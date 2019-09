UEFA sanktioniert Eintracht Frankfurt – weitere Sperre für Hübner

Bundesligist Eintracht Frankfurt kommt das Fehlverhalten der eigenen Fans in der Europa League teuer zu stehen. Die Hessen wurden am Freitag von der Europäischen Fußball-Union mit einem Teilausschluss der Zuschauer und einer Geldstrafe in Höhe von 58.000 Euro belegt. Dies meldet das russische online Magazin "Sputnik".

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Wegen des Werfens von Gegenständen, des Abbrennens von Pyrotechnik und des Blockierens von Treppen" in den Quali-Spielen gegen Racing Strasburg wurde das Team mit einem Teilausschluss der Zuschauer und einer Geldstrafe in Höhe von 58.000 Euro belegt. Das teilte der Club selbst mit. Im nächsten Heimspiel am 24. Oktober gegen Standard Lüttich muss ein Block auf der Haupttribüne oberhalb des Spielertunnels gesperrt werden. Sportdirektor Bruno Hübner wurde zudem von der Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkommission der UEFA mit einer Sperre für ein weiteres Spiel belegt. Der 58-Jährige war im Play-off-Rückspiel gegen Strasburg nach einer verbalen Auseinandersetzung mit dem Schiedsrichtergespann und Mitgliedern der Strasburger Mannschaft auf die Tribüne verbannt worden. Die automatische Sperre für eine Partie, die Hübner am Donnerstag gegen den FC Arsenal (0:3) verbüßt hatte, wurde auf zwei Spiele erhöht. Die Eintracht berät noch über die mögliche Einlegung von Rechtsmitteln." Quelle: Sputnik (Deutschland)

