Fußball-EM: Niederlande gewinnen gegen Ukraine

Bei der Fußball-Europameisterschaft haben die Niederlande gegen die Ukraine mit 3:2 gewonnen.

"Oranje"-Trainer Frank de Boer setzte in der Amsterdam Arena auf ein für die Niederlande eher untypisches 5-3-2-System, was sich als kluges Konzept gegen die Ukrainer herausstellen sollte. Insbesondere über die Außen hatten die Niederländer immer wieder viel Platz. Während die erste Halbzeit noch ein zähes Spiel vermuten ließ, wurde die Strategie der Gastgeber in der 52. und 58. Minute belohnt, als die Treffer von Georginio Wijnaldum und Wout Weghorst die Partie schon fast entschieden. Nachdem es lange so aussah, als ob für die Ukraine nichts mehr zu drehen ist, gelang Andrey Yarmolenko (75.) und Roman Yaremchuk (79. Minute) doch noch der vorübergehende Ausgleich. Oranjes Denzel Dumfries entschied die Partie in der 85. Minute per Kopf.



In EM-Gruppe C ist Österreich auf Rang 1, dahinter die Niederlande und die Ukraine, Nord-Mazedonien ist Schlusslicht.





Quelle: dts Nachrichtenagentur