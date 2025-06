Frauen EM: Experte Günther orakelt eher defensiv, Expertin Amojo findet: "Wir brauchen ein perfektes Spiel"

Das war Werbung für Basketball und ein gutes Vorbild für das deutsche Team! Italien qualifiziert sich für das Halbfinale nach einem 76:74-Krimi in der Overtime gegen Türkei. Und auch wenn die Europameisterinnen aus Belgien gegen Deutschland am Mittwoch (ab 19 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport) favorisiert sind - die deutschen Frauen müssen´s wie die Italienerinnen machen: nie aufstecken, die Belgierinnen mürbe spielen.

Naja - ganz so simpel ist es nicht, findet Experte Per Günther. Im MagentaSport-Podcast "Abteilung Basketball" zur EM: "In ihrem Werkzeugkasten hat Deutschland nichts, wo sie das Spiel von Top-Mannschaften brechen können." Trotzdem gelingt dem DBB-Team ein Sieg im abschließenden Vorrundenspiel gegen Großbritannien. "Wenn du erfolgreich spielen willst, musst du genau das spielen, was man gegen Großbritannien gespielt hat", stellt Ireti Amojo im Podcast klar: "Wir brauchen ein nahezu perfektes Spiel."

Viertelfinale: Italien - Türkei 76:74 OT

Nervliche Achterbahnfahrt für Italien, bei der am Ende doch der Halbfinaleinzug herausspringt. Topspielerin Cecilia Zandalasini (14 Punkte, 5 Rebounds und 4 Assists) sorgt für die entscheidenden Punkte in der Verlängerung. Dass es über soweit kam lag an einem bösen Schnitzer der Italienerinnen, der mit einem Buzzer Beater von Sevgi Uzun (beste Werferin mit 20 Punkten) bestraft wurde. Durch den Halbfinaleinzug hat Italien ihren Platz für die WM-Qualifikation sicher und trifft nun auf den Sieger des Duells Deutschland gegen Belgien (Mittwoch ab 19 Uhr live). Die Türkei wird um Platz 5 bis 8 spielen.

Frauen-EM Spezial Folge 2: Abteilung Basketball - Der Podcast von MagentaSport

"Brauchen ein nahezu perfektes Spiel"

In der 2. Folge des Frauen-EM Spezial sprechen Moderator Benni Zander und seine Experten Ireti Amojo und Per Günther über den Weg der deutschen Basketball-Frauen ins EM-Viertelfinale und das anstehende Duell mit Belgien. Die Vorrunde bestritt Deutschland als einer der Gastgeber in Hamburg. Bei der Heim-EM musste man kurz vor dem Turnier mit den Absagen einiger WNBA-Größen herbe Rückschläge verkraften.

"Da lastete ordentlich Druck auf so einem Spiel", ordnet Per Günther im Bezug auf das 1. Gruppenspiel gegen Schweden ein. Dennoch gelang der Auftaktsieg und so entstand "ein wohliges Gefühl im Magen für dieses Turnier", wie es Benni Zander beschreibt.

Einen Tag später wartet mit Spanien der schwerste Gegner der Gruppe und sicherlich ein Favorit auf den Titel. Die 60:79-Niederlage war allerdings nicht nur auf dem Papier so deutlich. "Es war krass zu sehen, wie du durch die Bank sehr gute Spielerinnen hast, mit viel Erfahrung, die aber auch als Mannschaft schon auf einen ganz anderen Planeten unterwegs sind als die Deutsche", bilanziert Per Günther und moniert: "In ihrem Werkzeugkasten hat Deutschland nichts, wo sie das Spiel von Top-Mannschaften brechen können."

Deutschland zeigte eine Reaktion gegen Großbritannien, erarbeitete sich früh eine hohe Führung und gewann am Ende mit 80:67. "Wenn du erfolgreich spielen willst, musst du genau das spielen, was man gegen Großbritannien gespielt hat", stellt Ireti Amojo klar.

Das gilt auch für das anstehende Viertelfinale gegen "das vermeintliche Überteam" Belgien (Mittwoch ab 19 Uhr live und kostenlos). "Wir brauchen ein nahezu perfektes Spiel. Das muss gut abgesprochen sein, denn überall auf dem Spielfeld sind Spielerinnen, die eine top individuelle Qualität haben, aber auch ein Team, dass sehr gut aufeinander abgestimmt ist", ordnet Ireti Amojo die deutschen Chancen ein. Sollte Deutschland eine Überraschung gelingen, würde man im Halbfinale auf Frankreich treffen.

