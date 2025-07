HSV holt Yussuf Poulsen von RB Leipzig

Yussuf Poulsen verlässt nach zwölf Jahren RB Leipzig und schließt sich dem Hamburger SV an. Der Stürmer unterschrieb am Sonntagabend einen neuen Vertrag bei den Hanseaten, wie der Bundesliga-Aufsteiger mitteilte. "Über Yussuf Poulsen muss man nicht viele Worte verlieren", sagte HSV-Vorstand Stefan Kuntz.

"Er ist ein Gesicht der Bundesliga. Mit all seiner Erfahrung und Reife kennt er alle Facetten des Profifußballs. Yussuf ist mit Leipzig den Weg von der 3. Liga bis in die Champions League gegangen und weiß also nur zu gut, worauf es nach einem Aufstieg ankommt, um die Klasse zu halten und sich in der Bundesliga langfristig zu etablieren. Genau diese Erfahrungen soll er mit in die Mannschaft bringen und mit seiner Persönlichkeit als Führungsspieler vorangehen", so der HSV-Vorstand.



"Der HSV ist ein geiler Verein. Mein erstes internationales Spiel, das ich je gesehen habe, war im Uefa-Cup das Spiel zwischen dem FC Kopenhagen und dem HSV", ließ sich Poulsen zitieren. "Ich habe immer gesagt, hoffentlich kommt der HSV bald wieder in die Bundesliga. Ich bin auch aufgestiegen und weiß, wie viel Euphorie das mitbringen kann."



Poulsen feierte beim dänischen Lyngby BK in der Saison 2011/12 im Alter von 17 Jahren sein Profidebüt. Im Sommer 2013 wechselte er dann zum damaligen Drittligisten RB Leipzig. Mit den Leipzigern feierte er 2014 zunächst den Aufstieg in die 2. Bundesliga, um zwei Jahre später den Aufstieg in die Bundesliga folgen zu lassen.



Seit 2016 kann der Mittelstürmer 233 Spiele in der höchsten deutschen Spielklasse verbuchen. Dabei erzielte er 49 Tore und steuerte 27 Assists bei. 2022 und 2023 feierte er zudem den Gewinn des DFB-Pokals mit RB und lief in den vergangenen Jahren 41-Mal (zwei Tore und sechs Vorlagen) in der Champions League auf.



Quelle: dts Nachrichtenagentur