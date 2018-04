Trainer Gislason hört 2019 beim THW Kiel auf

Im nächsten Jahr endet beim THW Kiel eine Ära. Der Abschied von Trainer Alfred Gislason nach der Saison 2018/19 steht fest. Nachfolger des isländischen Erfolgscoaches soll der ehemalige Welthandballer und Kiel-Kapitän Filip Jicha werden. Das bestätigte Kiels Aufsichtsratsvorsitzender Reinhard Ziegenbein im Gespräch mit SPORT BILD.

Ziegenbein sagte: „Alfred ist in die Nachfolge-Regelung voll mit eingebunden. Die Verbundenheit zwischen unserem Klub und Alfred Gislason ist so groß, dass es absolut vorstellbar ist, dass uns Alfred in einer anderen Rolle erhalten bleibt.“ Gislason hatte den Klub seit seinem Dienstantritt 2008 zu sechs Meistertiteln, fünf Pokalsiegen und zwei Triumphen in der Champions League geführt. Er ist der dienstälteste Trainer der Bundesliga. Jicha hat hingegen noch nie eine Profimannschaft trainiert und beginnt im Mai seinen A-Lizenz-Lehrgang. Jicha soll ab Sommer als Co-Trainer von Gislason lernen. Ziegenbein verteidigt den Plan, Jicha zum Nachfolger von Gislason zu machen: „Die Entscheidung für Filip war keine Bauchentscheidung.“

Der THW war letztmals 2015 Meister, damals noch mit Jicha als Spieler. Verpasst der Klub die Qualifikation zur Champions League, fehlen Einnahmen von 1,75 Millionen Euro. „So eine Saison wie diese können und wollen wir uns nicht über Jahre leisten“, räumte Ziegenbein in SPORT BILD ein, beteuerte jedoch: „Wir wissen, wie wir diese Situation lösen können. Unsere Sponsoren unterstützen uns.“

Quelle: SPORT BILD