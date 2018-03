Kamil Stoch baut seinen Vorsprung weiter aus

Kamil Stoch (155,4/140,0 m) hat mit seinem Sieg in der Qualifikation von Trondheim vor dem Norweger Andreas Stjernen (153,1/141,5) und dem Österreicher Stefan Kraft (147,5/140,0) seine Führung in der Gesamtwertung der RAW AIR-Tour weiter ausgebaut. Dabei wurde für den Olympia- und Grand-Slam-Sieger einmal mehr der Anlauf um zwei Luken verkürzt.

Der Pole hat jetzt 70,3 Punkte Vorsprung auf Robert Johannsen (141,4/137,5) und 90,5 Punkte Vorsprung auf Robert Johansson, der Vierter in der Tageswertung wurde. Polens Skisprung-Held unternimmt alles, um mit großem Vorsprung in die abschließenden Skifliegen in Vikersund zu gehen.

Richard Freitag (141,2/135,0) und Andreas Wellinger (138,1/136,0) als Fünfte und Sechste liegen in der Gesamtwertung auf den Plätzen acht und neun, Karl Geiger ist Elfter, schon weit zurück. Aber im Skifliegen ist noch einiges möglich. Geiger (13.), Markus Eisenbichler (19.), Stephan Leyhe (21. Foto), Andreas Wank (22.) und David Siegel (29.) sind anders als Österreichs Weltcup-Rekordsieger Gregor Schlierenzauer (53.) sicher für das morgige Weltcup-Springen qualifiziert. Dabei machte der Willinger Leyhe mit 134 m als Sechster und 128 m als Achter im Training wieder einen weit stärkeren Eindruck als bei seinen 127,5 m in der Qualifikation. „Er ist locker vorn dabei, wenn es dann aber in den Wettkampf geht, bringt er das nicht mehr ganz rüber“, meinte Sven Hannawald. „Trotzdem arbeitet er nicht mit der Brechstange und man sieht bei ihm kaum Fehler. Alles ist eine Frage des Typs.“ Stephan Leyhe selbst hatte eine einfache Erklärung parat: „Im Training war noch Aufwind und der Quali-Sprung war nur ein bisserl zu früh“.

Ergebnisliste Qualifikation Trondheim 14.03.2018.pdf

Quelle: SC Willingen - Dieter Schütz