Start 3. Liga: Löwen-Chef Werner beinhart: "Ich möchte sehen, dass sie sich in jedem Spiel den Allerwertesten aufreißen"

Wenn sportliche Euphorie auf Wetter-Symbolik übertragen würde, dann herrscht rund um den TSV 1860 München aktuell auch das Hoch "Werner". Top-Zugänge geholt, insbesondere für die Rückholaktion von Volland und Niederlechner viel Lob kassiert, Vertrag verlängert - im Interview mit MagentaSport sagt der Geschäftsführer Dr. Christian Werner daher: "Ich bin sehr zufrieden zum jetzigen Zeitpunkt. Also auch bei mir ein Lächeln." Der Löwen-Boss Werner steuert jedem Übermut mit Forderungen wie "hart arbeiten" entgegen und verordnet seinen Akteuren schon jetzt: "Ich möchte sehen, dass sie sich in jedem Spiel den Allerwertesten aufreißen."

So deutlich hat man Dr. Christian Werner, seit September 2024 "Alleingeschäftsführer", selten gehört. Klar ordnet Werner auch das Löwen-Budget ein: weit über 600 Einsätze in den europäischen 1. Ligen stecken im neuen Kader - klingt doch erst mal teuer!? "Wir haben Spieler einfach von dem sportlichen Mehrwert und von dem Weg überzeugt. Das mit den bescheidenen Mitteln, die wir haben. Das sind ja keine Sprüche, sondern das sind Sachen, die jedes Jahr dann auch kundgetan werden, die der DFB dann auch rausgibt. Und da sind wir halt irgendwo zwischen zehn und dreizehn in der Budget-Tabelle."

Welche Rolle Kevin Volland spielen soll, verrät Christian Werner auch schon: "Beim Kevin ist es so, dass wir ihn auf der 10 sehen, weil seine Qualität im letzten Drittel außergewöhnlich ist. Ich glaube, da gibt es wenige Spieler in den ersten drei Profi- Ligen, die diese individuelle Qualität mitbringen. Hinter 2 Spitzen sehe ich ihn eigentlich am stärksten." Eine der Spitzen wird, wenn er gesund bleibt, wohl Florian Niederlechner: "Wahnsinn, also der hat den Körper eines unter 30-Jährigen, der arbeitet so auch. Ich glaube, im Doppelsturm bringt er eine außergewöhnliche Qualität mit."

Interview mit Dr. Christian Werner zum aktuellen Zeitpunkt: "Auch bei mir ein Lächeln"

"Die perfekte Welt gibt es im Sport selten, aber wir sind sehr zufrieden mit dem jetzigen

Stand. Das ist ja so ein bisschen das Ergebnis von viel harter Arbeit von vielen Menschen im

Hintergrund und ich bin jetzt sehr zufrieden zum jetzigen Zeitpunkt. Also auch bei mir ein Lächeln."

"Ich möchte sehen, dass sie sich in jedem Spiel den Allerwertesten aufreißen"

Bei den Saisonzielen steht der Geschäftsführer noch etwas auf der Bremse "Ich muss natürlich auch sagen, ich will mich jetzt hier nicht hinstellen und sagen, wir wollen besser als letztes Jahr abschneiden. Es ist schon so, dass wir maximal ehrgeizig sind, aber ich glaube, es gehört auch der richtige Zeitpunkt dazu. Und Ziele sind ja das eine, das andere ist ja auch: jetzt müssen wir Gas geben. Also der Kader, der steht, der ist gut, die Jungs sind geil, die machen richtig Spaß, die machen jeden Tag richtig Spaß. Aber jetzt heißt es auch hart arbeiten und jeden Tag sich weiterentwickeln. Also ein guter Kader hilft uns in der 3. Liga allein nicht weiter. Das haben wir in den letzten Jahren an vielen Beispielen gesehen. Es wird nachher die Mannschaft ihre Ziele erfüllen, die am meisten arbeitet, die am härtesten fightet, die jedes Spiel annimmt, die 3. Liga annimmt - das ist jetzt meine Aufgabe. (...) Ich möchte sehen, dass sie sich in jedem Spiel den Allerwertesten aufreißen. Das sind halt einfach die Löwen-Tugenden."

Über die Aufstiegsträume der Fans: "In der Budget-Tabelle irgendwo zwischen 10 und 13"

"Ich finde es toll, wie unsere Fans sind, aber ich muss auch immer das realistisch einordnen. Wir sind in der Budget-Tabelle trotzdem auch in dieser Saison oder gerade in dieser Saison im unteren Durchschnitt der 3. Liga. (...) Das gehört zur Einordnung auch dazu und die heißt: wir gehören überhaupt nicht zu den Vereinen in der 3. Liga, die finanziell sehr gut aufgestellt sind. Wir haben versucht, einfach mit unseren Mitteln gute Arbeit zu leisten. Wir haben Spieler versucht, von dem Projekt zu überzeugen. Wir sind überhaupt nicht über finanzielle Mittel gekommen. Wir haben wirklich die Neuzugänge von dem Projekt begeistern können. Wir haben Spieler einfach von dem sportlichen Mehrwert und von dem Weg überzeugt. Und das mit den bescheidenen Mitteln, die wir haben. Das ist ja keine Sprüche, sondern das sind Sachen, die jedes Jahr dann auch kundgetan werden, die der DFB dann auch rausgibt. Und da sind wir halt irgendwo zwischen zehn und dreizehn in der Budget-Tabelle. Geld allein schießt dann nachher keine Tore. Es ist dann die beste Mannschaft, die den meisten Zusammenhalt hat und die Leute sich am meisten mit dem Ziel identifizieren. Ich glaube, da sind wir auf einem richtig, richtig guten Weg."

Über Kevin Volland und Florian Niederlechner: "Keine Lo-La-Launebären"

"Das sind keine Li-La-Launebären, also überhaupt nicht. Es ist schön, dass sie vor der

Kamera auch einfach sympathisch sind, dass sie bei jedem offiziellen Termin und

auch wenn man sie irgendwo sieht, einfach freundlich und Fan-nah sind, weil das ist natürlich

für uns als Klub toll. Die sind ja nicht gekommen, um einfach nur gute Laune zu versprühen, sondern die sind gekommen, um hier Ziele zu erreichen."

Werner über die Positionen der beiden Neu-Zugänge: "Kevin sehen wir auf der 10"

Der Löwen-Boss über die Rolle von Niederlechner: "Beim Flo ist es so, dass er sehr stark über seine Physis kommt. Wahnsinn, also der hat den Körper eines unter 30-Jährigen, der arbeitet so auch. Also ist maximal intensiv gegen den Ball, macht viele Wege und hat natürlich dazu auch einfach nochmal eine extreme Abschlussqualität, die er uns mitbringt. Ich glaube, im Doppelsturm bringt er eine außergewöhnliche Qualität mit."

...und zu Volland: "Beim Kevin ist es so, dass wir ihn auf der 10 sehen, weil seine Qualität im letzten Drittel außergewöhnlich ist. Ich glaube, da gibt es wenige Spieler in den ersten drei Profi- Ligen, die diese individuelle Qualität mitbringen. Hinter zwei Spitzen sehe ich ihn eigentlich am stärksten. Bei den beiden ist es schon so, dass sie die individuelle Qualität mitbringen, die wir eigentlich in der 3. Liga sonst nicht so finden."

