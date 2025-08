World Games-Teilnehmer mit über 950.000 Euro Sporthilfe-Förderung

Insgesamt 54 aktuell oder ehemals Sporthilfe-geförderte Athletinnen und Athleten aus 14 verschiedenen Sportarten gehen ab Donnerstag, 7. August, bei den 12. World Games im chinesischen Chengdu an den Start, die Gesamtfördersumme beträgt über alle Förderjahre hinweg mehr als 950.000 Euro.

Von den 45 aktuell geförderten World Games-Starterinnen und -Startern befinden sich 35 im Top-Team der Sporthilfe, acht im Potenzial- und zwei im Talent-Team (mehr Infos zu den Sporthilfe-Teams gibt es hier...).

Beachhandballerin Lucie Kretzschmar, Tochter des früheren Weltklasse-Handballers Stefan Kretzschmar, befindet sich aktuell im Top-Team. Bereits bei den World Games 2022 im US-amerikanischen Birmingham war sie Teil der deutschen Mannschaft, die sich nach einem starken Turnier die Goldmedaille sicherte. "Das Erlebnis gemeinsam mit dem gesamten Team Deutschland war einzigartig. Und in Chengdu wird es nochmal eine Nummer größer, deshalb ist die Vorfreude riesig", so Kretzschmar, die am Starttag der World Games ihren 25. Geburtstag feiert.

Von der Sporthilfe gefördert wurde Lucie Kretzschmar bereits von 2015 bis 2018 als olympische Handballerin. Mit Einführung der neuen Sporthilfe-Förderstrukturen wird sie als Beachhandballerin nun im Top-Team unterstützt und erhält als Masterstudentin für Grundschullehramt das Deutsche Bank Sport-Stipendium. Vor sechs Jahren war sie in die deutsche Beachhandball-Auswahl nominiert worden, mittlerweile ist sie längst zu einer wichtigen Führungsspielerin gereift. Ihre Berufung als beste Abwehrspielerin ins All-Star-Team der WM 2024 unterstreicht ihre Bedeutung für die Mannschaft, mit der sie 2021 und 2023 den EM- und 2022 und 2024 den WM-Titel gewann. Das Ziel für die World Games in Chengdu ist also auch die Goldmedaille. Denn: "Man kriegt nie genug davon, ganz oben zu stehen", so Lucie Kretzschmar im Gespräch mit der Sporthilfe (hier geht's zum Portrait...).

Karin Orgeldinger, im Sporthilfe-Vorstand verantwortlich für die Athletenförderung: "Wir freuen uns, dass ein großes Sportereignis wie die World Games zahlreichen Athletinnen und Athleten aus nicht-olympischen Sportarten, die sonst kaum im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses stehen, die Chance bietet, sich und ihre großartigen Leistungen zu präsentieren. Es ist unsere Mission, die Reise der Sportlerinnen und Sportler ganzheitlich zu begleiten und sie auf dem Weg zu Verwirklichung ihrer gesteckten Ziele zu unterstützen."

Neben Beachhandballerin Lucie Kretschmar werden aktuell 44 weitere deutsche Teilnehmerinnen und Teilnehmer der World Games 2025 von der Sporthilfe gefördert, in den Sportarten Bogenschießen und Faustball, über Ju-Jutsu, Rettungsschwimmen, Kanu, Sportklettern, Trampolin, Tanzen, Tauziehen bis hin zu Flossenschwimmen und Wakeboard. Voraussetzungen für eine Sporthilfe- Förderung in nicht-olympischen Sportarten sind die erfolgreiche Bewerbung des jeweiligen Verbands für die Förderung der entsprechenden Disziplinen sowie ein persönlicher Antrag der einzelnen Sportlerinnen und Sportler. Die in die Sporthilfe-Förderung aufgenommenen Athletinnen und Athleten werden analog zu den olympischen Sportlerinnen und Sportlern gefördert und können zudem die Kompetenzförderung-Angebote der Sporthilfe, Serviceleistungen und Angebote zur dualen Karriere nutzen. Im Durchschnitt werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmerbei den World Games seit dreieinhalb Jahren von der Sporthilfe unterstützt.

Weitere Porträts mit Rettungsschwimmer Tim Brang sowie dem Sportakrobaten-Paar Diana Lust und Daniel Blintsov, allesamt im nicht-olympischen Bereich Sporthilfe-gefördert, gibt es in der neuesten Ausgabe des Sporthilfe Magazins und auf der Sporthilfe-Website.

Anlässlich der World Games hat die Sporthilfe die nicht-olympischen Sportarten in ihr Team-Patenschaftsprogramm aufgenommen, über das Sportfans und Unternehmen Athletinnen und Athleten ihrer persönlichen Lieblingssportart direkt unterstützen können: Mehr Informationen...

"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, PwC Deutschland, Deutsche Post und Generali & Deutsche Vermögensberatung. Sie unterstützen die Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportlerinnen und Sportler sowie die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.

Die Sporthilfe wird gefördert durch das Bundesministerium des Innern aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

