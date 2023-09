Basketball WM: USA fertigt Italien ab - "Stehen unter den Top3-Teams"

Team USA watscht Italien beim 100:63-Erfolg buchstäblich ab, zieht damit neben Serbien ins Halbfinale ein und wäre somit theoretisch der deutsche Gegner am Freitag. Deutschland trifft morgen im Viertelfinale auf Lettland - ab 9.45 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport. Nach der überraschenden Niederlage gegen Litauen in der Zwischenrunde zeigte Team USA im Viertelfinale gegen Italien ein anderes Gesicht - blieb hart und gnadenlos.

Der Aufreger: Der ehemalige Bamberger Nicolo Melli (Italien) kassiert einen Schlag von Brandon Ingram, der dafür ein unsportliches Foul erhält. Ein anderer Italiener lobt indes die deutsche Auswahl. Andrea Trinchieri, nach seinem Abgang als Trainer beim FC Bayern nun als TV-Experte tätig, erklärte im MagentaSport-Studio: "Für mich steht Deutschland unter den Top 3-Teams, mich verwundert es, dass nicht über sie geredet wird. Ich finde das etwas respektlos. Sie haben den besten Schröder jemals und auch ohne Franz Wagner sind sie sehr beständig."



Nachfolgend Stimmen und Clips vom 1. Tag der Viertelfinale. Morgen begrüßt Alexander Schlüter ab 9. 45 Uhr zum deutschen Spiel gegen Lettland, begleitet von Expertin Amojo und Alexander Vogel. Gewinnt die deutsche Auswahl gegen Lettland, steht sie am Freitag gegen USA im Halbfinale. Das Finale steigt am Sonntag ab 13.30 Uhr!

Schafft Deutschland den Sprung unter die Top4? - Trinchieri sieht DBB-Team unterschätzt: "Ich finde das etwas respektlos."

Ungeschlagen geht es für Deutschland in das Viertelfinal-Duell gegen Lettland am Mittwochmorgen. Ein unangenehmer Gegner wartet, doch MagentaSport-Expertin Ireti Amojo sieht gute Chancen für Deutschland: "Lettland hat einen starken Dreier, spielen tollen Teambasketball und haben eine tolle Teamchemie, aber wir haben 12 Spieler, die super in das Turnier gestartet sind. Deutschland hat sich von Spiel zu Spiel gesteigert, hat sich in einen Rausch gespielt. Wir sind, wenn man sich alle Spieler im Kader anschaut, besser aufgestellt."

Ex- FC Bayern Coach Andrea Trinchieri, der nach seinem Ende in München als TV-Experte in Italien arbeitet, ist begeistert vom DBB-Team. "Für mich ist Deutschland unter den Top 3 Teams, mich verwundert es, dass nicht über sie geredet wird. Ich finde das etwas respektlos. Die spielen sehr stabil als Team. Sie haben den besten Schröder jemals und auch ohne Franz Wagner sind sie sehr beständig." Er warnt aber auch vor Lettland: "Sie sind ein gefährliches Team. Die ganze Nation steht hinter ihnen und pusht sie. Sie sind so enthusiastisch, das ist nie einfach."

USA deklassiert Italien mit 100:63 - Schlag für Melli ins Gesicht- Highlights und Clips

37 Punkte Unterschied- starkes Spiel der US-Amerikaner im Viertelfinale, das Team von Steve Kerr zeigt eine Reaktion nach der Niederlage in der Zwischenrunde. Die Amerikaner gehen fast gnadenlos mit den Italienern. MagentaSport-Expertin Ireti Amojo hätte sich gewünscht, "wenn man den Italienern gegenüber etwas demütiger gewesen wäre."

Denn die US-Boys gingen trotz klarem Vorsprung richtig zur Sache: Nicolo Melli nimmt noch ein Andenken von Brandon Ingram mit. Der Spieler der New Orleans Pelicans trifft den Italiener mit der Hand im Gesicht. Der Videobeweis und auch ein Blick in das Gesicht von Melli zeigen das harte Einsteigen. Eine unnötige Situation in der sonst so souveränen Vorstellung der US-Amerikaner.

Mikal Bridges über die Reaktion des Teams im Viertelfinale: "Es fühlt sich großartig an, sich nach dem letzten Spiel so zurückzumelden. Wir haben gut zusammengespielt und hart verteidigt, aber der Spaß war immer da."

Zu den möglichen Gegnern Deutschland oder Lettland im Halbfinale sagt er: "Es wird ein harter Fight, es sind zwei gute Teams mit tollen Coaches. Wir lehnen uns jetzt zurück und schauen, gegen wen wir spielen."

Eine neue Podcast-Folge zum Start der heißen Phase der Weltmeisterschaft ist bereits online. Die Spezialausgabe mit Michael Körner und Alex Vogel, die zusammen mit Patrick Femerling auf die anstehenden Viertelfinalpartien blicken - natürlich mit besonderem Fokus auf das deutsche Spiel gegen Lettland. Zudem meldet sich Per Günther aus Manila. Auch die Auseinandersetzung zwischen Dennis Schröder, Daniel Theis und Gordon Herbert nochmal Thema. Patrick Femerling findet das Verhalten des Coaches gerechtfertigt. "Ich finde Gordies Reaktion eigentlich angemessen. Er ist eben gestresst. Er ist genervt. Die Jungs sind nicht so rausgekommen, wie sie rauskommen müssen."

Per Günther war überrascht: "Das war schon ein Ausbruch, finde ich. (...) da war viel Schärfe drin. (...) Es gibt eine Person auf der Welt, die mich am Arm packen kann und auf dem Stuhl zeigen kann und sagen "sit your Ass down". Das ist meine Mama!" Jetzt reinhören in die große MagentaSport Vorschau zur Finalrunde. Die Folgen der Podcastreihe gibt´s auf allen Plattformen, wo´s gute Podcasts gibt

