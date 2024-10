Werder-Rekordspieler Dieter Burdenski gestorben

Der langjährige Bundesliga-Torhüter Dieter Burdenski ist tot. Er starb im Alter von 73 Jahren, teilte sein langjähriger Verein Werder Bremen unter Berufung auf die Familie des Urgesteins am Mittwochabend mit.

Für den SV Werder Bremen absolvierte Burdenski 444 Bundesliga-Spiele und damit so viele, wie kein anderer Werderaner. Insgesamt stand er 582-mal für die Grün-Weißen als Torwart zwischen den Pfosten. Insgesamt stand er zwölf Mal für die deutsche A-Nationalmannschaft im Kasten. Als Torwarttrainer feierte Burdenski etwa 2004 mit den Norddeutschen das Double aus Meisterschaft und Pokal.



Der SV Werder Bremen zeigte sich tief getroffen vom plötzlichen und unerwarteten Tod seines Ehrenspielführers, der am vergangenen Samstag beim Heimspiel gegen den SC Freiburg noch mit den Pokalsiegern von 1999 im Weserstadion feierte.



"Die Nachricht von seinem Tod schockiert uns und macht uns tieftraurig", sagte Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald. "'Budde' hat unsere Mannschaft zwei Jahrzehnte lang geprägt und gehört zweifellos zu den größten Werder-Spielern aller Zeiten."



"Wir alle haben ihn für seine Zuverlässigkeit, seine stets positive Einstellung zum Leben, seine Leidenschaft für Werder, aber auch seinen kritischen Geist sehr geschätzt. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie", so Hess-Grunewald.

Quelle: dts Nachrichtenagentur