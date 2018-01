Fortuna-Trainer Funkel: „Aufstieg wäre geiler Abschluss meiner Karriere“

Friedhelm Funkel ist Rekord-Aufsteiger: Schon fünfmal gelang ihm der Sprung von der 2. Liga in die Bundesliga. Aktuell überwintert er mit Fortuna Düsseldorf auf Platz 1. Der Trainer grenzt im Gespräch mit SPORT BILD die Aufstiegskandidaten ein: „Wir sind Erster und wollen Erster bleiben. Ob uns das gelingt, werden wir sehen. Wir müssen von Verletzungen verschont bleiben und es dürfen nicht zu viele Spieler parallel gesperrt sein. Ich glaube, dass es die ersten fünf unter sich ausmachen.“

Hinter Fortuna mit 34 Punkten folgen Holstein Kiel (33), der 1. FC Nürnberg (33), der FC Ingolstadt (28) sowie Sandhausen (27). Funkel lobt dabei die größten Verfolger Kiel und Nürnberg: „Kiel ist eine Mannschaft, die eine tolle Ordnung hat, sehr mutig nach vorne spielt und trotzdem gut verteidigt. Ich muss zugeben: Vor der Saison hätte ich mich schwergetan, auf Anhieb fünf Spieler von Kiel zu nennen. Mittlerweile kenne ich sie alle. Dieser Mannschaft kann man alles zutrauen. Der Club ist eine sehr gute und leistungsstarke Mannschaft. Der Abgang von Stürmer Cedric Teuchert hat den FCN nicht geschwächt, das Team ist auch ohne ihn weiter sehr stabil. Ich schätze Nürnberg und Kiel gleich stark ein.“

Sein Vertrag läuft nach der Saison aus, jetzt stehen Gespräche über die Zukunft an. Funkel sagt: „Mir geht es nicht um finanzielle Dinge und wir sprechen sowohl über die 2. als auch die 1. Liga. Für mich zählt, was ich hier erreichen kann. Ich möchte nochmal in die Bundesliga aufsteigen. Das wäre ein geiler Abschluss meiner Karriere.“

Quelle: SPORT BILD