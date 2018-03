2. Bundesliga: Nürnberg verliert in Bielefeld

Zum Auftakt des 26. Spieltages in der 2. Liga hat Nürnberg in Bielefeld 0:1 verloren und damit den Sprung an die Spitze der Tabelle verpasst.

Lange sah es nach einem torlosen Remis aus, in der 90. Minute gelang Bielefeld dann der glückliche Siegtreffer durch Konstantin Kerschbaumer. Damit bleibt Nürnberg auf Platz zwei - zwei Punkte hinter Düsseldorf. Bielefeld rückt auf Platz vier vor. Parallel spielten am Freitagabend Dynamo Dresden und der 1. FC Heidenheim 3:2. Quelle: dts Nachrichtenagentur

