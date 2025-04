DEL-Finalserie: Köln notiert einen "Klassenunterschied", Eisbären in Rekordlaune: Höchster Sieg

0:7 im Finale 3 - ein Ostermontag zum Vergessen für Köln, die nächste Abreibung der Haie in Berlin nach dem 1:5 zum Auftakt, die höchste DEL-Pleite in einer Finalserie. Die Eisbären gehen im Kampf um die Deutsche Eishockey-Meisterschaft mit 2:1 in Führung. Spiel 4 läuft am Mittwoch ab 19 Uhr live bei MagentaSport.

"Auf jeden Fall war es ein Klassenunterschied. Wir haben überhaupt nicht ins Spiel gefunden. Es ist alles falsch gelaufen, was falsch laufen konnte ", gesteht Maximilian Kammerer nach der 0:7-Klatsche. Trotzdem blickt er positiv auf den Mittwoch: "Wir haben das gegen Ingolstadt (1:7) schon mal erlebt und dann eine gute Reaktion gezeigt."

Für Berlin war es ein Rekordtag: das 7:0 ist Finalrekord Sieg, Ty Ronning und Leonhard Pföderl sind ebenfalls in Rekordlaune. Ty Ronning baut seine Scoring-Serie auf insgesamt 26 Spiele (24 Tore + 26 Assists) und 12 Playoff-Partien in Folge aus. Leonhard Pföderl hat nach seinem "Dreier" mit 46 Toren in den Playoffs die "Legende" Patrick Reimer überholt. "Dafür lebt er. Er hat sich definitiv auf ein anderes Level gehoben. Er ist ein sehr wichtig für uns. Wir können es brauchen, dass er so weitermacht", lobt ihn Eisbären-Coach Serge Aubin.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen aus der DEL. Weiter geht's am Mittwoch mit Finalspiel 4 zwischen den Kölner Haien und den Eisbären Berlin - ab 19 Uhr live. Am Donnerstag läuft Testphase 3 für die DEB-Auswahl- ab 18.45 Uhr in Österreich. Die deutsche U18 startet ab 21 Uhr gegen Tschechien in die WM. Alles live bei MagentaSport.

DEL-Finale 3: Eisbären Berlin - Kölner Haie 7:0 (Stand Serie: 2:1)

Wie schon in Spiel-1 (1:5) gehen die Kölner Haie in Berlin baden. Die Eisbären haben zum zweiten Mal in dieser Serie die Nase vorn. Obendrein stellen Ty Ronning und Leonhard Pföderl 2 neue DEL-Rekorde auf. Ty Ronning baut seine Scoring-Serie auf insgesamt 26 Spiele und 12 Playoff-Partien in Folge aus. Damit ist er nun auch in den Playoffs alleiniger Rekordhalter. Durch seinen Hattrick ist Leonhard Pföderl Rekordtorschütze der DEL-Playoffs. Mit 46 Toren zieht er an Patrick Reimer vorbei.

Alle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=eENCQTFDcEtrSnJXczZ2OE96b1p6azRLOERsVVVvVEtrODJGT056R3pabz0=

600 mitgereiste Köln-Fans marschierten vom Hauptbahnhof zur Arena und stimmten sich lautstark auf das 3. Finalspiel ein. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=OUtIa0UzcE5odng0TWFaUkc4UXFzOTE3UWllYmFKS0VSaFQvT04yOTJZRT0=

Ty Ronning schreibt DEL-Geschichte mit seinem Assist zum 1:0. Er baut seine Scoring-Serie auf insgesamt 26 Spiele und 12 Playoff-Partien in Folge aus. Damit ist er nun alleiniger Rekordhalter. In Spiel-3 liefert er 1 Tor und 3 Assists. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Y1RzKyt3cndTQmNYTXZvZnEzYitKRDdWWTFjSnBueVRBL1h5Yk9oWVhJcz0=

Durch seinen Hattrick ist Leonhard Pföderl nun Rekordtorschütze der DEL-Playoffs. Mit 46 Toren zieht er an Patrick Reimer vorbei. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=blhFN1pPelV3MFNSdkVKajJoOUxtcFV2a25PMFV2ZXlKT2xJU0M4Ujltcz0=

Serge Aubin. Trainer Eisbären Berlin: "Es war ein guter Tag. Wir haben über die Höhen und Tiefen der Playoffs gesprochen. Man muss schauen, dass die Tiefen nie zu tief sind, und genauso ist es auch andersrum. Die Reaktion war notwendig. Was mir gefallen hat, war, dass die Jungs Spaß hatten. Wir haben viel besser als Team gespielt und jeder war beteiligt. Wenn wir unser Spiel durchziehen, sind wir ein guter Eishockey-Klub. Es gibt trotzdem Dinge, die man verbessern kann."

Über den Tausch der Reihen. "Das haben wir das ganze Jahr über gemacht. Ich schaue immer, ob ich was rausholen kann. Manchmal funktioniert es. Die Chemie war da."

Über Leonhard Pföderl. "Dafür lebt er. Er hat sich definitiv auf ein anderes Level gehoben. Er ist ein sehr wichtig für uns. Wir können es brauchen, dass er so weitermacht." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WktwRWdLL2NzOHhzNUVrNDVpQVVUcTZmQXVMaWNFcEc0bGcrWnI2OXlsUT0=

Leonhard Pföderl, 3 Tore Eisbären Berlin: "Es ist immer perfekt, wenn man gewinnt. Wichtig ist nur, dass wir 2:1 vorne sind. Wie es am Ende ausgeht, ist gar nicht so interessant."

Über seinen DEL-Rekord für die meisten Playoff-Tore - er steht jetzt bei 46 Toren und hat damit Patrick Reimer überholt: "Wusste ich nicht, super. Irgendwo muss ich ihn ja überholen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MFY4Q2IrUnNUalZjTmtSK0cxcElNeEZFSWd1WUZXNGFlcnB2a2p5NkkwYz0=

Stéphane Richer, Geschäftsführer Eisbären Berlin, in der 1. Drittelpause über die Punkteserie von Ty Ronning: "Wir hatten viele gute Verpflichtungen. Bei Ty sind es nicht nur die Punkte, die er bringt, sondern auch die Arbeit und Einstellung. Der Erfolg ist ein Verdienst seiner Arbeit." Über die Veränderung der Reihen. "Serge Aubin ist dafür bekannt. Er mixt gerne seine Reihen. Er hat da immer ein gutes Gefühl." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cWlkUytOZGZJMjlSMXdocUcrbjNoR2o0ZStnNmo5VXdWMUxIUWJIdFBCMD0=

Maximilian Kammerer, Kölner Haie: "Auf jeden Fall war es ein Klassenunterschied. Wir haben überhaupt nicht ins Spiel gefunden. Berlin war von Anfang an sehr stark. Wir haben uns extrem schwergetan, sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. Sind immer einen Schritt zu spät gewesen, hinter gelaufen. Im Endeffekt musst du das Spiel recht schnell abhaken. Wir haben das gegen Ingolstadt schon mal erlebt und dann eine gute Reaktion gezeigt. Es ist trotzdem extrem bitter. Man kommt nach Berlin und möchte den nächsten Sieg einfahren. Wir wissen, was zu tun ist. Es ist alles falsch gelaufen, was falsch laufen konnte." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=OUZCVG5xdDRpQW9JKy9sNVFxdkNZUmZYbkJ3SDIwSXNveEhhQlRRMk5sVT0=

Wie Mo Müller Parker Tuomie nach Köln lockte: "Er hat mir das alles schmackhaft gemacht"

Kölns Parker Tuomie im Portrait: "Meine ersten Erinnerungen hatten immer was mit Eishockey zu tun. Generell ist mein Papa, auch außerhalb vom Eishockey, eine Vorbildfigur für mich und einer, den ich nach Rat frage."

Über die Kabine der Kölner Haie. "Die Kabine ist unser zweites Zuhause. Unsere Familie steht an erster Stelle, aber danach ist die Mannschaft unsere zweite Familie." Über seinen Karriereweg. "Jede Phase war extrem wichtig für mich. Das Collage hat mir die Möglichkeit gegeben Schule mit Eishockey zu verbinden. Ich habe auch Zeit gehabt, um mich um meinen Körper zu kümmern. Ich habe gelernt, wie man richtig trainiert. Berlin war meine erste Mannschaft in der DEL. Hatte gleich eine super Mannschaft, in der ich gespielt habe. Die Beste der Liga, bin direkt Meister geworden. Dann habe ich mir in Straubing mehr Spielzeit erarbeitet, aber auch gewünscht, nachdem ich in Berlin nicht die Rolle gespielt habe, die ich wollte. Und jetzt in Köln war ich bereit für einen größeren Markt und eine neue Herausforderung."

Moritz Müller gilt als großer Faktor für den Wechsel nach Köln. "Das stimmt. Vor 4 Jahren beim Deutschland-Cup hat er die erste Anspielung gemacht, dass Köln ein super Verein für mich wäre. Seitdem immer, wenn wir uns gesehen haben, hat er gesagt: 'Hey du, Köln ist eine super Stadt'. Er hat mir das alles schmackhaft gemacht. Auch als es ernster wurde, war Mo ein Ansprechpartner für mich."

Über die tiefe Freundschaft mit Mark Michaelis. "Wir haben schon bei den Jung-Adlern zusammengespielt. Er ist eine ganz besondere Person in meinem Leben. Er ist mein bester Freund und eine Person, der ich alles erzählen kann. Wir stehen oft im Austausch."

Über die Nationalmannschaft. "Es wird immer mein Ziel sein, in der Nationalmannschaft mitzuspielen. Etabliert fühle ich mich noch nicht. Wir haben so viele gute Spieler in Deutschland, dass es für jeden immer die Möglichkeit gibt Teil der Mannschaft zu sein. Keiner hat einen festen Platz und man muss sich da schon reinarbeiten."

Der Link zum Clip: - thinXpool TV

Phase 3 für dem WM-Countdown startet: Donnerstag gegen Österreich

Der DEB-Kader für die Phase 3 der WM-Vorbereitung wurde offiziell bekanntgegeben. Mit dabei sind ein paar Spieler des ERC Ingolstadt und NHL-Goalie Philipp Grubauer. Zudem haben sich weitere Top-Stars aus der NHL für die WM angekündigt. Moritz Seider und Lukas Reichel werden beim Turnier ebenfalls dabei sein. MagentaSport überträgt ab 09. Mai live. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ZjB1bjBiSjd3TDZhWHZHc1pZVE92cWxScFVKdEY4UXloUFhWNlZUcVZuVT0=

Eishockey live bei MagentaSport

Mittwoch, 23.04.2025

DEL-Playoffs - Finale 4

ab 19.00 Uhr: Kölner Haie - Eisbären Berlin (Stand Serie: 1:2)

Donnerstag, 24.04.2025

WM-Vorbereitung Männer -Phase 3

ab 18.45 Uhr: Österreich - Deutschland

IIHF U18-Eishockey-WM

ab 21.00 Uhr: Tschechien - Deutschland

Freitag, 25.04.2025

DEL-Playoffs - Finale 5

ab 19.00 Uhr: Eisbären Berlin - Kölner Haie

IIHF U18-Eishockey-WM

ab 23.00 Uhr: Deutschland - Schweden

Quelle: MagentaSport (ots)