUFOOEtscDNvM0Iybz0=

Doppelschlag Deutschland! Nach einer Strafecke schlägt Gonzalo Peillat zu: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=U1V6RDZUdVpJenE2dXhDZm9zY2EyRmpwaG1rVThaczVDM1BJd3hRTXBVUT0=

"Was für eine Energieleistung!" Justus Weigand macht den deutschen Wahnsinn komplett. In Unterzahl dreht das DHB-Team das Spiel - nach kurzem Check steht das Tor: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SnFUZlRMS2ZHQld5VXpDVUlhR2loZEZPMGVwQXFYQlBUMVl2Mi9WYWlERT0=

"Ein unfassbarer Save!" Das MagentaSport-Duo um Adrian von der Groeben und Moritz Trumpertz feiert die Parade von Jean Danneberg, die das 3:3 verhindert: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bGM5aE8yY1V2R0U2aGdPdmhkWjVrSS9nR3VKYWV1ME5ITkZmUTAvVVhmZz0=

Eine Mischung aus Riesenjubel und Erleichterung nach dem Ende: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OFE3bGNnUi9QS09VSWxBbjd6TjRmbThnZEpGZEMyUnFQbmx2R3BRdnF2cz0=

"Eine Mentalität, die uns schon ein paar Jährchen begleitet" - die Stimmen zum Spiel

Bundestrainer André Henning ist stolz auf seine Jungs: "Das ist genau das, was genau diese Mannschaft gerade braucht. Das ist eine Mentalität, die uns jetzt schon ein paar Jährchen begleitet, dass wir solche Spiele drehen können. Dass wir in der neuen Konstellation diese Kultur wieder so auf den Platz bringen, ist unglaublich und für die Jungs ein Wahnsinnserlebnis. Wir haben uns vorgenommen, die Hütte hier anzuzünden. Und dadurch war die Hütte richtig am Brennen."

Henning gibt auch zu bedenken: "Als die das 1. Tor schießen, kann es ja 4:0 oder 5:0 für uns stehen - so klar ist ja das Spiel. (...) Das ist natürlich der Klassiker in solchen Spielen - wenn man eigentlich die ganze Zeit vorne ist -, dass bei Frankreich die 1. Torchance mit so einem Gurkentor drin ist." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SC9jQnMrUnl6YTRYbmRSblhick93b1dMUUMwbE9GZ05GQXVWaXVvak9Vbz0=

Mats Grambusch, Kapitän des DHB-Teams: "Wenn man sich das anguckt, machen die unterschiedlichsten Spieler die entscheidenden Sachen. Das ist unsere große Stärke, dass es irgendwie jeder kann. Ich möchte es gar nicht reduzieren auf Einzelspieler. Wenn wir jetzt gegen England spielen, wird es wieder Spieler X sein. Und das macht uns zu einer großen, großen Mannschaft." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YkpJbVUzTzljSmQxVDNraEhTc2JMcE1UaVYwYk9CalhqZ2s3dVBQNjlKTT0=

Justus Weigand, Doppelpacker für Deutschland: "Ehrlicherweise haben wir von Anfang an ein gutes Spiel gemacht, hatten im 1. Viertel ein bisschen Pech bei unseren Torchancen. Da muss man einfach dranbleiben. Im letzten Viertel haben wir dann gezeigt, dass wir auch Tore schießen können."

Angesprochen auf die Comeback-Mentalität, sagt Weigand: "Wir stellen uns das ein bisschen anders vor. Aber so eine Qualität braucht man auch am Ende, um etwas gewinnen zu können. Wir sind sehr froh, dass wir das am Ende immer umreißen können."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eFFNUXhoWnVXZ0cxcks4bWk5QjRleXdkV2hWZnByRUtGcmhwZ1pvK0plYz0=

"Hockey-Genie" André Henning inspiriert auch Streich und Schmidt

Bundestrainer André Henning gilt nicht nur für MagentaSport-Experte Moritz Trompertz als "Hockey-Genie". Zuletzt waren auch Fußball-Trainer wie Christian Streich und Roger Schmidt von ihm inspiriert. Trompertz erklärt, warum: "Er ist U21-Weltmeister geworden, mit den Damen hat er die Bronze-Medaille gewonnen und auch im Herrenbereich gewinnt er jetzt Titel. Das zeigt, wie vielseitig er ist. Das liegt in erster Linie daran, dass er nicht nur ein Hockey-Genie ist. Er ist auch jemand, der genau weiß, wie man eine Mannschaft führen muss. Er weiß ganz genau, wann muss ich hart oder ein bisschen softer sein, wie packe ich jeden Spieler einzeln an? Das macht ihn als Menschen und als Trainer aus. Das ist eine Qualität, die man sportübergreifend nicht so häufig findet."

Die lobenden Worte von Christian Streich und Roger Schmidt sowie Hennings Reaktion im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SmVXOHF6UE9UZGlPZDFLazlnRTlmaFZWb2cvY2d1TUlvNWJWcEYvd0psRT0=

EuroHockey Championships - Die EM der Männer und Frauen in Mönchengladbach vom 8. bis 17. August

(alle Infos immer auf: www.magentasport.de)

Die deutschen Gruppenspiele:

Frauen

Samstag, 09. August

Ab 17.30 Uhr: Deutschland - Frankreich

Männer

Sonntag, 10. August

Ab 14.30 Uhr: England-Deutschland

Frauen

Montag, 11. August

Ab 20.00 Uhr: Deutschland-Niederlande

Männer

Dienstag, 12. August

Ab 19.00 Uhr: Deutschland-Polen

Frauen

Mittwoch, 13. August

Ab 19.30 Uhr: Irland-Deutschland

Ab 14.00 Uhr: Inklusionsspiele / Final

Donnerstag, 14. August

Ab 12.00 Uhr: Platzierungsspiele Männer (nur bei deutscher Beteiligung)

Ab 14.15 Uhr: Platzierungsspiele Männer (nur bei deutscher Beteiligung)

Ab 16.30 Uhr: Halbfinale 1 Männer

Ab 19.00 Uhr: Halbfinale 2 Männer

Freitag, 15. August

Ab 12.00 Uhr: Platzierungsspiele Frauen (nur bei deutscher Beteiligung)

Ab 14.15 Uhr: Platzierungsspiele Frauen (nur bei deutscher Beteiligung)

Ab 16.30 Uhr: Halbfinale 1 Frauen

Ab 19.00 Uhr: Halbfinale 2 Frauen

Samstag, 16. August

Ab 10:00 Uhr: optional Platzierungsspiele Männer

Ab 17.30 Uhr: EM Finale Männer

Sonntag, 17. August

Ab 09.00 Uhr: optional Platzierungsspiele Frauen

Ab 16.30 Uhr: EM Finale Frauen

