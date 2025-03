2. Bundesliga: Köln übernimmt in Paderborn Tabellenführung

Der 1. FC Köln hat am 27. Spieltag der 2. Bundesliga einen wichtigen 2:1-Auswärtssieg gegen den SC Paderborn errungen und damit die Tabellenführung übernommen. In einem spannenden Spiel ging Paderborn zunächst durch Marvin Mehlem in Führung, bevor ein Eigentor von Felix Götze den Ausgleich für die Kölner brachte. Denis Huseinbasic erzielte schließlich den Siegtreffer für die Gäste.

Das Spiel begann mit einem verschossenen Elfmeter von Raphael Obermair, der die Chance zur Führung für Paderborn vergab. Kurz darauf nutzte Mehlem eine Vorlage von Filip Bilbija, um die Gastgeber in Führung zu bringen. Köln reagierte jedoch schnell und drängte auf den Ausgleich, der schließlich durch ein unglückliches Eigentor von Götze fiel. Der Kölner Imad Rondic hatte zuvor den Pfosten getroffen, von wo der Ball an Götzes Rücken prallte und ins Tor rollte. In der zweiten Halbzeit erhöhte Köln den Druck und wurde durch Huseinbasic belohnt, der nach Vorlage von Luca Waldschmidt den Ball ins Netz beförderte. Paderborn bemühte sich um den Ausgleich, konnte jedoch kein Tor mehr erzielen. Mit diesem Sieg zog Köln am Hamburger SV vorbei und sicherte sich die Spitzenposition in der Tabelle. In Hannover endete das Verfolgerduell zwischen Hannover 96 und dem 1. FC Magdeburg derweil torlos. Hannover startete stark und hatte mehrere Chancen, die Führung zu übernehmen. Magdeburg stabilisierte sich jedoch und übernahm im Laufe der ersten Halbzeit die Spielkontrolle. Trotz einiger Abschlüsse gelang es beiden Teams nicht, den Ball im Tor unterzubringen. Beide Mannschaften blieben somit im Aufstiegsrennen, konnten jedoch keine Big Points sammeln. Hertha BSC sicherte sich einen 3:1-Sieg gegen den Karlsruher SC. Fabian Reese brachte die Berliner früh in Führung, und erhöhte in der zweiten Halbzeit. Marvin Wanitzek machte das Spiel für Karlsruhe per Elfmeter noch einmal spannend. Doch Reeses Doppelpack und Marten Winklers später Treffer sicherten der Hertha den ersten Heimsieg seit über einem halben Jahr. Quelle: dts Nachrichtenagentur