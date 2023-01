3. Liga: Saarbrücken und Elversberg patzen - Mannheim mit "bestem Spiel" gegen 1860 München

Auftakt misslungen! Der TSV 1860 München bleibt beim 1:3 in Mannheim zum 5. Mal in Folge ohne eigenen Sieg, verspielt dabei eine frühe 1:0-Führung. "Zur Halbzeit müssen wir dann noch mal froh sein, dass wir mit dem Unentschieden in die Halbzeit gekommen sind", so Trainer Michael Köllner, der trotz gute 2. Hälfte die fehlende Entschlossenheit bemängelte. Ganz anders war die Stimmung bei seinem Gegenüber, Christian Neidhart: "Ich bin sehr zufrieden, weil das mit unser bestes Spiel war. Vor allem fußballerisch gegen eine Top-Mannschaft."

Der MSV Duisburg verspielt in den letzten Minuten fast noch eine 3:0-Führung, zittert sich am Ende zu einem 3:2-Auswärtssieg in Saarbrücken. "Ich möchte auch lieber nicht über die letzten 5 Minuten reden. Bis auf die Minuten haben wir ein überragendes Auswärtsspiel gemacht", bilanzierte Trainer Torsten Ziegner im Nachgang. FCS-Trainer Rüdiger Ziehl sah eine gute Moral seines Teams, aber: "Am Ende hat die Leistung nicht ausgereicht, um hier zu Punkten." Im Spitzenspiel setzte sich der SV Wehen Wiesbaden gegen Tabellenführer Elversberg mit 1:0 durch und klettert damit auf Rang 2. "Das war am Ende hochverdient", freute sich Wiesbaden-Coach Kauczinski: "Das war einfach eine komplett gute Leistung."

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Tages. Am Sonntag gibt es wieder 2 Spiele in der 3. Liga. Unter anderem empfängt die SG Dynamo Dresden den SV Meppen - ab 12.45 Uhr live bei MagentaSport.

SV Waldhof Mannheim - TSV 1860 München 3:1

Der SV Waldhof Mannheim dreht das Spiel gegen die Münchner Löwen und bleibt zuhause weiter eine Macht und springen auf Platz 7.

Mannheims Trainer Christian Neidhart: "Ich bin sehr zufrieden, weil das mit unser bestes Spiel war. Vor allem fußballerisch gegen eine Top-Mannschaft. Wir haben das gut runtergespielt. Nach 6 Minuten hatten wir einmal kurz einen "Killer" gehabt, aber wir sind ruhig geblieben und haben weiter Fußball gespielt... Ein richtig guter Auftritt heute... Wir haben heute gezeigt, dass wir funktionieren und auf den Tag top Fit sind. Das ist wichtig."

Pascal Sohm zu den über 17.000 Zuschauern: "Wir müssen bei 1860 und beim Waldhof nicht darüber reden, dass die eigentlich nicht in die 3. Liga gehören. Mega Kulisse hier, das hat Spaß gemacht." Zum Sieg: "Wir haben eine Menge Qualität im Kader. Wir hatten eine durchwachsene Vorbereitung, aber am Ende zählt das, was hier bei den Punktspielen auf dem Platz passiert. Da haben wir uns alle riesig drauf gefreut, dass es wieder los geht."

Die Münchner Löwen bleiben das 5. Ligaspiel in Folge ohne Sieg und verpassen es, mit Platz 3 gleichzuziehen.

1860-Trainer Michael Köllner: "Wir waren nach dem Führungstreffer auch noch gut im Spiel und Mannheim hatte wenige Chancen... Das 1:1 war ein selbstverschuldetes Tor. Zur Halbzeit müssen wir dann noch mal froh sein, dass wir mit dem Unentschieden in die Halbzeit gekommen sind. In der 2. Hälfte war es dann wieder gut, aber da waren wir nicht entschlossen genug. Wenn man dann hier 1:2 hinten liegst, musst du all in gehen. Am Ende war die Niederlage dann besiegelt... In diesem Stadion darfst du nicht zurückliegen, dann wird es nämlich sehr schwer."

Neuzugang Raphael Holzhauser: "Wir sind gut ins Spiel reingekommen und machen früh das 1:0. Dann war es ein echter Fehler von uns. Das 1. Tor dürfen wir niemals bekommen. Die 2. Halbzeit haben wir dann komplett verschlafen. Jetzt gilt es, die Köpfe hochzumachen."

1. FC Saarbrücken - MSV Duisburg 2:3

Der MSV Duisburg zittert sich trotzt 3:0-Führung zu einem knappen Auswärtssieg beim Tabellenzweiten in der Liga und setzt direkt ein dickes Ausrufezeichen im neuen Jahr.

Duisburgs Trainer Torsten Ziegner, warum sein Team am Ende doch noch zittern musste: "Wegen Unaufmerksamkeiten. Ich glaube, es ist nicht außergewöhnlich, in Saarbrücken ein Gegentor zu bekommen. Das 2:3 muss dann eben nicht sein... Aber es ist gut gegangen. Ich möchte auch lieber nicht über die letzten 5 Minuten reden. Bis auf die Minuten haben wir ein überragendes Auswärtsspiel gemacht, das wir dann auch eigentlich hochverdient gewonnen haben... Wir sind zufrieden."

Benjamin Girth: "Das war sehr wild. Die letzte Viertelstunde war auf beiden Seiten sehr wild. Saarbrücken hat ordentlich Druck gemacht und am Ende haben wir ein bisschen Glück. Aber ich glaube trotzdem, dass wir einen verdienten Sieg geholt haben."

Der 1. FC Saarbrücken bekommt erstmals in dieser Saison 3 Gegentore im eigenen Stadion und kassiert damit die 1. Heimniederlage.

Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl: "Wir haben in der 1. Halbzeit 2 Tore hergeschenkt. Da war es eigentlich ein ausgeglichenes Spiel, in dem wir zu viele Fehler machen... In der 2. Halbzeit sind wir großes Risiko eingegangen. Letztlich müssen wir früher ein Tor machen, um noch mal richtig ranzukommen. Es war eine gute Leistung von der Moral her und wenn wir früher die Tore machen, dann wird es noch sehr, sehr eng. Am Ende hat die Leistung nicht ausgereicht, um hier zu Punkten."

Keeper Daniel Batz: "Wir haben uns die Bälle in der 1. Halbzeit eigentlich selber reingelegt... Das war so ein Tag, an dem viel zusammenkommt, damit wir nicht Punkten. Aber Kompliment an die Mannschaft. Wir lassen uns nie hängen und geben bis zum Schluss alles... So starten wir mit der Niederlage, aber nächste Woche geht es normal weiter."

MSV-Präsident Ingo Wald in der Halbzeitpause über die aktuelle Lage des MSV Duisburg: "Wir hatten in den letzten 2 Jahren eine sehr schwere Zeit gehabt, in der wir sportlich gar nicht zurechtgekommen sind. Aber wir haben uns in dieser Saison stabilisiert. Wir haben einen Plan, nach dem wir bis 2025 aufsteigen wollen. Daran halten wir fest. Wir wollen uns jetzt in der Rückrunde so schnell wie möglich von den Abstiegsplätzen entfernen und dann den nächsten sportlichen Schritt gehen."

SV Wehen Wiesbaden - SV Elversberg 1:0

Der SV Wehen Wiesbaden gewinnt das Spitzenspiel gegen Tabellenführer Elversberg und klettert auf Platz 2 in der Tabelle.

Wiesbadens Trainer Markus Kauczinski: "Das war am Ende hochverdient. Gerade in der 1. Halbzeit haben wir das Spiel bestimmt und hätten da schon 2, 3 Tore mehr machen können. In der 2. Halbzeit war es dann ein ausgeglicheneres Spiel, ohne dass wir dicke Chancen zugelassen haben. Es war ein verdienter Sieg... Das war einfach eine komplett gute Leistung."

Siegtorschütze Thijmen Goppel: "Das Wetter war nicht so gut, aber das Spiel war gut. Wir hatten in der 1. Halbzeit sehr viel Spaß und die 2. Halbzeit war mehr ein Kampf. Aber wir haben es geschafft und das ist wichtig."

Trotz der Niederlage bleiben die Saarländer souverän an der Tabellenspitze und haben jetzt noch 7 Punkte Vorsprung auf Wiesbaden.

Elversbergs Trainer Horst Steffen: "Wir haben einen starken Gegner erwartet und so hat Wehen das auch gespielt, zumindest in der 1. Halbzeit... Wir haben selbst in Ballbesitz zu viele Bälle weggespielt und hatte schlechte erste Kontakte. Dementsprechend wurden unsere Angriffe dann auch nicht weitergetragen... Es gab ein paar Dinge, die dazu geführt haben, dass Wehen dieses Spiel verdient gewonnen hat."

VfL Osnabrück - Viktoria Köln 3:1

Bereits nach 20 Minuten führte Osnabrück mit 2:0. Danach ruhte die Torlust des VfL und Köln kam vor der Pause nochmal ran. Kurz vor Schluss macht Marc Heider mit seinem 5. Saisontreffer den Deckel drauf. Osnabrück kommt mit Schwung aus der Winterpause und fährt somit den ersten Dreier ein. Osnabrücks Trainer Tobias Schweinsteiger, der etwas verspätet zum Interview kam: "Es gibt manchmal wichtigere Dinge als ein TV-Interview. Nach so einer langen Pause willst du das erste Spiel nicht verlieren. Wir haben das Spiel überragend angenommen. Wir sind gut reingekommen und haben dann aber nicht mehr die Lösungen gefunden. Wir sind nicht der unverdiente Sieger."

Kölns Trainer Olaf Janßen: "Man muss zugegeben, dass Osnabrück ein bisschen gieriger und robuster war. Sie haben die Platzbedingungen besser angenommen. Das hat den Ausschlag gegeben."

Rot-Weiss Essen - Hallescher FC 0:0

Schwierige Platzbedingungen und Dauerregen in Essen verhindern ein wirkliches Fußballfest. SO trennen sich Essen und Halle torlos. Ein Punkt, mit dem Essen deutlich besser leben kann als der Abstiegsbedrohten Hallescher FC. Die haben nur einen Punkt Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. Die Aufgaben für Halle werden nicht einfacher, nächste Woche kommt Wiesbaden.

Essens Trainer Christoph Dabrowski: "Wir haben gesehen, wie schwierig der Platz zu bespielen war. Das war eigentlich nicht möglich hier Kurzpass zu spielen. So ein Spiel wird vielleicht per Standard entschieden. Wenn wir es nicht geschafft haben das Spiel zu gewinnen, haben wir es auch geschafft es nicht zu verlieren. Wir halten Halle weiterhin auf Distanz."

Halles Trainer Andre Meyer: "Wir freuen uns über den Punkt. Es freut mich aber auch, wie wir hier aufgetreten sind. Wir haben so ein bisschen den Stempel der totgesagten. So wie die Jungs hier ins neue Jahr gekommen sind, strahlt das das aus, was wir hier immer kommunizieren. Die Jungs haben ein tolles Spiel gemacht."

Ron Berlinski, Essen: "Wir haben nicht verloren. Es war ein schweres Spiel zum Reinkommen. Man kann 1:0 gewinnen, mit einem 0:0 kann man auch zufrieden sein."

Debütant Alexander Meyer, Halle: "Das war ein absolutes Kampf-Spiel. Vielleicht ein bisschen mehr Kampf als Spiel. Wenn ich den Treffer am Ende mache, dann haben wir allen Grund zur Freude. Die Jungs haben mich gut aufgenommen und es hat unfassbar viel Spaß gemacht."

SC Freiburg II - SC Verl 1:1

In der 4. Minute der Nachspielzeit gleicht Freiburg II aus und vermiest den Verlern den langen sicher geglaubten Sieg. Ein bitterer Nachmittag für Verl. Maxmilian Breunig heißt der Held der Freiburger, die mit einem blauen Auge davonkommen und sich einen Punkt sichern.

Neuzugang Oliver Batista Meier, Verl: "Es ist sehr traurig, da wir es über 90 Minuten gut gemacht haben. Einfach nur bitter, dass wir in der letzten Sekunde das Tor bekommen haben. Die Mannschaft hat mich super aufgenommen. Ich will mich weiterentwickeln und der Mannschaft so gut es geht helfen."

Freiburgs Trainer Thomas Stamm: "Ich denke, wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft. Wenn wir den Zeitpunkt des Tores nehmen, ist es natürlich glücklich. Ich finde, wir müssen am Ende mehr als den Punkt mitnehmen."

Verls Trainer Michel Kniat: "Neben mit steht ein Fußballfachmann und der kann das Spiel vernünftig einschätzen. Wir sind glücklich in Führung gegangen. Das wir am Ende 1:1 spielen, ist extrem bitter. Wenn man das ganze Spiel gesehen hat, muss man auch analysieren, dass der Punkt in Ordnung geht. Wir müssen damit zufrieden sein. Es war kein gutes Spiel meiner Mannschaft."

FSV Zwickau - VfB Oldenburg 0:1

Abstiegskampf in Zwickau zum Auftakt nach der Winterpause. Der VfB Oldenburg holt einen wichtigen Auswärtsdreier gegen Abstiegskonkurrent Zwickau. Den goldenen Treffer erzielte Kebba Badije bereits in der 3. Spielminute. Extrem bitter für Zwickau: Johan Gomez schießt in der 89. Minute einen Handelfmeter neben das Tor.

Sebastian Mielitz, Oldenburg: "Das ist unglaublich. Wenn man das Spiel Revue passieren lässt, können wir mit den ersten 15 bis 20 Minuten zufrieden sein. Danach hat die Mannschaft alles reingeworfen und das ist das, was gezählt hat. Was war fast ein 6-Punkte-Spiel. Deshalb ist das umso schöner. Es war auch ein schönes Gefühl auch mal zu Null zu spielen, nachdem es im vergangenen Jahr öfters geklingelt hat. Wir können nur bestehen, wenn wir alle gut verteidigen, und das war ein Paradebeispiel."

Dario Fossi, Trainer Oldenburg: "Ich muss leider sagen, dass es ein glücklicher Sieg war. Ich denke, dass wir eine gute erste Halbzeit gespielt haben. In der zweiten Halbzeit waren wir dann hinterher. Wir wollten hier punkten und das haben wir gemacht."

Joe Enochs, Trainer Zwickau: "Wir hätten auch eine Stunde weiterspielen können und wir hätten kein Tor geschossen. Wenn wir dann auch den Elfmeter nicht reinmachen, ist es schwer, ein Spiel zu gewinnen. Wir sind schwer ins Spiel gekommen. Wir haben dann klare Chancen, um ein Tor zu machen. Ich sage nicht, dass das ein gutes Spiel war. Alleine 12:0 Ecken spricht Bände."

Johnnes Brinkies, Zwickau: "Es nervt tierisch. Wir hatten eine tierisch lange Vorbereitung und haben viel und hart gearbeitet. Wir haben uns nach dem Rückstand gut reingearbeitet. Die 2. Halbzeit geht klar an uns. Es war uns aber nicht vergönnt ein Tor zu erzielen."

