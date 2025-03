3. Liga und GFBL: Dynamo hat unter Stamm dazugelernt: abgezocktes 2:0 holt Platz 1 zurück, Sandhausen im freien Fall

Dresden ist wieder Tabellenführer mit 5 Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz! Nach dem Erfolg gegen Aue wollte sich Claus-Dieter Wollitz eigentlich nicht mehr von der Tabellenspitze verdrängen lassen. Dynamo, allen voran Christoph Daferner, der sein 16. Saisontor erzielte, agierte souverän: "Der Sieg fühlt sich sehr gut an. Vor allem nach der Länderspielpause, nach der du nie weißt, wie es weitergeht. Aber ich glaube, wir haben in der Länderspielpause gut gearbeitet. Das war ein solides Spiel, 2:0 gewonnen, wieder zu Null gespielt und zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht", so Daferner.

Sandhausen befindet sich weiter im freien Fall: das 1:2 beim VfB Stuttgart II ist die 6. Pleite aus 7 Spielen bei einem Remis - gegen den designierten Absteiger Haching: Tabellen-18., mit 5 Punkten Abstand auf den VfB II, der sich über die rote Linie schiebt. Trainer Kenan Kocak, eigentlich als Retter geholt, schimpft wie jede Woche auf die Mannschaft: "Wir haben uns wieder mal selbst geschlagen."

In der Frauen-Bundesliga bleibt der FC Bayern nach einem Champions League-Aus souverän an der Spitze. Mit einem 2:0 gegen Bayer Leverkusen halten die FCB-Frauen den Zweiten Eintracht Frankfurt mit 6 Punkten auf Distanz. "Uns war heute vor dem Spiel bewusst, dass es ein Riesenschritt ist. Leverkusen ist dieses Jahr eine Mannschaft, die oben mitspielt und die super gut verteidigen, aber auch Nadelstiche nach vorne setzen kann. Sie haben auch schon den Großen wehgetan", war Torschützin Klara Bühl erleichtert.

Nachfolgend die wichtigsten Aussagen vom 30. Spieltag in der 3. Liga am Sonntag sowie der Google Pixel Frauen-Bundesliga mit dem Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen. Weiter geht es mit der 3. Liga bei Magenta Sport am Freitag ab 18.30 Uhr, mit dem Vorletzten Hannover 96 II und Dynamo Dresden. Am Dienstag gibt französischen Pokal: die Millionen-Truppe PSG in Dunkerque, ab 21 Uhr live.

VfB Stuttgart II - SV Sandhausen 2:1

Dramatisches Finish in einem lange Zeit ereignisarmen Spiel! Wahid Faghir und Mohamed Sankoh drehen den zwischenzeitlichen Rückstand durch Lucas Wolf und sorgen dafür, dass die Stuttgarter erstmals in dieser Saison zwei Spiele am Stück gewinnen. Damit schickt der VfB die Sandhäuser auf Rang 18 in den Keller und springt aus der roten Zone auf Platz 16.

Markus Fiedler, Trainer Stuttgart: "Ich glaube, der Schlüssel war, dass wir am Ende vor allem Mentalität gezeigt haben. Es war insgesamt ein schwieriger Spielverlauf. Man hat beiden Mannschaften in der 1. Halbzeit angemerkt, dass es um viel ging. Und dann können wir aus unserer gefühlten Überlegenheit kein Kapital schlagen. Aber wir haben Charakter gezeigt, den unbedingten Willen in der Phase, haben danach schon zweimal die Möglichkeit, durch Faghir und Malanga, in Führung zu gehen. Dass es im 3. Versuch klappt, ist natürlich überragend. Wir haben uns gewehrt und einen Weg gefunden, als Sieger vom Platz zu gehen. Und das ist das, was in diesem Spiel zählt." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cGxlbGlwSHNOVWFBNkRXeGpmU2NzaktLK201ZklqZlprTzFGc0tTZFN1dz0=

Kenan Kocak, Trainer Sandhausen: "Mittlerweile ist das nichts Neues, was wir heute Abend erlebt haben. Es war wieder ein Déjà-vu-Erlebnis, wie in den letzten Wochen auch. Es ist einfach sehr, sehr ärgerlich, wie wir solche Spiele einfach aus der Hand geben, die wir komplett im Griff haben. Der Gegner hatte bis zur Torchance glaube ich, überhaupt keine Chance. Wir haben das komplett im Griff gehabt. Wir haben das sehr gut verteidigt, gegen so eine gute Mannschaft, haben selber gute Aktionen nach vorne gehabt. Bei dem ein oder anderen war so ein bisschen nicht die richtige Laufbewegung, auch nicht die richtige Entscheidung im letzten Drittel. Aber ansonsten haben wir es weitestgehend im Griff gehabt. Dann machen wir das 1:0. Und dann dürfen diese Fehler, die wir machen, einfach nicht passieren. Wir haben uns wieder mal selbst geschlagen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dkdCQUI3RTFkbDN3NHB6bUJ1RzgwNGd1SEI0a3hsSk9uVncvOTFkblZPUT0=

Dynamo Dresden - Wehen Wiesbaden 2:0

Dynamo ist wieder Tabellenführer! Vor 30.267 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion brachte ein Eigentor von Moritz Flotho Dynamo früh auf Kurs. Kurz nach der Pause legte Christoph Daferner nach, weil Mockenhaupt einen absurden Rückpass spielt. Wiesbaden muss die 11. Saisonniederlage einstecken und bleibt auf Platz 9 im tabellarischen Niemandsland.

Perfekter Sonntagabend: Nach dem 2:0-Heimsieg gegen Wiesbaden feiert Dresdens Mannschaft mit den Fans. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=cW0xeThoOEhwK0dvTlQ3OFZhbXNDdldRS2NTZTJhd1lJS2tuZjd0SExxcz0=

Thomas Stamm, Trainer Dresden, war froh, dass die Länderspiel-Pause nicht wieder ein Hemmschuh war: "Ich bin sehr zufrieden, weil es ein ausgeglichenes Spiel war. Trotzdem, wenn man die Chancen nimmt, hatten wir die besseren Chancen. Luki Boeder oder auch Lemmer. Duffy (Christoph Daferner, d. Red.) hat auch nochmal eine richtig gute. Gerade die Startphase, 2. Halbzeit, da waren wir klar überlegen, müssen da vielleicht 1 bis 2 Tore mehr machen. In Summe war es ein ausgeglichenes Spiel. So haben wir es erwartet. Wir waren effizient. Aber wenn du über 90 Minuten die Qualität der Chancen nimmst, ist es verdient."

...zum Zuschauerrekord in der 3. Liga: "Wir reden immer von den Traditionsmannschaften. Ich glaube, hier wird ein ganz ordentlicher Fußball gespielt, nicht nur von denen. Die Leute haben Bock, sich die Spiele anzuschauen. Nicht nur wir haben einen ganz ordentlichen Schnitt in der Liga. Die Art und Weise, 3. Liga, die kann Bock machen. 2. Liga macht auch Bock, 1. auch. Aber ich glaube, in der 3. Liga hast du vielleicht nochmal einen Tick offenere Spiele, als in den oberen beiden Ligen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WFcvMXpoWGx3cXIvUnFyUmUwdTRaN2MrakVtQ3Z6UjR1dVczd0YxYlpiRT0=

Christoph Daferner, Dresdner Torschütze zum 2:0: "Der Sieg fühlt sich sehr gut an. Vor allem nach der Länderspielpause, nach der du nie weißt, wie es weitergeht. Aber ich glaube, wir haben in der Länderspielpause gut gearbeitet. Das war ein solides Spiel, 2:0 gewonnen, wieder zu Null gespielt und zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht."

...zu seinem Tor: "Haupe (Niklas Hauptmann, d. Red.) lauert da, investiert viel und tanzt dann gut den Torwart nochmal aus und legt dann perfekt rüber. Das Tor geht zu 95 Prozent auf Niklas Hauptmann." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dVlDMVlCVnhqU0V2ejgvMTJoSHJFWmhvTFg3czM4TGR3VnNkUlVOMnpIWT0=

Nils Döring, Trainer Wiesbaden: "Wir haben fußballerisch ein gutes Auswärtsspiel gezeigt, bis zum gegnerischen Sechzehner. Da waren wir nicht effektiv genug. Da haben wir den letzten Pass nicht präzise genug gespielt, falsche Entscheidungen getroffen und haben den Gegner im Gegenzug zu zwei Toren eingeladen. Die Entstehung zum 1:0, wo wir leichtfertig einen Eckball verursachen und natürlich das 2:0, wo das Missverständnis da war." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=OThtV09jS2M0eFRQbzErek9JTytTdVlvb3pDTnRldFN3RlRObnpqYmtodz0=

FC Ingolstadt 04 - Viktoria Köln 3:1

Es geht wieder etwas aufwärts beim FCI! Nach nur 2 Siegen aus den vergangenen 7 Spielen machte der Doppelpack von Benjamin Kanuric binnen 10 Minuten nach Wiederanpfiff alles klar. Beide Teams bleiben im oberen Mittelfeld der Tabelle und Ingolstadt mit nur 3 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz noch im Aufstiegsrennen. Die Kölner müssen Saisonniederlage 12 einstecken und finden sich auf Platz 8 wieder.

Sabrina Wittmann, Trainerin Ingolstadt: "Die Leistung war gut. Das Ergebnis war gut. Ich finde auch, das war sehr entsprechend dem, was wir geliefert haben. Einzig die Endphase ist ärgerlich gewesen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TGpTTEpQVDYweVNLcVY5OGd1bkJ1c21Ra1hEN0tLV3RKeGUrM044bmU2UT0=

Benjamin Kanuric, Ingolstädter Doppelpacker: "Es hat sehr viel Spaß gemacht, wenn man gewinnt und netzt. Das ist immer ein schönes Gefühl.

...zu seinem Doppelpack: "Viktoria hat sich viel vorgenommen, dass sie aus der Kabine kommen und Gas geben. Und das tut natürlich weh. Das ist ein Nackenklatscher für jede Mannschaft, so früh ein Gegentor zu bekommen. Ich hatte vor dem Freistoß (zum 3:0, d. Red.) schon ein gutes Gefühl, weil wir kurz gequatscht haben, Simon (Lorenz) und Felix (Keidel), was wir machen. Ich habe gesagt, ich fühl mich gut. Dass ich ihn so treffe. Ich habe schon gemerkt, dass er richtig gut fliegt und dass er so einschlägt, ist schon unglaublich." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VStqamJLdmtQZ0FOdTgxMUdab0hPK0pVR2tXRXFoQjRXaUY3NTR4QWxPaz0=

Olaf Janßen, Trainer Köln: "Unsere Doppelsechs ist ausgefallen, unser Kapitän ist ausgefallen. Was die Mannschaft auf dem Platz gemacht hat, war inhaltlich echt Bombe. Wir haben sehr, sehr viel Spielkontrolle gehabt. Wir haben für den Gegner eigentlich nichts zugelassen. In der Besprechung war die Einwurfsituation das Erste, was wir besprechen und dann fällt ein Tor draus. Das ist natürlich scheiße. Noch beschissener war, dass es in der 2. Halbzeit 30 Sekunden nach dem Ballverlust 2:0 steht. Da brichst du eigentlich zusammen. Dann kommt ein Freistoß zum 3:0. Wenn dann eine Mannschaft nicht zusammenbricht, weiß ich auch nicht mehr. Die Haltung, die die Jungs gehabt haben, dass sie dann weitergemacht haben. Wir hatten mit Lobinger die Chance zum 3:2. Das fand ich richtig cool. Das Matchglück war nicht auf unserer Seite. Das lief eigentlich alles gegen uns. Ansonsten tut es natürlich weh, weil es eine geile Reise bis hierhin war. Das habe ich eben nochmal im Kreis gesagt, dass wir nicht weniger machen oder uns ungerecht vom Spiel behandelt fühlen, sondern da weitermachen, unser Gesicht auch in den letzten 8 Spielen zeigen. Das sind wir uns allen schuldig." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Q2ZvVWs3U0dRd0dVRmU4U05ZNytvWEVDbUZyOXhDbitQL1Qvd1NISDY5ND0=

Frauen-Bundesliga Topspiel: FC Bayern München - Bayer 04 Leverkusen 2:0

Dank Lea Schüller macht der FC Bayern, wenige Tage nach dem Aus in der Champions League, den nächsten großen Schritt Richtung Titelverteidigung. Den Führungstreffer von Klara Bühl leitete die Nationalspielerin mit einem energischen Lauf ein. Das 2:0 erzielte Schüller selbst. Mit diesem Ergebnis steht das Team von Alex Straus weiter 6 Punkte vor Eintracht Frankfurt.

Klara Bühl, Münchner Torschützin zum 1:0: "Da musste extrem viel Willen reingesteckt werden, auch nach dem Aus in der Champions League. Ich glaube, man hat es auch an der 1. Halbzeit gesehen. Es waren sehr, sehr viele intensive Duelle dabei, wo wir uns mal durchgesetzt haben, mal nicht. Ich glaube, wir haben wirklich die letzten Prozente aus unseren Körpern rausgeholt. Wir wollten den Sieg unbedingt, weil er ein weiterer Schritt in der Meisterschaft ist und dementsprechend sind wir superglücklich."

...was der Sieg für das Titelrennen bedeutet: "Uns war vor dem Spiel bewusst, dass es ein Riesenschritt ist. Leverkusen ist dieses Jahr eine Mannschaft, die oben mitspielt und die super gut verteidigen, aber auch Nadelstiche nach vorne setzen kann. Sie haben auch schon den Großen wehgetan."

Alara Sehitler, Spielerin FC Bayern: "Es war schon sehr intensiv. Es waren meine ersten 90 Minuten bei Bayern und ich merke es auf jeden Fall auch in den Beinen. Aber ich glaube, wir waren bis zum Ende da. Das Lyon-Spiel war relativ schnell abgehakt. Wir haben das Spiel verloren, sind dann aber direkt mit dem Kopf in das Leverkusen-Spiel reingegangen. Wir wissen, was jetzt noch zu holen ist. Der Schalter war schnell umgelegt." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cThFV3JsOGtKZ2RwLzFxc0JQSnJQam51MmlaTHZNUFMrSVhwenpZL09iTT0=

Friederike Repohl, Torhüterin Leverkusen: "Bayern ist eine wahnsinnig gute Mannschaft. Die standen nicht umsonst im Champions-League-Viertelfinale. Wir hatten ein bisschen Personalsorgen vor dem Spiel. Ich will das gar nicht als Ausrede nutzen. Aber daran sieht man, dass Bayern besser kompensieren kann als wir. Wir hatten einen guten Matchplan. Wir haben im Spielaufbau zu oft den Ball verloren. Dass Bayern die Chancen in der 2. Halbzeit macht, das ist schwierig zu verteidigen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aXBac1JVb2I5VHVrV2xiSmRUa1FjVHRkeWV2ZHVLWHFTN21JVHlkNENZZz0=

VfL Wolfsburg - SGS Essen 5:1

Wie der FC Bayern mit dem 2:0 gegen Leverkusen zeigt auch der VfL Wolfsburg die perfekte Antwort auf das Aus in der Champions League. Im Mittelpunkt: Lineth Beerensteyn, die nach dem zwischenzeitlichen Essener Ausgleich viermal traf. Wolfsburg bleibt punktgleich hinter Frankfurt auf Rang 3. Essen ist Neunter.

Lineth Beerensteyn, Wolfsburger Viererpackerin: "Es war ein ziemlich perfekter Tag. Aber ich habe den Elfmeter verschossen. Daher bin ich etwas zwiegespalten. Aber natürlich freue ich mich über die 4 Tore. Ich freue mich auch über den Sieg, der war sehr wichtig für uns. Ich bin stolz auf das Team."

...wie wichtig der Sieg nach dem 1:6-Debakel in Barcelona war: "Das war sehr wichtig. Wir wissen, dass jedes Spiel ab jetzt ein Finale ist. Das fängt heute nach einem schweren Spiel gegen Barcelona an. Wir hatten nur ein paar Tage Zeit, um uns zu erholen und zu resetten. Heute haben wir das mit dem ganzen Team richtig gut gemacht." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bVJCL0NnTm13ckV5QWhENmJrREljOVFiZzNzbmw0Yy9ucTlKWldPdXgzYz0=

Markus Högner, Trainer Essen: "Wolfsburg hat natürlich angefangen wie die Feuerwehr und hatte in den ersten 10 Minuten 2 bis 3 Hochkaräter. Aber dann haben wir uns gesteigert. Alles in allem ein verdienter Erfolg, aber zwei Tore zu hoch." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WFJFUUQ3TjYyeE94bXZDVkRTbTFtM2NCeGpVS3l5Y3k5Vy9Oa0RobG45bz0=

Fußball live bei MagentaSport

Dienstag, 01.04.2025

Coupe De France

ab 21.00 Uhr: USL Dunkerque - Paris Saint-Germain

Mittwoch, 02.04.2025

Coupe De France

ab 20.50 Uhr: AS Cannes - Stade Reims

Freitag, 04.04.2025

3. Liga

ab 18.30: Hannover 96 II - Dynamo Dresden

Samstag, 05.04.2025

3. Liga

ab 13.00 Uhr in der Konferenz und ab 13.15 Uhr im Einzelspiel: Viktoria Köln - SpVgg Unterhaching, Erzgebirge Aue - VfB Stuttgart II, SV Wehen Wiesbaden - Waldhof Mannheim, TSV 1860 München - Energie Cottbus, 1. FC Saarbrücken - VfL Osnabrück

ab 16.15 Uhr: Alemannia Aachen - Arminia Bielefeld

Sonntag, 06.04.2025

3. Liga

ab 13.15 Uhr: Borussia Dortmund II - FC Ingolstadt 04

ab 16.15 Uhr: SV Sandhausen - SC Verl

ab 19.15 Uhr: Rot-Weiss Essen - Hansa Rostock

Quelle: MagentaSport (ots)