2. Bundesliga: Köln schlägt Schalke - Platz 1

Zum Abschluss des 21. Spieltags der 2. Bundesliga hat der 1. FC Köln 1:0 gegen den FC Schalke 04 gewonnen und damit die Tabellenführung wieder übernommen.

Dabei erwischten die Königsblauen eigentlich den besseren Start, sie konnten aber trotzdem kaum gute Offensivaktionen herausspielen. Stattdessen gingen die Hausherren in der 43. Minute nach einem Abwehrfehler von Mehmet-Can Aydin in Führung, den Treffer erzielte Damion Downs. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste zwar zunehmend den Druck und gingen auch mehr Risiko ein, ihre Bemühungen waren aber bis zum Ende nicht von Erfolg gekrönt.



Köln hat nach dem Sieg in der Tabelle jetzt zwei Punkte Vorsprung auf den HSV und Kaiserslautern, während Schalke auf den 14. Platz abrutscht. Für die Kölner geht es am Freitag in Magdeburg weiter, Schalke ist am kommenden Sonntag gegen Karlsruhe gefordert.



Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf 1:1, Karlsruher SC - Eintracht Braunschweig 0:2.

2. Bundesliga: Kaiserslautern gewinnt bei Hertha

In der Samstagabendpartie des 21. Zweitligaspieltags hat Kaiserslautern bei Hertha mit 1:0 gewonnen.

Das einzige Tor der Partie erzielte Luca Sirch in der 57. Minute nach einem präzisen Abschluss ins linke Eck. Die Partie begann intensiv, mit einem leichten Übergewicht für die Gäste, die in der Anfangsphase mehr Akzente setzten. Hertha kam jedoch im Laufe des ersten Durchgangs besser ins Spiel und hatte einige gefährliche Abschlüsse. Besonders Reese sorgte immer wieder für Unruhe in der Lauterer Defensive, scheiterte aber entweder an Torwart Krahl oder an unpräzisen Abschlüssen. Auch Maza verpasste in der 41. Minute aus vollem Lauf das linke Eck nur knapp. Kaiserslautern lauerte auf Konter und hatte durch Ache eine gute Gelegenheit, die Hertha-Torhüter Gersbeck jedoch entschärfen konnte. So ging es torlos in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel übernahm Kaiserslautern zunächst die Spielkontrolle und wurde für seinen mutigen Auftritt belohnt: In der 57. Minute lief ein schneller Angriff über links, Ritter legte den Ball klug auf Sirch ab, der durch Zeefuiks Beine hindurch flach ins linke Eck traf - Gersbeck war chancenlos.

Hertha drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich, blieb aber im letzten Drittel oft zu ungenau. Reese hatte in der 82. Minute die große Möglichkeit, traf den Ball bei einem Halbfeldfreistoß aber völlig falsch und setzte ihn deutlich über das Tor. Auch die Einwechslungen von Niederlechner und Winkler brachten keinen Umschwung. Kaiserslautern verteidigte leidenschaftlich und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

Trotz einer engagierten Leistung blieb Hertha BSC im Abschluss zu ineffizient, während Kaiserslautern mit einem clever herausgespielten Tor die drei Punkte mitnahm. Die Berliner müssen sich vorwerfen lassen, aus ihrer Überlegenheit im ersten Durchgang zu wenig Kapital geschlagen zu haben, sie rutschen auf Rang 13 ab. Lautern hingegen bewies Kaltschnäuzigkeit, bleibt mit diesem Sieg weiter in der Spitzengruppe der 2. Bundesliga und klettert auf Rang zwei, punktgleich mit Spitzenreiter HSV.

Quelle: dts Nachrichtenagentur