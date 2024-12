Europa League: Hoffenheim und FCSB Bukarest torlos

Am 6. Spieltag der Ligaphase der Europa League haben die TSG 1899 Hoffenheim und der FCSB Bukarest sich mit 0:0 unentschieden getrennt. Bukarest rückt damit auf den 7. Tabellenplatz vor, Hoffenheim schafft es auf den 24. Platz.

Hoffenheim dominierte die Partie klar. Gegen die disziplinierte rumänische Verteidigung gelang den Gastgebern dennoch kein Treffer.



In der Conference Leage hat Istanbul Basaksehir derweil am 5. Spieltag der Ligaphase gegen den 1. FC Heidenheim 3:1 gewonnen. Heidenheim fällt folglich auf den 12. Platz zurück, Istanbul verbessert sich auf den 21. Rang.



Basaksehir baute immer wieder Druck auf, während Heidenheim bisweilen ideenlos wirkte. Deniz Türüc (6.) und Miguel Crespo (18.) brachten Basaksehir früh deutlich in Führung. Erst in der 61. Minute konnte Mathias Honsak den Abstand zu den Türken verringern - und das auch nur vorübergehend: Krzysztof Piatek erzielte schließlich in der 68. Minute das 3:1.



Die weiteren Ergebnisse in der Europa League: AS Rom - Sporting Braga 3:0; PAOK Saloniki - Ferencvarosi TC 5:0; Olampiakos Piraeus - Twente Enschede 0:0; Union Saint Gilloise - OGC Nizza 2:1; Ludogorez Rasgrad - AZ Alkmaar 2:2; Malmö FF - Galatasaray 2:2; Viktoria Pilsen - Manchester United 1:2.



Die weiteren Ergebnisse in der Conference League: FC Kopenhagen - Heart of Midlothian 2:0; AC Florenz - LASK 7:0; Legia Warschau - FC Lugano 1:2; HJK Helsinki - Molde FK 2:2; Olympija Ljubljana - Cercle Brugge 1:4; CS Petrocub - Betis Sevilla 0:1; Dinamo Minsk - Larne FC 2:0; FC Noah - APOEL Nikosia 1:3.

Europa League: Lyon schlägt Frankfurt

Am 6. Spieltag der Europa League hat Olympique Lyon gegen Eintracht Frankfurt 3:2 gewonnen. Frankfurt fällt damit auf den 5. Tabellenplatz zurück, Lyon rückt auf den 4. Rang vor.

Ansgar Knauff brachte die Adlerträger in der 18. Minute in Führung, während die Franzosen zunächst noch Probleme beim Abschluss hatten. Doch im weiteren Verlauf dominierte Lyon das Spiel klar. Zunächst brachte Rayan Cherki den Ausgleich in der 27. Minute. Malick Fofana (50. Minute) und Ernest Nuamah (54.) gelang ein Doppelschlag für Lyon. Omar Marmoush verkürzte in der 85. Minute den Abstand zu den Franzosen.

Die weiteren Ergebnisse: Rangers FC - Tottenham Hotspur 1:1; FC Porto - FC Midtjylland 2:0; Slavia Praha - RSC Anderlecht 1:2; Ajax Amsterdam - Lazio Rom 1:3; Maccabi Tel Aviv - FK RFS 2:1; Real Sociedad San Sebastian - Dynamo Kiew 3:0; FK Bodo/Glimt - Besiktas 2:1; IF Elfsborg - Qarabag FK 1:0.

Quelle: dts Nachrichtenagentur