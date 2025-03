FC Bayern gewinnt dank "Robbery" Beckenbauer Cup gegen Real! "Der Franz hätte viel Spaß gehabt!"

"Ich bin mir sicher: der Franz hätte an diesen Abend viel Spaß gehabt", freute sich Bayern Münchens Präsident, Herbert Hainer, nach dem Turnier. Der Beckenbauer Cup war ein Fußballfest mit schönen, emotionalen, sportlichen und herzlichen Momenten - ein Festival der Legenden und Weltstars, um das Andenken an den Kaiser, Franz Beckenbauer, hochzuhalten. Die Witwe des Kaisers, Heidi Beckenbauer, erklärte nach der Premiere: "Ich bin überwältigt." Es war ein toller Abend für die Fans, die Spieler und den FC Bayern als Ausrichter.

"Das ist superschön. Wir dürfen nicht vergessen, es ist Montagabend und der Kessel hier ist voll", sagte Philipp Lahm, Teamchef der FCB-Legenden, zur ausverkauften SAP Arena und ergänzte zu Franz Beckenbauer: "Man musste bei Franz immer genau hinhören, weil er dir immer etwas mitgegeben hat." Lob kam auch von Pepe, der für Real Madrid im Einsatz war: "Franz Beckenbauer hat genau das, was hier passiert, in dieser Kulisse verdient." Und Mark van Bommel, Ex-Kapitän der Münchner, erklärte mit einem Grinsen: "Nicht jeder deutsche Fußballspieler wurde in Holland geliebt. Aber Franz schon."

Den Beckenbauer Cup gewinnt der FC Bayern - 4:0 im Finale gegen Real Madrid, neben Pepe auch mit Iker Casillas, dem besten Torhüter des Turniers, angetreten. Aber das reichte nicht gegen den FC Bayern, der mit Arjen Robben und Franck Ribery das einstige Traum-Duo zusammengeführt hatte. "Wir haben mit Real noch eine Rechnung offen", hatte Teamchef Lahm schon nach dem Halbfinal-Sieg gegen den BVB erklärt. Und dann wurde im Finale mit Robben (MVP), Ribery und Elber gezaubert und geeifert wie zu besten Zeiten. Es gab sogar einen Platzverweis.

"Zugabe" lautete das einhellige Lob aller Spieler zum Beckenbauer Cup. Präsident Hainer wollte keine Zusage machen, aber vielleicht gibt´s doch noch eine Fortsetzung: "Einmalig steht normalerweise dafür, dass es nur einmal stattfindet. Aber ob des großen Erfolges werden wir sicherlich nochmal darüber nachdenken. Ich will heute noch nichts versprechen."

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Aussagen vom Beckenbauer Cup - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport verwenden.

Heidi Beckenbauer: "Ich bin überwältigt"

Heidi Beckenbauer, Witwe von Franz Beckenbauer: "Ich bin überwältigt über diese Spendensumme und ich freue mich, dass wir damit ganz, ganz vielen Menschen, ganz vielen bedürftigen Menschen helfen können, das Leben ein bisschen leichter zu machen. Franz hat immer gesagt, er möchte etwas von seinem Glück abgeben und das werden wir weiter verfolgen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dVhkOWtSTlA0T3BnK0Eza1VmOGl1d0Q2Zi9YYW91eU1oZVFjYXU0eEZxbz0=

Herbert Hainer, Präsident FC Bayern, über eine Fortsetzung des Beckenbauer Cups: "Einmalig steht normalerweise dafür, dass es nur einmal stattfindet. Aber ob des großen Erfolges werden wir sicherlich nochmal darüber nachdenken. Ich will heute noch nichts versprechen. Aber wir werden sicherlich nachdenken, ob wir das nicht wiederholen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=eVBIbkZVdWpmTzlxNnBxTGJoOWdiZUp1Y1F1Smt1QkNBOEE4SFUwV2NyYz0=

Finale um den Beckenbauer Cup: FC Bayern München - Real Madrid 4:0

Erster Platzverweis! Real-Keeper Contreras sieht Gelb-Rot. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=YUpyVG81ZitTdlZKazRDbnM3MXc1Y1JZQXNHalhpUkVqN2RoUzJXZ243Yz0=

Fairplay der Bayern! Dank Ribéry und Robben bleibt Real Madrid in Gleichzahl. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=QmFtY2g1WHJOK0tkNG9UdWxoWUNTS1NlaXZ1N1hpWVY2d1NqN3N1STlGcz0=

Magisch! Ribéry und Giovane Élber zaubern sich zum 4:0! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=bnNmV2ZwM0hBZXV2YXVYbVc2V2dQdGpSbUYydmZTQm9YTWE5YWR6T2pLRT0=

4:0! Der FC Bayern fertigt Real Madrid im Finale ab. Alle Tore: clipro.tv/player?publishJobID=ekhGcDZQVlBXQTE1aXhCbkd1MnpoSmtNMFhmWTdRSUU2YUtVT2xsRnJIcz0=

Rafinha, Ex-Spieler FC Bayern, nach dem Finalsieg: "Ich hatte nicht so viel Kontakt mit Franz. Aber er hat immer gute Sachen zu mir gesagt, immer positiv zu bleiben, dass ich immer bei Bayern bleibe. Heute ist ein schöner Tag für uns, ein Klub mit so einem Namen. Heute haben wir gewonnen und das freut mich."

...zu seinen Karriereplänen: "Ich bin schon 39, aber spiele immer noch in Brasilien. Aber ich höre dieses Jahr auf. Noch 4 Monate, dann höre ich auf." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Q2p6eTJxVzYyNEhJSFpwU0ZmWUdHVVNkZTBVbDlLVkEwamdjOW81R1dlZz0=

Lahm über Beckenbauer: "Man musste bei Franz immer genau hinhören"

Philipp Lahm, Champions-League-Sieger und Weltmeister: "Es steckt immer noch der Profifußballer in den Jungs drin, das hat man gemerkt. Wenn es dann um etwas geht, um das Erreichen des Finals, spielen die Emotionen auch eine Rolle und dann wurde es ein bisschen ruppiger."

...zum Beckenbauer Cup: "Das ist superschön. Wir dürfen nicht vergessen, es ist Montagabend und der Kessel hier ist heute voll. Und das ist zu Ehren von Franz Beckenbauer, der so viel für den deutschen Fußball getan hat, wie kein anderer. Deswegen ist es umso schöner, dass auch Real Madrid mit Pepe und Iker Casillas, AC Milan, natürlich auch Ajax Amsterdam. Auch Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart. Ich finde das so schön und es macht so viel Spaß."

...zu Franz Beckenbauer: "Ich denke in erster Linie an die Leichtigkeit zurück, die er hatte. Egal, wo man ihn getroffen hat, er war freundlich, bodenständig und es hat so locker ausgesehen bei ihm. Das war beeindruckend. Auf dem Platz, aber auch in den Funktionen, in denen er tätig war. Das war beeindruckend. Man musste bei Franz immer genau hinhören, weil er dir immer etwas mitgegeben hat. Deswegen war es für mich etwas ganz Besonderes, dass ich ihn kennenlernen durfte und mich mit ihm austauschen konnte."

...zum Finale gegen Real Madrid: "Ich habe vor dem Turnier gesagt, manche in unserem Kader und ich auch, wir haben mit Real noch eine Rechnung offen. Das wollen wir im Finale ein bisschen begleichen. Das heißt ganz einfach: Den Titel gewinnen!" Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cXExRlAzQ3lwWEJ2eU1pd0tiWnlkeGVEMGc0d0VKVFFTYzlMVmFtazRkUT0=

BVB-Star Großkreutz: "Ich habe noch nie so viele Bayern-Trikots unterschrieben"

Kevin Großkreutz, Champions-League-Finalist 2013, zum Beckenbauer Cup: "Ich muss ehrlich sagen, ich glaube ich habe noch nie so viele Bayern-Trikots unterschrieben. Ich war sogar oben im Block bei den Bayern-Fans. Alle sind freundlich, niemand wird beleidigt. Alle haben Spaß. Riesenrespekt an Bayern, was sie hier aufgezogen haben, wir sind gerne hier." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NTEwaHR6M3BYc0VDbVZKR1VVMnhZQWRYQ1VVUS8yRzlnYkhJWEVPZk04QT0=

Giulia Gwinn, Spielerin FC Bayern Frauen, für wen sie gekommen ist: "Vom FC Bayern, Robben und Ribéry. Die habe ich noch nie live gesehen. Das ist sehr, sehr schön. Ich freue mich aber auch, Pepe und Iker Casillas live zu sehen. Von allen Mannschaften sind Top-Legenden dabei. Von daher kann man da bei jedem Spiel gerne hinschauen. Das sportliche Niveau ist sehr gut. Wir waren schon überrascht, wie fit sich einige gehalten haben." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=djFtWEh5eEkvL1BmTktHRngrd0ZLYkR2c1VBaHE4VjRUVk5CaGJQZ0hpaz0=

Rumms! Dede steigt recht unsanft gegen Franck Ribéry ein. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=MTNhTm1sczd1SUM0Qi9JMTAxZXVOcFdiNHkrMUN0Wnp1V3dwUGtESzUrMD0=

Wer sonst? Wie 2013 trifft Arjen Robben spät gegen den BVB. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=WDErdmVFNUtVQkNnR1RlKzRRUUZzN3hVTTN4eTdWRnpPcEtZTHEzZ1NYaz0=

Später Doppelschlag: Der FC Bayern gewinnt das Halbfinale gegen Borussia Dortmund. Die Tore: clipro.tv/player?publishJobID=NWlQY1lURTJuUG5xWUh6K2NaUDdsU1owdk9HVjBQMXRlSlhHb2lOMXBQST0=

Van Bommel: "Nicht jeder deutsche Fußballspieler wurde in Holland geliebt. Aber Franz schon."

Mark van Bommel, Ex-Kapitän FC Bayern, zum Beckenbauer Cup: "Das ist Wahnsinn, wie alles organisiert ist. Das kann nur Bayern München und ich hoffe, dass dieser Cup jedes Jahr für Franz gespielt wird. Ich habe manchmal mit ihm auf dem Gelände gesprochen. Er war nicht oft da. Einmal war ich beim holländischen Fernsehen. Da habe ich zusammen mit Franz etwas gesagt. Er war eine natürliche Autorität. Das sieht man schon, wenn er auf dich zuläuft, dann hat man schon Respekt. Das geht nicht nur mir so, sondern allen in Holland. Die Rivalität zwischen Holland und Deutschland ist immer da - aber für Franz nicht. Franz war der Kaiser und jeder hat ihn geliebt. Nicht jeder deutsche Fußballspieler wurde in Holland geliebt. Aber Franz schon." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Q1dRZjZjK0ZjMTEwZXVZT05KNE1OUitaUE1abVN2OHc5bFBnbFZySm43TT0=

Robben und Ribery im Doppel-Interview: "Dieses Verständnis bleibt für immer"

Arjen Robben, Champions-League-Siegtorschütze, zum Wiedersehen mit Franck Ribéry: "Das ist immer gut. Das macht immer Spaß. Dieses Verständnis bleibt für immer. Wir sind wieder zusammen, sehen uns wieder und haben auf dem Platz ein bisschen Spaß. Das ist schön. Das Wichtigste ist, wofür wir es machen, für Herrn Beckenbauer, für seine Stiftung. Das ist das Allerwichtigste: Die Fans, es ist voll. "

Franck Ribéry, Champions-League-Sieger 2013, über wen er sich besonders gefreut hat: "Das ist immer schön, Arjen wiederzusehen und auch andere Spieler. Wir haben lang zusammengespielt und viel zusammen gewonnen. Das ist immer schön, auch wenn wir nur 1-2 Tage zusammen sind." Link zum Doppelinterview: clipro.tv/player?publishJobID=QXB0b0FhZndTcE5CZGFYMTNqd0JOd0dtbTBYTDgwaXZVTkRYR1duTHVYOD0=

Pepe: Franz Beckenbauer hat genau das, was hier passiert, in dieser Kulisse verdient"

Pepe, Verteidigerlegende von Real Madrid, zu Franz Beckenbauer: "Franz Beckenbauer hat genau das, was hier passiert, in dieser Kulisse verdient. Er ist für mich eine große Legende. Ich freue mich, dass alle hierhergekommen sind und wir zusammen Fußball spielen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cG9BcHdia1VQUDBmNm83N0FkYzkrV1ZBRkF4U2RrN3g2KzBGSXpFVHdZMD0=

Franck Ribéry zaubert schon wieder - und legt für Mark van Bommel auf. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=bWxzbno4cElFMC9DOGllb0VPdjBUUFFScGt0V2M2K1NFN3pBbUlDdVJ1VT0=

Bumm! Thomas Linke staubtrocken zur Bayern-Führung unters Dach. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=N3JIQzFGMm4vUWRpWUFHQzE1eU9vMmRvdWdHUEdCQjhaZlo2M3dBWHh1UT0=

BVB brasilianisch: Mo Leitner legt brillant für Dede auf. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=aXBxeUJSNTRpMzB2QVIxNEdhcjZlckYzdHpNSXduOS9EUzN4Nnh2b043VT0=

Cacau zaubert - und bringt den VfB zurück ins Spiel gegen Real Madrid. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=OC9SWlE0NVUyeWRQWDFWM2xIc1BhQ2p3Y0dVaXZka3VxT3lYc2trNjIvaz0=

Matthäus: "Das bin ich dem Franz schuldig"

Lothar Matthäus, Weltmeister, emotional zu seiner Teilnahme am Beckenbauer Cup: "Ich wollte gestern eigentlich schon ein paar Tage in Urlaub fliegen, entspannen. Aber dann ist die Nachricht gekommen, dass dieses Turnier stattfindet. Da habe ich gleich ein bisschen umgeplant, dass ich dabei sein kann. Das bin ich dem Franz schuldig. Ich habe ihm viel zu verdanken. Wir waren nicht nur sportlich-beruflich verbunden, sondern auch privat sehr eng in Kontakt. Das ist eigentlich eine Pflicht, diese Stiftung, die er vor gut 40 Jahren ins Leben gerufen hat, weiter zu unterstützen. Ich bin auch mit Heidi Beckenbauer häufig zusammen unterwegs, bei gewissen Veranstaltungen, wo wir gern das Geld der Leute für einen sinnvollen Zweck nehmen, der dahintersteckt." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=OERWOUJqZERUZ0dLeldsb0kvZU1JeElaV2tWbDJDdTlyeDVFcitySVJWcz0=

Erster Jubel in München: Der SAP Garden empfängt die Bayern-Legenden. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=cWRsa0sxM1ZLWGI2NE5GMjFYOER3TmFGS3lsMnR6aFIwNHVBcW1CNU15bz0=

Na, wo geht's lang? Giovane Élber verirrt sich fast beim Einlauf. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=ZG5PNXF1NW9CVWFMTlNaZ0h4R0tEb21OY3JlNitHN0ovS3hQOWEwVTd3TT0=

Wie in alten Tagen: Franck Ribéry eröffnet den Beckenbauer Cup. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=aG9JaXB6RmI3ZWpRNzl6TUx3QTZDYzRHQjNzeHZtU3N3TGlPZHJBQ1JHOD0=

Auch beim Beckenbauer Cup lebt die Rivalität: Die BVB-Legenden werden im SAP Garden ausgepfiffen. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=WmFRM0c2UnhkYXphcmVWa3BjTWJDT08vM2hXMUxaQ0NYTytNeFVVVE50MD0=

