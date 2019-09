Champions-League-Finale 2022 findet in München statt

Das Finale der Champions League wird 2022 in der Allianz Arena in München stattfinden. Das teilte das Exekutivkomitee des europäischen Fußballverbands UEFA am Dienstagabend bei seiner Sitzung in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana mit.

Im Jahr 2012 war die Allianz Arena schon einmal der Austragungsort für das Endspiel der Champions League. Damals verlor der FC Bayern München im eigenen Stadion gegen den FC Chelsea mit 3:4 im Elfmeterschießen.

Dr. Rainer Koch, 1. DFB-Vizepräsident, erklärt: “Wir freuen uns über das Vertrauen der UEFA und auf ein weiteres europäisches Fußballhighlight in München. Zehn Jahre nach der Partie zwischen dem FC Bayern und dem FC Chelsea wird die Allianz Arena erneut Schauplatz eines Endspiels um den wichtigsten europäischen Klubtitel sein. Mit unseren Partnern vor Ort wollen wir das Spiel auch als organisatorischen Testlauf für die EURO 2024 nutzen. Diese Entscheidung zeigt zudem, dass der deutsche Fußball, auch ohne Sitz in den internationalen Gremien, bei der UEFA weiterhin höchstes Ansehen genießt.” Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter meint: “München ist eine Sportstadt, viele Bürgerinnen und Bürger sind unglaublich fußballbegeistert. Es freut mich deshalb sehr, dass wir 2022 schon zum vierten Mal nach 1993, 1997 und 2012 Gastgeberin des UEFA Champions League-Finales sind und mit Fußballfans aus ganz Europa ein tolles Fußballfest feiern dürfen.” Karl-Heinz Rummenigge, der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, sagt: “Wir freuen uns sehr darüber, dass wir nach 2012 auch im Jahr 2022 das Finale der UEFA Champions League in unserer Allianz Arena ausrichten dürfen. Ich möchte mich im Namen des FC Bayern bei der UEFA und ihrem Präsidenten Aleksandar Ceferin für das Vertrauen bedanken.” Für das Champions-League-Finale im Jahr 2021 erhielt Sankt Petersburg, die zweitgrößte Stadt Russlands, den Zuschlag. Das Endspiel der Champions League im Jahr 2023 wird in der britischen Hauptstadt London stattfinden. In dieser Saison findet das Champions-League-Finale am 30. Mai 2020 in der türkischen Metropole Istanbul statt. Quelle: dts Nachrichtenagentur / DFB



