Weltmeister Klose wird U-17-Trainer bei Bayern

Ex-Bayern-Stürmer Miroslav Klose folgt nach Informationen von SPORT BILD Niko Kovac und wird zur neuen Saison ebenfalls einen Job beim deutschen Rekordmeister annehmen. Voraussichtlich wird der Ex-Stürmer die U17 übernehmen, der aktuelle Trainer Holger Seitz (43) verlässt dann den Verein.

Klose ist derzeit noch in Jogi Löws Trainer-Stab bei der Nationalmannschaft tätig. Eine Trainerstelle in der Jugend hat ihm der DFB noch nicht in Aussicht gestellt. Daher wird Klose seine eigenständige Trainer-Karriere in München starten.

Quelle: SPORT BILD