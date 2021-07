EURO2020: Belgien gegen Italien mit Kerner, Bobic, Henkel, Ittrich und Hagemann

Packender erster Viertelfinal-Tag der EURO 2020 am Freitag, 2. Juli - so viel steht bei den Paarungen auch ohne deutsche Beteiligung fest. Erster Hammer live bei MagentaTV: die im Achtelfinale sensationell gegen Weltmeister Frankreich siegreichen Schweizer um 18 Uhr auf Spanien, das sich in einem Spektakel-Spiel mit 5:3 gegen Kroatien durchsetzte.

Für die Schweizer ist es das 1. Viertelfinale bei einer EM. Bereits um 17 Uhr begrüßt Moderator Johannes B. Kerner im MagentaTV Studio Fredi Bobic und Jan Henkel für die Analyse. Jan Platte kommentiert die Partie aus St. Petersburg. Außerdem Thema: Das deutsche Aus mit einer umfänglichen Analyse. Patrick Ittrich beschäftigt sich mit der Umsetzung des Regelwerks und den Schiedsrichterleistungen bei der EURO2020.

Der zweite Viertelfinal-Hammer: um 21 Uhr stehen sich 2 Top-Favoriten Belgien und Italien direkt gegenüber. Italien brauchte bis zur Verlängerung, um sich gegen Österreich durchzusetzen. Belgien benötigte einen Sonntagsschuss von Thorgan Hazard für das 1:0 gegen Europameister Portugal. Es ist das 5. Aufeinandertreffen der beiden National-Teams in einem großen Turnier. Italien, das zum 4. Mal in Folge bei einer EM im Viertelfinale steht, blieb in diesen Begegnungen gegen Belgien bislang ungeschlagen. Moderator Johannes B. Kerner stimmt ab 20.20 Uhr mit den Experten Michael Ballack, Fredi Bobic und Jan Henkel aus dem MagentaTV Studio ein. Marco Hagemann kommentiert dieses Viertelfinal-Highlight. Immer im Netz aktiv: Amelie Stiefvatter hat die deutsche Torhüterin Ann-Katrin Berger zu Gast, die bei den Chelsea FC Women unter Vertrag steht. Die UEFA EURO 2020 inklusive Vorberichte und Analysen LIVE bei MagentaTV Viertelfinale Freitag, 02.07.2021 Ab 17.00 Uhr: Schweiz - Spanien Moderation: Johannes B. Kerner; Experten: Fredi Bobic, Patrick Ittrich; Kommentar: Jan Platte Ab 20.20 Uhr: Belgien - Italien Moderation: Johannes B. Kerner; Experten: Fredi Bobic, Patrick Ittrich; Kommentar: Marco Hagemann Samstag, 03.07.2021 Ab 17.00 Uhr: Tschechien - Dänemark Moderation: Johannes B. Kerner; Experten: Michael Ballack; Kommentar: Christian Straßburger Ab 20.20 Uhr: England - Ukraine Moderation: Johannes B. Kerner; Experten: Michael Ballack; Kommentar: Wolff C. Fuss Quelle: MagentaTV (ots)