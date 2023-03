EuroLegue und BBL: Nationaltrainer Herbert: "Ich war gesegnet mit der Mannschaft im Sommer"

Zittersieg für den FC Bayern München, der mit 80:79 gegen den Tabellenletzten Bayreuth gewinnt. Bayreuth präsentiert sich gut, muss am Ende eine bittere Niederlage einstecken. "Wir wollten den Sieg unbedingt. Wir spielen eine harte Saison mit vielen Niederlagen. Wir wollten mit Leidenschaft spielen und den Fans zeigen, dass wir mit unserem Leben spielen", bilanziert Otis Livingston II. "Lob an Bayreuth. Sie haben ein gutes Spiel gemacht. Wir haben gut gekämpft und uns den Sieg gesichert. Wir mussten erstmal aufwachen zu Beginn des Spiels", so D.J. Seeley.

Auch Berlin tut sich sehr schwer gegen stark spielende Chemnitzer. Dennoch setzt sich am Ende der amtierende Meister mit 101:91 durch. Der 1. Sieg für Berlin nach 4 Pflichtspielniederlagen. "Chemnitz spielt auch eine tolle Saison. Deshalb haben wir alles gegeben. Es ist wichtig, dass wir alle an uns glauben. Gute Teams macht genau das aus. Wir haben uns alle motiviert und nach jedem Fehler gesagt, komm, weiter geht's", sagt Jonas Mattisseck über den Sieg der Berliner. "Wir haben zu unserer Identität zurückgefunden. So, wie wir die Saison angefangen haben. Das hat man in den ersten 3 Vierteln gesehen.

Das ist ein Riesenfortschritt für uns", findet Chemnitz` Kevin Yebo. Nationaltrainer, Gordon Herbert, war zu Gast und erklärt mit Blick auf die WM ab August: "Jeder, mit dem ich gesprochen habe, möchte spielen. Ich war gesegnet mit der Mannschaft im vergangenen Sommer. Wir haben die große Möglichkeit, darauf aufzubauen", so Herbert mit Blick auf die anstehende Weltmeisterschaft. Bonn, mit zwei Spielen mehr als Berlin, bleibt nach dem 94:73 gegen Würzburg Tabellenführer. Mittlerweile sind die Bonner seit 12 Pflichtspielen ungeschlagen. "Wir hatten teilweise ein paar Probleme mit den Wechseln, dass unsere 2. Unit die gleiche Energie aufs Feld bringt. Das müssen wir beim nächsten Mal besser machen", sieht Karsten Tadda erneut Verbesserungspotential.



medi Bayreuth - FC Bayern München 79:80

Zittersieg für die Bayern. Die Bayern tuen sich sehr schwer gegen den Tabellenletzten Bayreuth. Bayreuth verpasst damit die große Chance auf die Überraschung, präsentiert sich aber sehr gut gegen den FCBB. Die Münchner bleiben damit auf dem 3. Platz hinter Berlin und Bonn.

Otis Livingston II, 20 Punkte Bayreuth: "Ich bin stolz auf unsere Leistung. Wir wollten den Sieg unbedingt. Wir spielen eine harte Saison mit vielen Niederlagen. Wir wollten mit Leidenschaft spielen und den Fans zeigen, dass wir mit unserem Leben spielen. Ich denke, das haben wir geschafft."

D.J. Seeley, Bayern: "Lob an Bayreuth. Sie haben ein gutes Spiel gemacht. Wir haben gut gekämpft und uns den Sieg gesichert. Wir mussten erstmal aufwachen zu Beginn des Spiels. Die Reise war anstrengend. Wir mussten den Weg zum Sieg erstmal finden."

ALBA Berlin - NINERS Chemnitz 101:91

Nach 4 Pflichtspielniederlage gibt es endlich wieder einen Sieg für Berlin. Die Berliner mussten alles geben, um starke Chemnitzer zu bezwingen. Die Niners starten stark, doch ALBA geht mit einem Punkt Vorsprung in die Halbzeitpause. Nach einem 3. Drittel auf Augenhöhe holen die Berliner im 4. Viertel alles raus und sichern sich den Sieg. Berlin steht damit auf dem 2. Platz mit 2 Spielen weniger als Tabellenführer Bonn.

Kevin Yebo, 25 Punkte Chemnitz: "Wir haben das gemacht, was wir in der Trainingswoche gemacht haben. Wir haben zu unserer Identität zurückgefunden. So, wie wir die Saison angefangen haben. Das hat man in den ersten drei Vierteln gesehen. Ich bin stolz, dass wir das den mitgereisten Fans zeigen konnten. Das ist ein Riesenfortschritt für uns. Wir haben dann am Ende zu viele Fehler gemacht. Das wird dann gegen ALBA schwer."

Jonas Mattisseck, Berlin: "Wir haben uns viel vorgenommen. Wir hatten einen schlechten Start und haben alles reingehauen. Chemnitz spielt auch eine tolle Saison. Deshalb haben wir alles gegeben und haben am Ende gewonnen. Es ist wichtig, dass wir alle an uns glauben. Gute Teams macht genau das aus. Wir haben uns alle motiviert und nach jedem Fehler gesagt, komm, weiter geht's."

Herbert: "Ich war gesegnet mit der Mannschaft im vergangenen Sommer"

Gordon Herbert, Trainer der Nationalmannschaft, war beim ALBA-Spiel zu Besuch und sprach u.a. über die Nationalspieler beider Teams (ALBA und Chemnitz): "Bei den letzten Spielen wollten wir auch jüngere Spieler einsetzen. Viele Spieler waren jünger als 20 Jahre. Jonas Richter war in beiden Spielen überragend. Er hatte eine gute Präsenz auf und neben dem Platz. Weidemann hatte hier und da ein paar Probleme. Für ihn war es auch eine gute Erfahrung."

Über das Mannschaftsgefüge und die Zusammenstellung, vielleicht auch mit Berlins Olinde: "Wir haben eine Gruppe, die sich für die nächsten 3 Jahre bereit erklärt hat. Wir haben vergangenes Jahr mit dem 1. Jahr angefangen. Ich fühle mich mit unserer Basis sehr wohl. Ich habe mich mit ihm über die Situation ausgetauscht. Wir müssen schauen, was passiert, wenn die Saison vorbei ist. Wir sind glücklich mit der Mannschaft und freuen uns auf die Aufgaben."

Über die große Auswahl an Spielern: "Jeder, mit dem ich gesprochen habe, möchte spielen. Im Februar hatten wir 24 Spieler. Alle wollen spielen. So wird es auch im Sommer sein. Natürlich hängt das auch von Verträgen oder Verletzungen ab. Ich war gesegnet mit der Mannschaft im vergangenen Sommer. Wir haben die große Möglichkeit darauf aufzubauen."

Telekom Baskets Bonn - Würzburg Baskets 94:73

Der Tabellenführer aus Bonn (2 Spiele mehr als Berlin und Bayern) lässt Würzburg wenige Chancen und gewinnt verdient. Die Bonner erspielen sich zwischenzeitlich einen Vorsprung von 25 Punkten, geben die Führung nicht aus der Hand. Bonn bestätigt damit die aktuelle Form, holt wettbewerbsübergreifend den 12. Sieg in Serie.

Karsten Tadda, 12 Punkte Bonn: "Wir wissen um die Qualität der Würzburger. Sie sind lange im Spiel geblieben. Wir mussten lange warten, bis wir unseren Run hatten und uns absetzen konnten. Wir wissen aber auch um unsere Qualitäten zu Hause mit unseren Fans im Rücken. Am Ende haben wir das Ding nach Hause gebracht. Wir hatten teilweise ein paar Probleme mit den Wechseln, dass unsere 2. Unit die gleiche Energie aufs Feld bringt. Das müssen wir beim nächsten Mal besser machen."

Dayon Griffin, Würzburg: "Lob für Bonn. Wir haben in der Defensive viele Fehler gemacht."

