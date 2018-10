1. Bundesliga: Tabellenführer Dortmund gewinnt

Am 7. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat der aktuelle Tabellenführer Borussia Dortmund mit einem 4:3 gegen Augsburg gewonnen.

Dann ging es rasant weiter: In der 72. Minute der erneute Führungstreffer durch Augsburgs Philipp Max, in der 80. Minute zum zweiten Mal der Ausgleich durch Paco Alcácer. Vier Minuten später ging Dortmund dann erstmals in dieser Partie durch Mario Götze in Führung, die Augsburger glichen 180 Sekunden später durch Michael Gregoritsch aus. Paco Alcácer erlöste in der sechsten Minute der Nachspielzeit die BVB-Fans und traf aus einem Freistoß.



Damit kann der FC Bayern auch mit einem Sieg gegen Gladbach an diesem Wochenende nicht vorbeiziehen.



Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: Hannover 96 - VfB Stuttgart 3:1, FSV Mainz 05 - Hertha BSC 0:0, Fortuna Düsseldorf - FC Schalke 04 0:2.

Quelle: dts Nachrichtenagentur