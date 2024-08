3. Liga Saisonauftakt: "Kotzt mich an" RWE-Neuzugang Arslan schimpft, "Tiefenbefriedigung" bei Aachen

So geht Rückkehr! Alemannia Aachen gewinnt knapp mit 2:1 gegen RW Essen und startet mit 3 Punkten in die Saison. Die Euphorie in Aachen geht also weiter. Kein Wunder, dass Aachen-Trainer Heiner Backhaus mehr als zufrieden mit seiner Mannschaft ist. "Es ist eine Tiefenbefriedigung, wenn du aufsteigst, nicht weißt, wo du stehst, spielst an der Hafenstraße und gewinnst hier. Verdient. Aufgrund einer Disziplin und einer Laufleistung, die überragend gut war."

Anders die Stimmung bei Kollege Christoph Dabrowski: "Wir hatten zu wenig Mut, um in die interessanten Räume zu kommen. Insgesamt haben wir noch Arbeit vor uns und das hat man gesehen.", so Dabrowski. "Königstransfer" Ahmet Arslan (kam aus Magdeburg) bereitete ein Tor vor, gab aber zu: "Wir haben uns das alle anders vorgestellt. Ich kann nicht verlieren, das kotzt mich an."

Der SV Sandhausen startet mit einem 1:0-Sieg gegen Absteiger Osnabrück in die neue Saison. Trotzdem will Sportdirektor Matthias Imhof zumindest kommunikativ bieder bleiben, nachdem das große Ziel Aufstieg in der vergangenen Saison nicht klappte. "Da waren wir wahrscheinlich ein bisschen zu Vorlauf. Das gebe ich zu. Ich auch. Jetzt haben wir diesen Plan, dass wir spätestens in der Saison 25/26 aufsteigen", erklärt Imhof. Großen Ärger gab es beim 2:2 von Absteiger Wehen Wiesbaden gegen den SC Verl. Und Sascha Mockenhaupt hat viele Gründe dafür. Er wurde als Kapitän abberufen und ärgert sich über einen nicht gegebenen Treffer. "Dass wir den ersten Vierten-Offiziellen-Beweis schlucken müssen, tut auch weh. Aber wenn es regelkonform ist, dann ist es halt so. Es fühlt sich an, als würden man beraubt." Absteiger Rostock kommt nicht über ein 1:1 gegen den VfB Stuttgart II hinaus. Die Rostocker vergeben viele gute Chancen. Daher ist die Forderung von Trainer Bernd Hollerbach klar: "Ich kann von einem Krohn mit 18 Jahren oder einem Köster, die letztes Jahr noch in der 2. Mannschaft gespielt haben, nicht verlangen, dass sie hier die Kohlen aus dem Feuer holen. Wir brauchen vorne noch ein bisschen Wucht und jemanden, der die klaren Chancen auch verwertet."



Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips des 1. Spieltages am Samstag. Weiter geht es am Sonntag mit u.a. Viktoria Köln gegen Dynamo Dresden (live ab 13.15 Uhr), Energie Cottbus gegen Arminia Bielefeld (live ab 16.15 Uhr) und dem FC Ingolstadt gegen Waldhof Mannheim (live ab 19.15 Uhr).

Hansa Rostock - VfB Stuttgart II 1:1

Unentschieden zwischen Absteiger Rostock und Aufsteiger VfB II. Die Rostocker gehen nach einem Foulelfmeter in Führung, doch der VfB gleicht im zweiten Durchgang aus. Ein Punkt, der dem VfB sicherlich besser schmeckt als der Hansa.

Bernd Hollerbach, Trainer Rostock: "Die 1. Halbzeit war sehr gut. In der 2. Halbzeit laufen wir 3mal im 1 gegen 1 auf den Torwart und machen das Tor nicht. Da haben wir uns leider nicht belohnt. Wir haben alles gegeben und gekämpft. Jetzt müssen wir halt den Punkt mitnehmen."

Über weitere Verstärkung: "Es ist kein Geheimnis, dass wir im vorderen Bereich noch etwas machen müssen. Ich kann von einem Krohn mit 18 Jahren oder einem Köster, die letztes Jahr noch in der 2. Mannschaft gespielt haben, verlangen, dass sie hier die Kohlen aus dem Feuer holen. Die haben es klasse gemacht, aber wir brauchen vorne noch ein bisschen Wucht und jemanden, der die klaren Chancen auch verwertet." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VzhLOTlOYkZ2K2tXSWlDN2ZsN3UvN3hFN2p5QUZKeWYrNEtnQk9UVHd6Zz0=

Markus Fiedler, Trainer VfB II: "Wir sind glücklich über den Punktgewinn, der besonders wegen der 1. Hälfte als Gewinn gewertet werden muss. Wir haben eine tolle 2. Halbzeit gespielt. Dass beim 1. Spiel noch etwas Sand im Getriebe ist, war zu erwarten. Hinten raus war es etwas glücklich. Am Ende ist es aber aus meiner Sicht ein verdienter Punkt, aufgrund des Kampfes, des Mutes und der fußballerischen Qualität." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=L2lmdjd6L2w3WGcybTB1SjhmRkU4dG5yQXd6dnphM01HZXRieWJrZ1FNQT0=

RW Essen - Alemannia Aachen 1:2

Aachen kehrt mit einem Sieg in die 3. Liga zurück. Im West-Schlager gegen ein ambitioniertes Essen, die mit dem Königstransfer Ahmet Arslan einen Sieg einfahren wollten, sichert sich Aachen die ersten drei Punkte. Der Aufsteiger spielte mutig und wurde am Ende belohnt. Ein erfolgreicher Start für Aachen.

Christoph Dabrowski, Trainer Essen: "Wir sind extrem unzufrieden mit dem Ergebnis. Wir sind nicht in unseren Spielrhythmus gekommen. Wir haben nicht das gespielt, was wir uns vorgenommen haben. Wir wussten, was für ein Gegner auf uns zukommt. Wir hatten zu wenig Mut, um in die interessanten Räume zu kommen. Insgesamt haben wir noch Arbeit vor uns und das hat man gesehen."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=d2FjQXBuSXh1YVpVSytPdDVoZlM2ang1SCtYVEg5b1pGdUhzQ3dpejdwTT0=

Ahmet Arslan, Neuzugang aus Magdeburg, stürmt jetzt für Essen: "Die 1. Halbzeit war echt vernünftig von uns. Wir kriegen aber ein unnötiges Gegentor. So ehrlich müssen wir sein. Wir kommen dann zurück, aber die 2. Halbzeit war nicht gut. Da brauchen wir uns nicht in die Tasche lügen. Wir haben uns das alle anders vorgestellt. Ich kann nicht verlieren, das kotzt mich an. Aber es muss ja weitergehen."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OXpIelZtY2FxSHRNZFUzVWZ1REF6K01JS3hLQkZTNnZHTE5BQk5IK2JtUT0=

Heiner Backhaus, Trainer Aachen, scherzte zu Beginn: "Ich muss mich erst noch dran gewöhnen, dass wir so viele Medientermine haben."

Über den Sieg: "Es ist eine Tiefenbefriedigung, wenn du aufsteigst, nicht weißt, wo du stehst, spielst an der Hafenstraße und gewinnst hier. Verdient. Aufgrund einer Disziplin und einer Laufleistung, die überragend gut war."

Über seine Vertragsverlängerung und den Grund für den großen Spaß in Aachen: "Manchmal hast du das Gefühl, dass du so ein fehlendes Puzzleteil warst. In so einem verrückten Klub mit wahnsinnig verrückten Fans. Ich bin vielleicht nicht der strukturierteste Mensch auf Erden, aber wir haben in diese Mannschaft Herz reingebracht." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WlFxYkdXL3BMUDZYdHpwSFZydmdOcjdsdFMyS1Juekd0ckp1NlptN1EyND0=

Anton Heinz, Doppeltorschütze beim Debüt für Aachen: "Das war ein super Spiel von uns. Wir hatten einen super Plan und der hat von A bis Z funktioniert. Wir haben verdient gewonnen."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NStMdDJKZWxxdTErUjBzWWFhdHR6azJWcTZJaTdsSDdxMUJaZTRoR0VGZz0=

Sascha Eller, Geschäftsführer und Sportdirektor in Aachen, in der Pause über die Rückkehr in die 3. Liga: "Es ist definitiv total geil. Es fühlt sich auch echt an, jetzt, wo wir in der 3. Liga angekommen sind. Trotzdem muss ich sagen, dass ich tiefenentspannt bin. Es geht immer nur um Fußball. Das sieht man auch im Spiel. Es wird sich nichts geschenkt, aber keine geht mit dem offenen Visier rein."

Über die langfristige Zukunft: "Wir müssen irgendwann wieder in die 2. Bundesliga zurückkommen. Ich will das gar nicht so lange wegschieben. Jetzt geht es für uns erstmal drum, dass wir ankommen und uns festbeißen. Dann werden wir Stück für Stück nachjustieren, dass wir in den nächsten 2 bis 3 Jahren mal oben anklopfen können." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Zjd6ZTFGVU1ZcUc4clVwU2o2NW5CL0NoQmVONkRSWG1US01zU05JSmVRWT0=

SV Sandhausen - VfL Osnabrück 1:0

Sandhausen gewinnt in der Nachspielzeit knapp gegen Absteiger Osnabrück. Den goldenen Treffer erzielte Emmanuel Iwe, der zuvor in den USA bei Minnesota United gespielt hat. Bitter, denn der VfL hatte die besseren Gelegenheiten. Kein befriedigender Start für Osnabrück.

Uwe Koschinat, Trainer Osnabrück: "Von den 95 Minuten sind 70 an uns gegangen. Aber eben nicht die entscheidenden 25. Ich habe in der 2. Hälfte eine Phase meiner Mannschaft gesehen, wo wir etwas wackliger waren. Sandhausen hat einzig und allein die Systemumstellung geholfen. Wir haben keinen echten Torschuss zugelassen. Am Ende wäre es ein sauberes 0:0 gewesen, mit dem wir hätten leben können. Dass wir uns dann so dumm anstellen und in der letzten Minute über den Flügel so ausgespielt werden, tut sehr weh. Da haben wir Lehrgeld bezahlt. Wir hatten viel Spielkontrolle, aber davon können wir uns jetzt nichts kaufen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NlZSakxaY2xIYjk4dlZzOGZ0dVM0bSs4dC8ybU03RmRSL2g5Nnh4WmM3bz0=

Timo Beermann, Kapitän Osnabrück: "Normalerweise müssen wir das Spiel gewinnen. Jetzt stehen wie hier mit einem 0:1. Wir waren in der ersten Halbzeit sehr überlegen. Da hätten wir führen müssen. Ich kann mich auch in der zweiten Halbzeit an keine Chance für Sandhausen erinnern. Extrem bitter. Ein gebrauchter Tag." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cDFLVXJNaVZ3M0xQVzhudHNxTUcwUlMxVHB4VDhkSHdPR1N4cE5TditIbz0=

Sreto Ristic, Trainer Sandhausen: "Es war ein offenes Spiel und der Gegner war richtig gut. Das ist aber auch das, was ich mit einer Identität meine. Bis zum Schluss an die Sache glauben und wollen. Das haben wir über 90 Minuten getan. Das ist das, was ich verlange und sehen möchte. Es freut mich wahnsinnig, dass das Spiel zu unseren Gunsten ausgegangen ist." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QytXRlhPWG9KOWEyY0tRbGtvSFBPZ0VtamdZZE5QZTdlcHNJbWQzT0VoMD0=

Emmanuel Iwe, Torschütze für Sandhausen: "Ich bin begeistert. Wir haben von der 1. Minute an Vollgas gegeben. Der Treffer war das Ergebnis der harten Arbeit. Ich bin richtig glücklich. Ich fühle mich hier auch richtig wohl und fahre überall mit dem Fahrrad durch die Gegend." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=V2tPZHBpOCtRYTBsVytZcEN2anpIODBMOWh6M0lkY1owSTRtaVR2aU12MD0=

Sandhausens Sportdirektor Matthias Imhof formulierte in der vergangenen Saison sehr offensiv, dass der SVS wieder aufsteigen will. In dieser Saison sind die Ziele deutlich defensiver kommuniziert. Imhof erklärt, wieso: "Das hat mit dem vergangenen Jahr zu tun. Da waren wir wahrscheinlich ein bisschen zu Vorlauf. Das gebe ich zu. Ich auch. Wir haben jetzt einen 2-Jahres-Plan. Wir haben Drittligaspieler geholt. Die Mannschaft muss sich finden. Jetzt haben wir diesen Plan, dass wir spätestens in der Saison 25/26 aufsteigen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dENnWWVpdUFRSFVjSTlpQlErenIyYysxNDhpd2k1dHN0OTZ1eWFpZzJXUT0=

Philipp Kaufmann, Geschäftsführer Osnabrück, kündigte im Vorlauf weitere Verstärkungen an: "Wir müssen vorbereitet sein, auf alles, was noch passiert. Wir möchten uns gerne im zentralen Mittelfeld und in der Offensive noch verstärken."

Über einen möglichen Abgang von Erik Engelhardt: "Stand heute ist kein Angebot auf dem Tisch. Wir sind sehr glücklich, dass wir ihn als guten Mittelstürmer im Kader haben."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QnhtZUtiR282cjFJL3RsL0JWbDhHRXpkTEtXUHVFNmZhbWZIVkNMNWZTRT0=

SC Verl - Wehen Wiesbaden 2:2

Der Erste der ewigen Drittligatabelle ist zurück und geht mit dem 700. Tor derWiesbadener in der 3. Liga in Front. Der SC Verl dreht zunächst das Spiel, muss aber in Hälfte 2 dem hohen Tempo Tribut zollen. Wehens Sascha Mockenhaupt hat gleich mehrfach Grund zum Ärger - unter anderem beim aberkannten Tor der Wiesbadener in Hälfte 2.

Alexander Ende, Trainer SC Verl: "Schade! Wenn du als Heimteam fünf Minuten vor Ende führst, dann willst du die Punkte auch mitnehmen. Wir haben letzte Saison eine gute Saison gespielt. Wenn das am 1. Spieltag gleich in die richtige Richtung gegangen ist, dann ist das ein schönes Lob. Der Tivoli wird in der kommenden Woche ein Highlight werden, es wird wild werden, es wird emotional werden. Die Jungs werden untereinander noch eine Oktave höher drehen müssen." Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=a3p2aEdmdnA1Und5WXcyZi9MejFwR0JiSVNKOGFpaXJlV0hiVmxYc0FyYz0=

Nils Döring, neuer Cheftrainer des SV Wehen Wiesbaden, sieht sich beim vermeintlichen Tor in der 72. Minute betrogen: "Das war ein Auf und Ab und eine Achterbahnfahrt. Die Art und Weise, wie wir gespielt haben, stimmt mich positiv. Mit dem Ergebnis können wir nicht 100 Prozent zufrieden sein. Dass unser Tor in der 72. Minute aberkannt wurde, finde ich unglaubwürdig. Der Vierte Offizielle greift hier entscheidend ein. Fußball ist ein Kontaktsport, dieses Tor muss gegeben werden. Zum Glück hat die Mannschaft nie aufgegeben. Wir müssen demütig an die 3. Liga herangehen." Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dmNCWWMzSk1ZWmF6OWpQSUFNTEcreXNVTGhWalVTaHJOSnBEWEVVZk41ND0=

Sascha Mockenhaupt, SV Wehen Wiesbaden: "Dass wir zwei Gegentore fressen nach Standardsituationen ist ärgerlich. Dass wir den ersten Vierten-Offiziellen-Beweis schlucken müssen, tut auch weh. Aber wenn es regelkonform ist, dann ist es halt so. Es fühlt sich an, als würden man beraubt. Wenn es korrekt ist, dann ist es umso besser, dass der Vierte Offizielle Bescheid sagt. Bei uns passt noch nicht alles. Grundsätzlich sind wir aber zufrieden. Mich schmerzt der Verlust der Kapitänsbinde, aber ich respektiere die Entscheidung des Trainers." Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bmdvRSs0QWpObXF5SUJJMGsxdHpPOHVwelBpVC9GYWNNK0c1YVVtMXlYOD0=

Uwe Stöver, neuer Geschäftsführer Sport beim SV Wehen Wiesbaden, blickt auf die Perspektive des Absteigers und die Entscheidung für Trainer Nils Döring: "Es gilt den Kader so aufzustellen, dass er wettbewerbsfähig ist in dieser Liga. Das ist alles noch im Findungsprozess. Wir haben viele Verletzte und neue Spieler, die erst spät gekommen sind. Das ist etwas, was noch wachsen muss. Ivan Franjic muss an das Niveau Dritte Liga kommen. Er kommt aus der Regionalliga Bayern, aber er hatte alle Voraussetzungen."

Über den neuen Trainer: "Ich kenne Nils Döring schon sehr lang. Er ist geradlinig und mit dem Fußball verbunden. Er hat sich stetig entwickelt als Fußballlehrer. Mein Gefühl sagt mir, dass es das wert ist, einen gemeinsamen Weg zu starten." Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OUc1dlpGUTkrdnMwaTRTaHZKNUtLa2QzS1c1eDZhaWtLSVNHMVE1KzhtVT0=

Erzgebirge Aue - Hannover 96 II 2:1

Bei der Premiere in der Spielklasse für Hannover 96 II setzt sich Erzgebirge Aue durch. Hannovers Torschütze Tom Sanne geht beim Auftakt die Geradlinigkeit ab.

Pavel Dotchev, Trainer Erzgebirge Aue, freut der erfolgreiche Saisonstart: "Das war ein sehr intensives Spiel zum Auftakt. Ich bin sehr froh, dass wir das über die Zeit gebracht haben. Die drei Punkte waren aber völlig verdient. Hannover hat uns nach der Pause gut gepresst. Wir sind ans Limit gegangen, ein brutales Spiel. Maxim Burghardt bringt viele Emotionen mit, der Junge hat Zukunft." Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SUIrcUdpaEUxai9ub01JVUp6S0xVeEpTN2ZyeHZ2VG03NW1XOUVObGNQRT0=

Marvin Stefaniak, Torschütze zum 1:0 für Aue, lobt einen Neuzugang: "Wir haben Maxim Burghardt sehr gut aufgenommen, deshalb hatte er es sehr einfach bei uns. Wir sind stolz, dass er mit so einer Leistung anknüpfen konnte. Das waren aber erst dreiviertel seines Potenzials. Wir müssen Konstanz reinkriegen in unsere Leistungen. Wir müssen die Arbeit in den Vordergrund stellen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WitZbXhIOGlyL3lwVVRaZnVyd1ZMVTR2ckNlOHlyR1QvWUFIVmNBbDNidz0=

Daniel Stendel, Trainer Hannover 96 II, erwartet mehr von seiner Elf: "Ich weiß, dass meine Jungs viel mehr können. Das war eine ordentliche Leistung. Wir können aber noch viel mutiger agieren. Ein paar Abläufe haben nicht ganz gepasst." Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MHF4UnozQzg5THgxc1NEcnRlSUdqcDNiZ1pzNzZlZFd4L1dXL1ZHQWpzWT0=

Tom Sanne, Torschütze bei Hannover 96 II, fordert mehr Konsequenz im Spiel nach vorn: "Das war ein aufregendes Spiel. Am Ende freue ich mich über das Tor, aber das Spiel geht verloren. Die Dritte Liga haben wir alle verdient, wir haben gut dagegengehalten. Wir haben in der zweiten Hälfte viel Druck, aber nicht endgültig das Tor gesucht. Vielleicht müssen wir noch etwas geradliniger agieren." Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Qm9jcHp5SjIxejFyVmwvMXY1b2VuWVlCNVA4MnhXaDFQL1Ayemo3MmRKRT0=

Matthias Heidrich, Sportlicher Leiter Erzgebirge Aue, über die Probleme mit den Fans nach dem Freundschaftsspiel gegen RB Leipzig. Hintergrund: Die Fans verlangten, dass das Testspiel gegen Leipzig abgesagt werden sollte. Das Spiel fand dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt: "Es ist ja nicht so, dass wir hier völlig blind durch die Gegend laufen und nur unsere Sichtweise der Dinge haben. Es gab einen konstruktiven Austausch mit den Fans, bei dem beide Seiten bei ihrem Standpunkt geblieben sind. Es gibt zu einem Thema zwei unterschiedliche Seiten. Das muss man auch mal aushalten. Es steht ja in keinster Weise seitens der Fans infrage, die Mannschaft nicht zu unterstützen. Das hat man heute auch gemerkt." Über Ziele von Erzgebirge Aue in dieser Saison: "Es gilt eine Heimstärke zu entwickeln. Das muss die Basis sein. Wir wollen uns stabilisieren und länger bei der Musik bleiben."

Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=anVIRzNiL1RRMUU3ZHBrTHZUZnBvUU9YVkt4djJ2RGtKQjM1Q3BQTjlqUT0=

Borussia Dortmund II - SpVgg Unterhaching 3:0

Drei Jokertore bereiten dem BVB einen perfekten Start in die Saison. Nach einer Roten Karte bricht Unterhaching in der Endphase komplett ein. Nach dem Umbruch präsentiert sich die SpVgg aber über weite Strecken als unangenehmer Gegner.

Jan Zimmermann, Trainer Borussia Dortmund II: "Wir hatten nicht die richtige Durchschlagskraft. Die Rote Karte hat uns natürlich in die Karten gespielt und wir haben gezeigt, dass wir nachlegen können. Wir haben Jungs gebracht, die noch mal das Spiel verändert haben. Es ist mir schon sehr schwergefallen, sie von Beginn an auf der Bank zu lassen. Es war nicht alles richtig gut, aber sehr ordentlich." Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MWsrQ0RTZldtVjNCSlVON0xEQ0c3c3FyYnRycmhHcFJ3SVdmd3RUTWJTOD0=

Michael Eberwein, Rekordtorschütze des BVB II (36 Tore, mit Marvin Ducksch), bleibt bescheiden: "Ich glaube, auf meine Rolle als Rekordtorjäger kann ich mir nicht so viel einbilden. Marvin Ducksch hat das in weniger Spielen für den BVB erreicht. Natürlich freue ich mich aber ein bisschen." Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=V2R5SmJzUmpGcmIzd2h0bGdhTTFDYWpDMUJSU0pLaUhxc1FySTU3YjAxTT0=

Marc Unterberger, Trainer SpVgg Unterhaching, ist trotz des 0:3 zufrieden mit seiner Elf: "Mit einem Mann weniger, war es schwierig. Nach dem 0:1 wollten wir natürlich ausgleichen und laufen noch zwei Konter. Sonst habe ich ein ausgeglichenes Spiel gesehen. Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht bis zur 86. Minute. Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen." Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WVkxbDJycHByK1FQV3FmNmU2aG1iZndGK3JlR0xCWDkyZGdhUkpYbUw5dz0=

Markus Schwabl, Kapitän der SpVgg Unterhaching, sendet Grüße an Saarbrückens Torjäger: "Ich möchte Patrick Schmidt noch mal beglückwünschen zu seinem Tor gestern! Er hatte sich damals gegen uns so schwer verletzt. Es ist schön zu sehen, dass er sich wieder erholt hat."

Markus Schwabl freut die Underdog-Rolle: "Das hört sich jetzt saublöd an: Aber ich war grundsätzlich zufrieden, weil nach dem Umbruch nicht alles perfekt funktioniert. Die Rote Karte bricht dann das Spiel. Am Ende stehst du hier mit 0:3 und bist etwas ernüchtert. Wenn man das reine Ergebnis weglässt, denke ich, dass wir konkurrenzfähig sind. Alle so genannten Experten sagen immer: Haching, Abstiegskandidat Nummer 1. Das nehmen wir sehr gern an!" Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NHlnT0trRzhOa3dWY0VCcXJoL2NmTXowL3YvRE1EamFpUGpHTitjRjJTYz0=

3. Liga komplett live bei MagentaSport Saison 2024/25

1. Spieltag - ausgewiesen sind die Sende-Startzeiten

Sonntag, 04. August 2024

Ab 13.15 Uhr: Viktoria Köln - Dynamo Dresden

Ab 16.15 Uhr: Energie Cottbus - Arminia Bielefeld

Ab 19.15 Uhr: FC Ingolstadt - Waldhof Mannheim

2. Spieltag

Freitag, 09. August 2024

Ab 18.30 Uhr: Dynamo Dresden - Energie Cottbus

Samstag, 10. August 2024

Ab 13.30 Uhr in der Konferenz, ab 13.45 Uhr als Einzelspiel abrufbar: VfL Osnabrück - Erzgebirge Aue, Alemannia Aachen - SC Verl, Waldhof Mannheim -. Viktoria Köln, SpVgg. Unterhaching - FC Ingolstadt, SV Wehen Wiesbaden - Hansa Rostock

ab 16.15 Uhr: Arminia Bielefeld - BVB II

Sonntag, 11. August 2024

Ab 13.15 Uhr: Hannover 86 II - RW Essen

Ab 16.15 Uhr: VfB Stuttgart II - TSV 1860 München

Ab 19.15 Uhr: 1. FC Saarbrücken - SV Sandhausen

