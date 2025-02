3. Liga & GFBL: Vor dem Kult-Hit bei Dynamo - Glöckner mahnt nach Mini-Serie: "Kämpfen um die Existenz in der 3. Liga"

Ein Ziel hat Patrick Glöckner schon mal erreicht: der TSV 1860 München hat sich in seiner rund vierwöchigen Amtszeit stabilisiert, zuletzt sogar beim 1:1 gegen den Aufstiegskandidaten Ingolstadt spielerisch überzeugt. Im MagentaSport-Interview spricht der 48jährige Glöckner Klartext: über seinen Torhüter Hiller, seinen Kapitän Verlaat, den scheidenden Präsidenten Reisinger ("sehr netter Mensch") und die Aufgabe beim Zweiten Dresden (Sonntag, ab 19 Uhr live und exklusiv).

Damit keiner träumt beim Tabellen-14. nach 5 Punkten aus 3 Partien, erklärt der neue Trainer Glöckner nüchtern: "Wir kämpfen um die Existenz in der 3. Liga." Über den Aufstiegsanwärter Dynamo: "Dresden ist natürlich ein Brett. Da geht´s richtig ab im Stadion. Die ersten 15 Minuten werden entscheidend sein. Das ist mein Topfavorit." Zur Rückkehr von Kapitän Jesper Verlaat verrät er: "Jessi ist ein gesetzter Spieler. Er hat eine große Rolle bei mir." Auch Keeper Marco Hiller ist gesetzt: "Die Torhüter brauchen Vertrauen. Marco hat bisher gut gehalten. Deshalb steht er auch im Tor."

Für Hansa Rostock sind´s vor dem 24. Spieltag und dem Gastspiel am Samstag in Mannheim (live ab 13.30 Uhr in der Konferenz) nur noch 6 Punkte Rückstand auf einen Relegationsplatz. Franz Pfanne erklärt im MagentaSport-Podcast "4zu3" über Aufstiegsambitionen nach einem schwierigen Start: "Nach 10 Punkten aus 11 Spielen konnte man nicht damit rechnen, dass wir überhaupt noch den Anschluss haben. Jetzt sind wir in einer Phase der Saison, in der sich zeigen wird, ob wir eine Spitzenmannschaft sind. Es wird sich jetzt entscheiden, ob wir zu den Top 5 gehören. Das Ziel sollte sein, so lange wie möglich oben dranzubleiben - und wenn sich die Chance ergibt, wollen wir natürlich zugreifen."

Nachfolgend die wichtigsten Aussagen und Clips vom Interview mit Patrick Glöckner (TSV 1860) sowie Franz Pfanne (Hansa) im Podcast "4zu3" als Ausblick auf den 24. Spieltag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport verwenden. Das Topspiel des 24. Spieltags lautet: Dynamo Dresden (2., 42 Punkte) gegen TSV 1860 München (14., 29 Punkte) - am Sonntag live und exklusiv ab 19 Uhr bei MagentaSport. Zum Auftakt am Freitag wird Viktoria Köln (5., 36 Punkte) gegen Alemannia Aachen (12., 30 Punkte). Im GFBL-Topspiel trifft die Tormaschine Eintracht Frankfurt (1.) bei den Wolfsburgerinnen, Drittplatzierte und nur 3 Punkte entfernt, an.

"Wir kämpfen hier um die Existenz in der 3. Liga"

Der neue Löwen-Trainer Patrick Glöckner hatte die Pleitenserie des TSV 1860 München vorerst gestoppt mit 2 Unentschieden und 1 Sieg. Im 4. Spiel unter seiner sportlichen Verantwortung kommt´s knüppeldick: auswärts in Dresden. Im MagentaSport-Interview spricht er über wichtige Personalien - im Team und Verein.

Reisinger "ist ein sehr netter Mansch"

Patrick Glöckner über den scheidenden Präsidenten Robert Reisinger und umkurvt damit eine heikle Klippe: "Ich bin jetzt seit 4 Wochen hier und konzentriere mich wirklich nur auf den Sport. Ich kann mir da gar nicht anmaßen, darüber zu urteilen, welche Maßnahmen getroffen werden oder wer in welcher Position ist - dafür bin ich noch zu frisch im Verein. Deshalb mische ich mich da überhaupt nicht ein. Ich habe Robert Reisinger kennengelernt, wir hatten einen sehr guten Austausch, er ist ein sehr netter Mensch. Ich werde mich weiterhin auf den Sport konzentrieren, alles andere machen die Verantwortlichen."

Das Hinspiel gegen Dynamo Dresden ging unter Ex-Coach Argirios Giannikis mit 2:3 verloren. Über den Stellenwert der Partie gegen Dresden sagt Glöckner: "Wir kämpfen hier um die Existenz in der 3. Liga. Deswegen hat für uns jedes Spiel maximale Aufmerksamkeit. Aber Dresden ist natürlich nochmal ein Brett - da hast du 30.000 Zuschauer, da geht's richtig ab im Stadion. Ich habe da schon öfter gespielt und ich muss sagen, ich freue mich total auf das Spiel. Das sind die Spiele, für die man Fußball spielt, das sind die Highlights, die man sich während der Saison rauspickt. Den Zeitpunkt kann man positiv bewerten, weil der Trend im neuen Jahr für Dresden noch nicht so gut war. Man kann es aber auch negativ sehen, weil sie müssen. Deshalb wird es entscheidend sein, wie sie ins Spiel kommen."

Dynamo Kader verfügt über Marktwert von kolportierten 10 Millionen Euro. Über Dresdens eam sagt Patrick Glöckner: "Es ist auf jeden Fall ein Kader für die Top 3. Wenn man auch auf die Bank schaut, sieht man, wer da alles ins Spiel kommen kann - sehr variabel und vielseitig aufgestellt. Der Trainer kann immer aus dem Vollen schöpfen. Für mich ist Dynamo auf jeden Fall der Top-Favorit und ich glaube auch, dass es am Ende für den Verein reichen wird."

"Jesper ist ein gesetzter Spieler!"

Kapitän Jesper Verlaat pausiert seit Ende November aufgrund einer schwierigen Muskelverletzung. Patrick Glöckner, der ihn bereits von 2020 bis 2022 bei Waldhof Mannheim trainierte, äußert sich zu einem möglichen Comeback am Sonntag gegen Dynamo Dresden: "Also, wenn er die Woche voll durchtrainieren kann und die Leistung bestätigt, die er bereits in der vorherigen Woche auf den Trainingsplatz gebracht hat, dann ist er auf jeden Fall eine Option für den Kader. Wir freuen uns darüber, dass er wieder dazustoßen kann. Jesper ist ein gesetzter Spieler, unser Kapitän und wenn so ein Spieler zurückkommt, darf er seinen Platz eigentlich wieder für sich beanspruchen."

Über die Rolle des 28-jährigen Holländers: "Er spielt generell eine große Rolle bei mir, weil ich mich auf ihn verlassen kann - das konnte ich damals schon. Er hat eine hervorragende Innenverteidigung gebildet und eine super Performance geliefert. Auch menschlich ist er in Ordnung, sucht immer nach dem, was der Mannschaft guttut. Deshalb ist er auch mein Hauptansprechpartner hier im Team."

"Ich wechsle ungern den Torwart während der Saison"

René Vollath war zu Beginn der Saison die gesetzte Nummer 1 im Tor. Doch seit dem 3:0-Sieg am 2. November in Sandhausen hat Marco Hiller seinen Platz übernommen. Über das Torhüterduell sagt Glöckner: "Generell ist es wichtig - und das wollen auch die Keeper -, dass sie ihre Sicherheit haben. Ich wollte am Anfang nicht alles umstellen und direkt Veränderungen vornehmen. Marco hat bisher sehr gut gehalten, deshalb steht er auch im Tor. Grundsätzlich verlasse ich mich da auch auf meinen Torwarttrainer Harry, der mir Rückmeldungen aus dem Training gibt und die Leistungen nach den Spielen einschätzt. Am Ende ist es so, dass ich während der Saison ungern den Torwart wechsle, aber in der Vorbereitung kann sich die Position wieder neu aufbauen."

Das komplette Interview mit Patrick Glöckner gibt es hier im Clip und zur Verwendung: https://cloud.thinxpool.de/s/NAN97xTni5zSNM2

Hansa-Kapitän Franz Pfanne im Podcast "4zu3" über die Aufstiegschancen von Hansa Rostock

"Wenn sich die Chance ergibt, wollen wir natürlich zugreifen"

Den MagentaSport-Podcast "4zu3" gibt es immer montags mit Christian Straßburger, Thomas Wagner, Yannick Bakic und Tobi Schäfer. In der aktuellen Folge des Podcasts "Hansa und Franz" ist Rostocks Kapitän Franz Pfanne zu Gast. Der 30-Jährige wechselte im vergangenen Sommer von Dortmund II zu Hansa Rostock und hat direkt die Kapitänsbinde bekommen. Sportlich war diese Saison nach einem Re-Start eine Achterbahnfahrt - der Saisonstart verlief mit nur 10 Punkten aus 11 Spielen katastrophal. Wie groß war die Angst, direkt durchgereicht zu werden? "So negativ hat keiner von uns gedacht." Dennoch musste Bernd Hollerbach am 24. Oktober gehen.

Hier der Link zur ganzen Podcast-Folge: https://4zu3.podigee.io/73-hansa-und-franz-mit-franz-pfanne

Neues Team unter Hollerbach: "Das, was wir auf den Platz gebracht haben, war einfach schlecht"

Mit Hollerbach lag der Punkteschnitt bei 1,14, unter dem Nachfolger Daniel Brinkmann liegt er bei 2. Im Fußball gibt´s keine Zufälle - auch wenn sich die komplett neuformierte Mannschaft erst finden musste und die Trainingsmethoden von Bernd Hollerbach nicht überall ankamen: "Klar kann man es darauf zurückführen, dass ein neuer Trainer gekommen ist und frischen Schwung reingebracht hat. Aber man muss auch sagen, dass wir im Sommer einen riesigen Umbruch hatten. So ein Abstieg geht an einem Verein nicht spurlos vorbei. Wir hatten 20 Neuzugänge und standen lange Zeit ohne Stürmer da. Das war alles nicht einfach. Natürlich will ich nicht wegdiskutieren, dass wir mit Brinkmann einen Trainer haben, der sehr nahbar ist, uns einen klaren Plan vorgibt und genau weiß, was er will. Das kommt in der Mannschaft gut an. Deshalb will ich gar nicht so lange über Bernd Hollerbach oder die ersten 10 Spiele reden. Das, was wir da auf den Platz gebracht haben, war einfach schlecht. Da gehört aber nicht nur der Trainer dazu, sondern auch wir Spieler. Wir saßen alle im selben Boot."

"Wir sind in einer Phase der Saison, in der sich zeigen wird, ob wir eine Spitzenmannschaft sind"

Vor dem 24. Spieltag und dem Gastspiel am Samstag in Mannheim (live ab 13.30 Uhr in der Konferenz) sind´s nur noch 6 Punkte Rückstand auf einen Relegationsplatz. Franz Pfanne über die Aufstiegsambitionen: "Wir sollten erst einmal unheimlich dankbar sein, dass wir nur 6 Punkte Rückstand auf die Aufstiegsplätze haben. Nach 10 Punkten aus 11 Spielen konnte man nicht damit rechnen, dass wir überhaupt noch den Anschluss haben. Jetzt sind wir in einer Phase der Saison, in der sich zeigen wird, ob wir eine Spitzenmannschaft sind. Es wird sich jetzt entscheiden, ob wir zu den Top 5 gehören. Das Ziel sollte sein, so lange wie möglich oben dranzubleiben - und wenn sich die Chance ergibt, wollen wir natürlich zugreifen."

Freitag, 14. Februar 2025

Frauen-Bundesliga

ab 18.15 Uhr: RB Leipzig - Turbine Potsdam

3. Liga

ab 18.30 Uhr: Viktoria Köln - Alemannia Aachen

Samstag, 15. Februar 2025

Frauen-Bundesliga

ab 11.45 Uhr: SC Freiburg - 1. FC Köln

ab 13.45 Uhr: SGS Essen - Carl Zeiss Jena

3. Liga

ab 13.30 in der Konferenz und ab 13.45 Uhr als Einzelspiel abrufbar: Waldhof Mannheim - Hansa Rostock, FC Ingolstadt 04 - VfB Stuttgart II, Hannover 96 II - VfL Osnabrück, Wehen Wiesbaden - Rot-Weiss Essen, Arminia Bielefeld - FC Erzgebirge Aue

Ab 16.15 Uhr: Borussia Dortmund II - SV Sandhausen

Sonntag, 16.02.2025

Frauen-Bundesliga

ab 13.45 Uhr: TSG Hoffenheim - Bayer Leverkusen

ab 15.00 Uhr: FC Bayern München - SV Werder Bremen

ab 16.15 Uhr: VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt

3. Liga

ab 13.15 Uhr: SpVgg Unterhaching - 1. FC Saarbrücken

ab 16.15 Uhr: Energie Cottbus - SC Verl

ab 19.00 Uhr: Dynamo Dresden - TSV 1860 München

Quelle: MagentaSport (ots)