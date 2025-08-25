1. Bundesliga: Zwei späte Tore sichern St. Pauli Punkt gegen BVB

Am Auftakt-Spieltag zur neuen Saison der 1. Fußball-Bundesliga hat der FC St. Pauli am Millerntor gegen Borussia Dortmund mit XX XX.

Die erste Torgefahr ging in der Anfangsphase tatsächlich von den Hamburgern aus: Oppie schoss in der zehnten Minute ein Stück vorbei und Hountondji verpasste eine Hereingabe des 23-Jährigen in der elften Minute. In der 18. Minute rutschte ein langer Ball zum Nationalspieler des Benin durch, doch er fand seinen Meister in Kobel.

Dann meldete sich auch mal der BVB vorne an: In der 23. Minute scheiterte Guirassy aus spitzem Winkel an Vasilj, in der 25. Minute kam Gross aus wenigen Metern nicht am Keeper vorbei.

Das erste Mal erfolgreich war in der 35. Minute Guirassy, der nach Sabitzer-Flanke trocken unten rechts einköpfte. Nach Foul von Smith an Adeyemi im Strafraum hatte Guirassy in der 39. Minute die Chance zum 2:0 per Elfmeter, Vasilj kratzte den Versuch des Stürmers aber aus dem linken Eck. Damit lag die Kovac-Elf zur Pause nur knapp vorne.

Kurz nach Wiederanpfiff fiel auch prompt der Ausgleich für die Braun-Weißen: Hountondji stieg in der 50. Minute nach Flanke von Sinani hoch und bugsierte das Leder mit dem Kopf unten links in die Maschen.

Doch ausgerechnet Abwehrchef Anton brachte die Gäste in der 67. Minute wieder in Front: Sein Schlenzer wurde von Wahl unhaltbar abgefälscht und senkte sich so ins Netz. Der eingewechselte Brandt legte in der 74. Minute nach, einen langen Ball nahm der Nationalspieler gut mit und ließ Vasilj keine Abwehrchance.

In der 86. Minute verkürzte die Blessin-Elf dann aber wieder: Mane hielt im Strafraum Ceesay fest, sah dafür Glattrot wegen Notbremse und Sinani verwandelte den fälligen Strafstoß unten rechts. Und es wurde noch verrückter, als Smith in der 89. Minute unbedrängt vor dem Sechzehner unten links einschießen durfte und damit den Ausgleich für seine Farben erzielte. Wenig später war Schluss.

Ein starkes St. Pauli durfte sich über einen verdienten späten Punkt freuen, während sich Dortmund über zwei unnötige späte Gegentore ärgern musste.

1. Bundesliga: Köln feiert Last-Minute-Sieg in Mainz

Im ersten Sonntagsspiel des ersten Bundesliga-Spieltags hat der 1. FC Köln 1:0 beim 1. FSV Mainz 05 gewonnen.

Beide Teams zeigten eine engagierte Leistung, konnten jedoch die zahlreichen Chancen lange nicht in Tore ummünzen. Besonders die Mainzer Defensive stand zunächst stabil und ließ den Kölnern wenig Raum für gefährliche Aktionen.

In der ersten Halbzeit dominierten die Mainzer das Spielgeschehen und kamen früh zu guten Gelegenheiten. Doch sowohl Paul Nebel als auch Anthony Caci scheiterten mit ihren Schüssen an der Kölner Abwehr. Die Gäste aus Köln konzentrierten sich zunächst auf die Defensive und versuchten, durch Konter zum Erfolg zu kommen. Eine der besten Chancen für die Kölner hatte Jakub Kaminski, dessen Schuss jedoch von Robin Zentner pariert wurde.

In der zweiten Halbzeit erhöhte Köln den Druck und kam zu weiteren Möglichkeiten, doch die Mainzer Abwehr hielt stand. Eine Schlüsselszene ereignete sich in der 60. Minute, als Nebel nach einer Notbremse die Rote Karte sah. Dank der numerischen Unterlegenheit konnten die Gäste den Druck erhöhen und letztendlich in der 90. Minute durch ein Tor von Marius Bülter in Führung gehen.

Für Mainz geht es am Donnerstag in der Conference-League-Qualifikation zu Hause gegen Rosenborg Trondheim weiter, während Köln am kommenden Sonntag in der Liga gegen Freiburg gefordert ist.

1. Bundesliga: HSV holt bei Bundesliga-Rückkehr Punkt in Gladbach

Der Hamburger SV hat bei seiner Bundesliga-Rückkehr 0:0 unentschieden gegen Borussia Mönchengladbach gespielt.

Die Partie im Borussia-Park blieb über weite Strecken ereignisarm, da beide Mannschaften defensiv gut organisiert waren und nur wenige klare Torchancen zuließen. Der HSV, der nach sieben Jahren Abwesenheit ins Oberhaus zurückgekehrt ist, zeigte sich kämpferisch, konnte jedoch offensiv zu selten Akzente setzen.

In der ersten Halbzeit dominierte Mönchengladbach das Spielgeschehen, ohne jedoch die Abwehr der Hamburger ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Der HSV konzentrierte sich auf Konter, blieb dabei aber weitgehend harmlos. Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild kaum. Beide Teams versuchten, durch Spielerwechsel frischen Wind in die Partie zu bringen, doch die Abwehrreihen blieben bis auf wenige Ausnahmen stabil. Kurz vor Schluss lag der Ball zwar im Borussia-Tor, William Mikelbrencis stand bei seinem Kopfball aber klar im Abseits.

Am Freitag steht dann für den HSV das Derby gegen den FC St. Pauli an, Gladbach gastiert tags darauf beim VfB Stuttgart.

Quelle: dts Nachrichtenagentur



