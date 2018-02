Jacqueline Lölling holt Silber im Skeleton

Bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang hat die Siegerländerin Jacqueline Lölling Silber im Skeleton geholt. Gold ging an Lizzy Yarnold aus Großbritannien, Bronze an Laura Deas, ebenfalls von der Insel.

Die Deutschen Tina Hermann und Anna Fernstädt fuhren auf die Ränge fünf und sechs. Nach einem Fehler im vierten Lauf kam die Österreicherin Janine Flock überraschend nur auf Rang vier. Quelle: dts Nachrichtenagentur

Anzeige