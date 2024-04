PENNY DEL Halbfinals + Frauen-Eishockey WM: Topstart für Deutschland gegen Dänemark 5:1! "Da kann man sich nicht beschweren!" Deutsche Frauen bockstark

Deutschlands Frauen erwischen einen Top-Start in die Eishockey WM: 5:1-Sieg gegen Dänemark. Das Trainer Team um Jeff MacLeod hatte die Spielweise gegenüber den letzten farblosen Auftritten etwa im Deutschland Cup komplett verändert: dominant, physisch stark, offensiv druckvoll. So hat man die deutschen Frauen selten gesehen! "In der Chancenverwertung gibt es noch Luft nach oben, aber am Ende haben wir 5 Tore gemacht. Ich denke, da kann man sich nicht beschweren", sagt Stürmerin Emily Nix, die den Endstand besorgte.

Bundestrainer Jeff MacLeod bescheinigte der DEB-Auswahl "über 60 Minuten ein gutes Spiel. Wir sind daher wirklich glücklich über den Sieg." Das 2. Gruppenspiel gegen Japan, mit 2:3 gegen China gestartet, wird am Samstag ab 21 Uhr live gezeigt. MagentaSport zeigt die deutschen WM-Partien in USA live und kostenlos.

In der PENNY DEL geht es heute Abend weiter: ab 18.45 Uhr mit der 3. Runde der Halbfinals mit Pinguins Bremerhaven gegen EHC Red Bull München, ab 19.15 Uhr beginnt die Live-Übertragung Eisbären Berlin gegen Straubing Tigers.