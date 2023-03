DEL-Playoffs: Viertelfinale: 50 Strafminuten! München bekämpft die Pinguine "Jetzt sind wir hier"

Die Spieler haben´s befürchtet, die Fans darauf gehofft: das wird eine lange, packende, irre Viertelfinale-Spielzeit in der PENNY DEL, es geht zumindest bis ins 5.Spiel der Best of 7-Serie. So gewinnt Köln in der 2. Overtime nach 86 Minuten mit 3:2 in Mannheim, führt nun 2:1 und hat am Dienstag Heimrecht (ab 19.15 Uhr live). "Das ist bitter", findet Mannheims Stefan Loibl nach phasenweise großer Dominanz der Adler. "Wir haben auf unsere Chance vertraut und jetzt sind wir hier", entgegnet David McIntyre, Kölns Siegtorschütze.

München verkürzt mit dem 7:1 gegen Bremerhaven auf 1:2 in der Serie. In einem hart umkämpften Spiel mit 50 Strafminuten! Filip Varejcka, mit 2 Toren und 2 Vorlagen wichtiger Mann für München erklärt: "Das 1. Drittel war das härteste Drittel, was ich jemals gespielt habe." Bremerhavens Trainer Thomas Popiesch ärgert sich über Schiedsrichter, das gegnerische Auftreten und orakelt: "Ich bin für meine Mannschaft verantwortlich. Es gibt noch Leute, die sind für andere Leute verantwortlich. Die müssen auch ihre Hausaufgaben machen." Die DEG verkürzt durch ein 2:1 in Ingolstadt ebenso auf 1:2 in der Serie. Wolfsburg schafft in Straubing ein 2:1 - Stand jetzt vor dem Heimspiel am Mittwoch (ab 19.15 Uhr live): 2:1 für die Grizzlys -ebenfalls. Der Dienetag und Mittwoch werden Feiertage.



Nachfolgend die wichtigsten Stimmen der Playoff-Viertelfinals am Sonntag. Weiter geht es am Dienstag in Spiel 4 der Viertelfinals mit u.a. Düsseldorfer EG gegen den ERC Ingolstadt - live ab 18.45 Uhr bei MagentaSport. Die Haie treffen ab 19.15 Uhr auf die Mannheimer Adler. Alle Playoff-Spiele gibt´s live bei MagentaSport.

Adler Mannheim - Kölner Haie 1:2 nach der 2. Overtime (Serienstand 1:2)

Was für eine lange, enge Kiste in Mannheim! Lange sieht es so aus, als würden die Haie den 2. Sieg holen, doch Matthias Plachta gleicht in der letzten Minute der regulären Spielzeit noch aus. Ein Treffer mit 147 Stundenkilometern. Als alle fast stehend k.o. sind, holt Köln durch den goldenen Treffer von David McIntyre den Sieg und geht mit einer Führung von 2:1 ins 4. Spiel.

Stefan Loibl, Mannheim: "Das ist bitter. Ich denke, wir machen eigentlich ein gutes Spiel. Wir haben sehr viele Torchancen, aber wir bringen die nicht rein. Dann kriegen wir eins, aber das ist Eishockey. Das ist bitter, aber das müssen wir abhaken. Das ist eine Serie und nicht nur ein Spiel."

David McIntyre, Siegtorschütze Köln: "Das war ein harter Kampf. Mannheim hatte gute Chancen. Wir haben auf unsere Chance vertraut und jetzt sind wir hier. Das war ein guter Sieg. Ich habe keine Erklärung, dass es in der Serie nur Auswärtssiege gab. Eishockey ist ein lustiger Sport. So ist das eben manchmal."

EHC Red Bull München - Pinguins Bremerhaven 7:1 (Serienstand 1:2)

München meldet sich nach dem miesen Viertelfinal-Start mit 2 Pleiten eindrucksvoll zurück. Insgesamt ist das Spiel sehr mit abseitigen Kämpfen und Reibereien geprägt - am Ende stehen beide Teams zusammen bei 50 Strafminuten! Der EHC Red Bull verkürzt und kann am Mittwoch in Bremerhaven ausgleichen.

Thomas Popiesch, Trainer Bremerhaven, ärgerte sich über die Schiedsrichter und den Gegner: "Wir haben in den ersten 20 Minuten viermal in Unterzahl gespielt. Das hat München in die Karten gespielt und sie haben ihr Momentum aufgebaut. Dadurch haben wir nicht in unser Spiel gefunden. Ich bin für meine Mannschaft verantwortlich. Es gibt noch Leute, die sind für andere Leute verantwortlich. Die müssen auch ihre Hausaufgaben machen."

Filip Varejcka, 2 Tore, 2 Vorlagen, München: "Ich glaube, das haben wir gebraucht. Wir hatten eine unglaubliche Ansprache. Die Trainer haben sich gut was einfallen lassen. Wir haben die Reihen ein bisschen verändert. Uns war klar, dass es um alles geht. Wir haben alles reingegeben und so auch verdient gewonnen. Das 1. Drittel war das härteste Drittel, was ich jemals gespielt habe. Da haben die Fans ordentlich was zu sehen bekommen."

ERC Ingolstadt - Düsseldorfer EG 1:2 nach der 1. OT (Serienstand 2:1)

Düsseldorf verkürzt die Seire und gewinnt knapp gegen Düsseldorf. Ingolstadt geht früh in Führung, die DEG gleicht spät aus und holt sich in der 1. Overtime dank Alexander Ehl den 1. Sieg der Serie. Am Dienstag kann Ingolstadt auswärts in Düsseldorf den nächsten Sieg einfahren.

Daniel Kreutzer, Co-Trainer Düsseldorf: "Wir haben an uns geglaubt und haben weiter unser Spiel durchgezogen. Die Jungs haben unglaublich gefighted. Wir wussten, dass Ingolstadt offensiv sehr stark ist. Wir standen hinten gut und haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ich glaube nicht, dass der Wille gefehlt hat. Wir waren zu Beginn zu passiv und haben die Beine nicht bewegt. Dadurch war Ingolstadt ein bisschen schneller. Wir haben uns aber ins Spiel reingebracht und am Ende verdient gewonnen."

Alexander Ehl, Siegtorschütze DEG: "Das 5 gegen 3 war sehr wichtig für uns, dass wir da den Ausgleich gemacht haben. Das hat uns auch einen Motivationsschub gegeben. Wir haben alle dran geglaubt und wurden dann belohnt. Wir mussten auf alle Fälle hier gewinnen, damit wir noch gute Chancen haben."

Straubing Tigers - Grizzlys Wolfsburg 1:2 (Serienstand 1:2)

Wolfsburg gewinnt in Straubing und holt sich die Serienführung. Am Mittwoch kann Wolfsburg die Führung vor heimischem Publikum ausbauen.

Tim Brunnhuber, Straubing: "Ich hatte das Gefühl, dass wir, gerade bei 5 gegen 5, die bessere Mannschaft über 60 Minuten waren. Aber wir haben jetzt 2 Spiele lang kein Tor im 5 gegen 5 geschossen, jeweils nur ein Tor. Da wird es schwer ein Spiel zu gewinnen. Es muss einfach so ein dreckiges Ding wieder rein. Wir spielen nicht schlecht, müssen aber einen Weg finden, um Tore zu schießen."

Mike Stewart, Trainer Wolfsburg: "Die defensive Teamleistung hat eine große Rolle gespielt. Im 1. Spiel haben wir zu viele große Chancen zugelassen. Wir wussten, dass es eine enge Kiste wird. Unser Torwart war gut, die Verteidigung war stabil und unsere Stürmer haben Druck ausgeübt. Von oben bis unten eine gute Teamleistung. Genau das ist in der Playoffzeit auch nötig."

Laurin Braun, Wolfsburg: "Der Sieg war sehr wichtig. Wir wissen, dass wir kein Heimrecht haben. Wir wussten, dass wir hier einmal gewinnen müssen, und das haben wir hiermit erledigt. Ausschlaggebend war, dass wir das Powerplay am Ende des 2. Drittels genutzt haben. Straubing hat gut gekilled. Das ist dann kurz vor der Drittelpause ein Schlag ins Gesicht für den Gegner."

Die PENNY-DEL live bei MagentaSport:

Viertelfinale - 4. Runde:

Dienstag, 21.03.2023

Ab 18.45 Uhr: Düsseldorfer EG - ERC Ingolstadt

Ab 19.15 Uhr: Kölner Haie - Adler Mannheim

Mittwoch, 22.03.2023

Ab 18.45 Uhr: Pinguins Bremerhaven - EHC Red Bull München

Ab 19.15 Uhr: Grizzlys Wolfsburg - Straubing Tigers

Viertelfinale - 5. Runde:

Freitag, 24.03.2023

Ab 19.00 Uhr im Einzelspiel oder in der Konferenz: Straubing Tigers - Grizzlys Wolfsburg, Adler Mannheim - Kölner Haie, EHC Red Bull München - Pinguins Bremerhaven, ERC Ingolstadt - Düsseldorfer EG

