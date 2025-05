Knie-OP bei Kleindienst: Gladbach-Stürmer wird Nationalelf fehlen

Stürmer Tim Kleindienst wird wegen einer Knie-Operation lange ausfallen. "Tim Kleindienst muss wegen einer im Auswärtsspiel in München erlittenen Knieverletzung mit Meniskusbeteiligung operiert werden und fällt damit mehrere Monate aus", teilte sein Verein Borussia Mönchengladbach am Samstagabend mit.

Gladbachs Sportgeschäftsführer Roland Virkus zeigte sich schockiert: "Die Verletzung von Tim ist eine bittere Nachricht - für ihn persönlich und für uns. Wir werden ihn bei der Regeneration nach der OP bestmöglich unterstützen und ihm dabei helfen, wieder so stark auf den Platz zurückzukehren, wie wir ihn in seiner ersten Saison bei uns erlebt haben."



Borussia-Trainer Gerardo Seoane ergänzte: "Wir alle wissen, wie wichtig Tim für unser Spiel ist. Jetzt gilt es, ihn zu supporten, dass alles gut verheilt und er so schnell wie möglich wieder zurückkommen kann."



Bitter ist die Nachricht auch für Bundestrainer Julian Nagelsmann. Kleindienst hatte zuletzt in der deutschen Nationalmannschaft gut funktioniert und sich etwa beim 3:3-Rückspiel in der Nations League gegen Italien in die Torschützenliste eingetragen. Die Endrunde der letzten Vier in der Nations League wird Deutschland aber nun ohne den Angreifer bestreiten müssen. Am 4. Juni trifft die Nagelsmann-Elf da im Halbfinale auf Portugal.

