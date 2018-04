2. Bundesliga: Spitzenreiter Düsseldorf verliert in Darmstadt

Zum Abschluss des 28. Spieltags in der 2. Liga hat Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf überraschend beim heißen Abstiegskandidaten SV Darmstadt 98 mit 0:1 verloren. Düsseldorfs Vorsprung auf Platz zwei bleibt damit bei sechs Punkten, Darmstadt verkürzt auf drei Punkte Abstand zu Relegationsplatz 16 und ist Vorletzter.

Tobias Kempe schoss in der 38. Minute den Siegtreffer und Düsseldorf konnte nicht mehr ausgleichen, obwohl der Tabellenerste nach Gelb-Rot für Darmstadts Fabian Holland in der 43. Minute mit einem Mann mehr auf dem Platz war, und es fast ein Dutzend Chancen gab.

Aue gewinnt in Regensburg

Am 28. Spieltag der 2. Bundesliga hat Erzgebirge Aue 3:1 bei Jahn Regensburg gewonnen und damit drei wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt. Die Sachsen rücken auf den 15. Platz vor, Regensburg steht auf Rang fünf. Auch wenn die Gastgeber in der ersten Hälfte über weite Strecken das Spiel machten, ging Aue in der 27. Minute durch einen Treffer von Pascal Köpke in Führung. Die Gäste standen in der Defensive sicher und konnte auch offensiv immer wieder Akzente setzen. Drei Minuten vor der Pause legte Ridge Munsy für Aue nach. Kurz nach dem Seitenwechsel erzielte Marvin Knoll per Freistoß den Anschlusstreffer. Die Freude der Hausherren währte allerdings nicht lange: In der 56. Minute stellte Köpke mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her. Am 29. Spieltag trifft Aue auf St. Pauli, Regensburg spielt in Kaiserslautern.

Die Ergebnisse der Parallel-Begegnungen: FC St. Pauli - SV Sandhausen 1:1, SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Union Berlin 2:1, VfL Bochum - Eintracht Braunschweig 2:0, Arminia Bielefeld - Holstein Kiel 1:1.

Quelle: dts Nachrichtenagentur