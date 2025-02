DFB-Pokal: Leipzig schlägt Wolfsburg im Viertelfinale

RB Leipzig hat sich am Mittwochabend im Viertelfinale des DFB-Pokals mit einem knappen 1:0-Erfolg gegen den zu Gast angetretenen VfL Wolfsburg den Einzug ins Halbfinale gesichert.

In einem intensiven Duell agierten beide Mannschaften mit Disziplin und taktischem Geschick. Leipzig überzeugte durch schnelle Konter und präzise Abstimmungen, während Wolfsburg trotz Wechseln und offensiver Impulse keine klaren Durchbrüche erzielen konnte.



Die erste Spielhälfte blieb noch torlos. Nach einem Regelverstoß von Kilian Fischer im Strafraum entschied der Schiedsrichter nach Rücksprache mit dem VAR zu einem Elfmeter. Benjamin Sesko nutzte diese Chance und brachte Leipzig in der 69. Minute in Führung. Trotz zahlreicher Versuche blieb Wolfsburgs Ausgleich aus, während die Leipziger ihre Führung souverän verteidigten.

Quelle: dts Nachrichtenagentur