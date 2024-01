DEL live bei MagentaSport, 40. Spieltag am Sonntag: Frankfurt feiert, Iserlohn jetzt 3 Punkte an DEG dran

Wieder dreimal Overtime-Krimis, superspannender Abstiegskampf und so enge Partien überall, dass das Gefühl aufkommt: die Playoffs laufen ja schon! Vor dem 40. Spieltag am Sonntag ist die große Frage: wer stoppt Spitzenreiter Bremerhaven, der vor dem Topspiel in München (ab 16.15 Uhr live) auch die Hürde Mannheim beim 2:1-Sieg nimmt? "Die Tabelle ist ein Stand, aber noch kein Wert für uns. Es hat sich nichts geändert", erklärt Bremerhavens Trainer Thomas Popiesch Mantra-artig. Der Meister gegen das aktuell beste Team - eine echte Standortbestimmung. Für den Zweiten Berliner Eisbären, die Köln in der Overtime mit 5:4 besiegen, und den heiß ersehnten Rückkehrer nach 30 Spieltagen, Lean Bergmann, ist das Ziel Meisterschaft klarer: "Da braucht man gar nicht drumherum reden."

Nächster Gegner: Frankfurt, das unter dem neuen "Trainager" Fritzmeier aufblüht. Die Löwen sind am 39. Spieltag der große Gewinner im unteren Tabellen-Drittel, weil sie gegen Straubing ein 0:2 in den letzten Minuten in ein 2:2 verwandeln und durch Maksim Matushkin im Penalty-Shootout gewinnen - Riesenjubel am Bornheimer Hang! Matushkin wird im Interview mit MagentaSport von der Feierei seines neuen Goalies Julius Hudacek abgelenkt: "Lasst uns Hudas Show genießen!" Frankfurt ist jetzt auf Playoff-Platz 10, weil die Nürnberg Ice Tigers ein ebenso dramatisches Spiel verlieren: Bei der Düsseldorfer EG setzt es ein 5:6 in der Overtime. Philip Gogulla ist der entscheidende Torschütze. Jeder Punkt ist für die DEG wichtig, denn ganz unten setzen die Iserlohn Roosters ihre Serie fort, gewinnen beim 2:0 in Ingolstadt das 6. Spiel aus den letzten 7. Für den Klassenerhalt "geben wir alles, da zerreißen wir uns", sagt Goalie Andreas Jenike - die nächste Zerreißprobe heißt am Sonntag ab 18.45 Uhr: der Siebte Wolfsburg.



Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Super-Clips vom Freitag aus der DEL - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es am Sonntag mit dem 40. Spieltag, unter anderem empfängt Meister EHC Red Bull München Spitzenreiter Fischtown Pinguins - live ab 16.15 Uhr bei MagentaSport. Die Löwen Frankfurt treten bereits ab 13.45 Uhr in Berlin an, die DEG in Mannheim. Den kompletten 40. Spieltag gibt´s live bei MagentaSport - 7 mal Krimi.

Düsseldorfer EG - Nürnberg Ice Tigers 6:5 i.O.

Torspektakel in Düsseldorf! Wieder behält die DEG in einem engen Spiel die Oberhand. Nach dem Sieg gegen Bremerhaven gewinnt das Team von Trainer Thomas Dolak in der Overtime gegen die Nürnberg Ice Tigers - und damit auch im direkten Duell um den Playoff-Platz 10. Philip Gogulla erzielt den Gamewinner. Düsseldorf steht nun bei 43 Punkten, Nürnberg bei 47 Zählern. In den Playoff-Rängen sind beide (noch) nicht.

Philip Gogullas goldenes Tor im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TDdUZ2ZPTEFMQVJRK2VVVmNyczBjR3h6T3Erd2x2OHkwVnV1UEJYblV0MD0=

Düsseldorfs Philip Gogulla ist erleichtert, legt aber auch den Finger in die Wunde: "Es gibt Phasen bei uns im Spiel, in denen wir mal wieder einen 2-Tore-Vorsprung verspielen. Das passiert uns in letzter Zeit zu oft. Nichtsdestotrotz haben wir Moral bewiesen nach den 5 Minuten Unterzahl. Wir haben das im letzten Drittel sehr gut weggekillt. Gottseidank haben wir einen 2. Punkt geholt, der sehr wichtig für uns ist."

Was freut Gogulla am meisten an seinem Siegtor? "Dass es ein wichtiger 2. Punkt für uns war. Das ist enorm wichtig, in der Situation, in der wir uns gerade befinden. Wer am Ende das Tor schießt, wer am Ende den Zweikampf gewinnt, ist völlig egal momentan. Hauptsache er wird gewonnen, hauptsache wir schießen das entscheidende Tor."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Zjd1UHY4bFBERjlXN2JlYmFFT01mNHpYd1ZjUzQvbnJhZFpXQTdmWTlTdz0=

Das Torspektakel deutet sich schon im 1. Drittel an. Die DEG liegt schnell 0:2 hinten, aber gleicht in den letzten 2 Minuten aus. Der Doppelschlag im Video: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QmZSR0ZhK0tEYUNzOS9MZlNDT09yOC81T1FjV3lXblNFMks2S1UxeTBSYz0=

Düsseldorfs Bernhard Ebner erhält nach einem harten Check gegen Elis Hede die große Strafe. Nürnbergs Hede muss gestützt von den Betreuern vom Eis genommen werden: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Ti9ibDNPR1JiM3RxdG1TZFZsZythUFRZYmN4L3EzOThUZW0vNDYxK2tlTT0=

Beide Trainer schielen eher in Richtung Playoff-Ränge als nach unten. Für Düsseldorfs Trainer Thomas Dolak war das Duell gegen die Ice Tigers daher äußert wichtig: "Man kann es in beide Richtungen sehen, aber wir gucken nach oben. Wir wollen auf Platz 10."

Ähnlich sieht es auch Nürnbergs Coach Tom Rowe: "Es ist ein Kampf um die Playoffs, aber jedes Spiel ist von enormer Bedeutung für uns. Wir kämpfen, um den 10. Platz zu halten. Wir schauen immer nach oben und nicht nach unten."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Vld2UHlUTFdFZHBPMUExYzhaRUNobE1HdWhtb3JFVHhJR3JqQWNwQlNPND0=

ERC Ingolstadt - Iserlohn Roosters 0:2

Iserlohn marschiert weiter. Beim ERC Ingolstadt, dem Ex-Klub von Roosters-Coach Doug Shedden, gewinnt das Schlusslicht abgezockt mit 2:0. Die Roosters arbeiten sich immer weiter vor. Der Abstand auf das rettende Ufer - zur DEG - beträgt 3 Punkte.

Iserlohns Torwart Andreas Jenike, der sein 3. Shutout in dieser Saison feiert, hat nach dem 6. Sieg aus den letzten 7 Spielen ein klares Ziel: "Hoffentlich führt das auf den vorletzten Platz. Das ist unser Ziel. Da geben wir alles für, da zerreißen wir uns für. Wir haben uns jetzt gefangen. Wir werden nicht jedes Spiel gewinnen, das ist auch klar, aber wir werden versuchen, weiter konstant gut zu spielen. Dann werden die Punkte kommen. Und dann werden wir alles dafür geben, wer den Vorletzten zu bekommen."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eE5oYkVVQWFJKzBEb0pUcG1HdG1DRzN6ZXpodCtxMlI0WFFWQWx3K0o4VT0=

Iserlohns Trainer Doug Shedden schlägt in eine ähnliche Kerbe, will von einem möglichen Run auf die 1. Playoff-Runde noch nichts wissen: "Als ich hierherkam, habe ich gesagt, dass Platz 13 das Ziel ist. Kommt weg von dem letzten Platz. Das ist immer noch unser Ziel. Wir haben zuletzt wirklich gut gespielt, aber wir haben den 13. Platz noch nicht erreicht. Da müssen wir erst hinkommen, bevor wir über etwas anderes reden."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MEhkWUpjcFlnMUJQSk5FdHNKQkdFbUF4MmlqNWRKWEVpdk81NFZUT3lxcz0=

Der ERC Ingolstadt feiert 2024 sein 60-jähriges Bestehen. Die Fans schmücken die komplette Arena mit einer wunderschönen Choreo vor dem Spiel: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TG80aDhsN3lNd3dmU2ZrY2tkakwxVWRia3ZXM3BRQ2RHc0d4bk9lMDVhaz0=

Löwen Frankfurt - Straubing Tigers 3:2 i.O.

Was für eine Moral der Löwen Frankfurt! Straubing hat bis 3 Minuten vor Schluss alles im Griff, führt mit 2:0. Doch dann nimmt Frankfurt den Goalie raus und wird belohnt: Cody Kunyk markiert den Anschluss, ehe Carter Rowney 17 Sekunden vor Schluss ausgleicht. Im Penalty-Shootout setzt Maksim Matushkin der Aufholjagd die Krone auf. Die Löwen holen den 3. Sieg in Folge unter Trainer Franz-David Fritzmeier und sind jetzt auf Playoff-Platz 10.

Aus 0:2 mach' 2:2! Hier die Frankfurter Aufholjagd in den Schlussminuten: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TEI3RWtIYVNLeTlkRTJBcENEaUlYKzdoUmZlalhRTFV0V3p6TXF3YVpXYz0=

Die Entscheidung zugunsten der Löwen fällt dann im Penalty-Schießen. Matushkin trifft, Straubings Samuelsson vergibt: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZS9vcFpMTWtVbEkrNllOWGVWMkwzVFQwcGR6UmRwNXpTSkQ5cWJ4emRrST0=

Löwen-Goalie Julius Hudacek feiert nach dem Sieg mit den Fans - inklusive Radschlag. Maksim Matushkin ist im Interview mit MagentaSport abgelenkt: "Lasst uns Hudas Show hier genießen."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NHdpdVJSanIva3EyaFMzK1ByL0RVZDdoTUJJQTMvclNrbHpQTmJ4dkQxMD0=

Frankfurts Reid McNeill sieht bei seinem Team eine neue Stärke: "Wir hatten letztes Jahr eine Menge solcher Spiele, in denen wir enge Spiele aus der Hand gegeben haben. Das ist dieses Jahr noch nicht passiert. Wir finden Wege, diese Spiele zu gewinnen. Das gibt uns Selbstvertrauen."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=L3pUcC9hVm9qVTdETlJBbW0zTHIvY3JpNWNKaUdtT0JZc3NvYTM4dW0yZz0=

Auf die Frage, ob sich Frankfurt auf die 1. Playoff-Runde oder den Abstiegskampf fokussiert, gibt sich Trainer und Sportdirektor Franz-David Fritzmeier diplomatisch: "Wie ich vor der Saison immer betont habe: Für uns zählt jeder Punkt. Dann sieht man, wie die Liga ist. Nicht nach ganz oben, aber Richtung Platz 10 ist natürlich was möglich. Aber wir haben immer gesagt, unser Hauptziel ist es, in der Liga zu bleiben. Deswegen schauen wir mit einem Auge schon auf die Tabelle, aber wir kümmern uns um den nächsten Schritt, um so viele Punkte wie möglich zu sammeln."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UHQyUXBVSjhtN2hTNk1jeTBhU0d1NDAzenorejFKZUJvZ0NuSFhldko0ST0=

Eisbären Berlin - Kölner Haie 5:4 i.O.

Auch in Berlin ein stetiges Hin und Her: Erst führen die Eisbären 2:0, dann die Haie 3:2, dann wieder die Eisbären 4:3. Maximilian Kammerer rettet Köln in die Overtime. Dort ist allerdings Manuel Wiederer mit seinem 5. Tor aus den letzten 3 Spielen der Matchwinner. Berlin bleibt Spitzenreiter Bremerhaven auf den Fersen.

Viel los im Traditionsduell! Erst der Eisbären-Doppelschlag im 1. Drittel...: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TjhDYml1aWJKSTZOdjVLWHhhWUZKekhwWmtya2NvcnE4WGhJL0tUTzFnMD0=

...dann der Haie-Doppelschlag im 2. Drittel: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TVE1TXlxazVWU3pTRUdlanBJTW5renNScVppMjl1QWg1SDZwUzdOZXRIND0=

Das goldene Tor gelingt jedoch Berlins Manuel Wiederer - mit einem Strahl: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UkIwQUFCY01lTTdEUGMwbjBuN1l2R2RsNTZxTG8zRUlXdCtGeEhLVVJycz0=

Berlins Lean Bergmann hat ein klares Ziel mit den Eisbären, will unbedingt Meister werden: "Da braucht man gar nicht drumherum reden."

Für Bergmann persönlich war das Spiel besonders. Er feiert nach 30 Spielen bzw. knapp 4 Monaten sein Comeback und erklärt, ob er dadurch vorsichtiger in die Spiele geht: "Man kann trainieren und machen, was man will. Aber im Spiel ist es mit der Intensität nochmal was anderes. Ich nehme mir einfach vor, gar nicht so viel drüber nachzudenken. Man muss mit seinem Instinkt spielen. Klar, muss man die Guidelines im Kopf haben. Aber man darf nicht jeden Pass und jeden Check überdenken, sondern man muss mit seinem Gefühl spielen."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MkZwU3dZazc3QzZVdi9ZTVV5ZVMvUHh2QVZyTlp1cHQ0eUR4dXR4SytGcz0=

Adler Mannheim - Fischtown Pinguins Bremerhaven 1:2

Die Pinguins Bremerhaven bleiben an der Spitze, drehen das Spiel in Mannheim durch Tore von Ross Mauerman und Jan Urbas. Die kleinen Ausrutscher gegen Düsseldorf und Köln haben also keine größeren Nachwirkungen.

Bremerhavens Trainer Thomas Popiesch auf die Frage, ob seine Mannschaft jetzt die Spitzenposition verteidigen will: "Die Fragen häufen sich natürlich immer wieder. Und wir werden immer dabei bleiben: Wir schauen von Spiel zu Spiel. Wir müssen uns vorbereiten. Die Tabelle ist ein Stand, aber noch kein Wert für uns. Es hat sich nichts geändert. Wir müssen uns wieder vorbereiten für Sonntag, für München, müssen uns da wieder eine Siegchance erarbeiten."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VGZ0MFBpV3djZ3NGYmI1TnpFQ2R2ME9KZm00MHQxN3d4amp2UVJ3a2VvMD0=

Mannheims David Wolf sieht einen minimalen Unterschied zwischen seinem Team und den Pinguins: "Bremerhaven ist natürlich eine ganz stabile Mannschaft. Wir wussten, dass sie zu ihrem Spiel finden werden. Am Ende vom Tag ist es ein Powerplay-Tor, das sie zum 2:1 schießen. Um diese Jahreszeit darf man sich keine Fehler erlauben. Die werden eiskalt bestraft."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UVZaZjBsRU4xaGJXSGZ1MTNjanhSMHlmU3NqL1ZpcGNCTUFGWmRpbTZydz0=

Für Aufsehen sorgt ein harter Check von Mannheims Korbinian Holzer gegen Marat Khaydarov. Auf dem Eis ist sogar Blut verteilt: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZS9xNExodlNCZ3c0RHkrQWE2Z1RyWU9JNHFBbmt0L241OHZGREdldlZiYz0=

Hier etwas Ansehnlicheres: Bremerhavens Ross Mauerman trifft per wunderschöner Bogenlampe zum zwischenzeitlichen 1:1:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dTA3TFF4QzEzcGdvWmRGblRuM29vemsyUE14R3dSUVEwU3ZzYUgralZDcz0=

Die Penny DEL live bei MagentaSport - 40. Spieltag:

Sonntag, 21. Januar 2024

Ab 13.45 Uhr: Eisbären Berlin - Löwen Frankfurt, Nürnberg Ice Tigers - Kölner Haie, Adler Mannheim - Düsseldorfer EG

Ab 16.15 Uhr: ERC Ingolstadt - Schwenninger Wild Wings, EHC Red Bull München, Straubing Tigers - Augsburger Panther

Ab 18.45 Uhr: Iserlohn Roosters - Grizzlys Wolfsburg

Quelle: MagentaSport (ots)