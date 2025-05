1. Bundesliga: Heidenheim triumphiert - Bochum und Kiel steigen ab

Am 33. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Union Berlin an der Alten Försterei gegen den 1. FC Heidenheim mit 0:3 verloren. Heidenheim kann damit nicht mehr direkt absteigen. Der VfL Bochum und Holstein Kiel verabschieden sich dagegen mit Niederlagen aus Liga 1.

Die Mannschaft von Frank Schmidt ging in der zwölften Minute bereits mit der erste schönen Kombination in Führung: Schöppner wurde in den Strafraum geschickt, legte zurück für Pieringer und dessen Ablage schweißte Beck entschlossen in die Maschen.Erste Torgefahr der Köpenicker war in der 19. Minute zu bestaunen, Trimmels Gewaltschuss konnte Feller im kurzen Eck aber mit einem starken Reflex entschärfen.Ansonsten verlegte sich der Gast aber auf eine stabile Defensive und ließ nicht wirklich etwas zu, war angesichts der knappen Führung zur Pause aber auch noch nicht der sichere Sieger. Nach dem Seitenwechsel beruhigte Schöppner dann aber die Gemüter aufseiten der Gäste: In der 56. Minute leitete Pieringer einen langen Ball von Feller per Kopf auf den Stürmer weiter, der setzte sich gegen Vogt durch und blieb allein vor dem Kasten cool. Die Baumgart-Truppe mühte sich im Anschluss durchaus, das Ergebnis noch zu korrigieren. Die mit viel Herz verteidigenden Süddeutschen hielten ihren Kasten aber gemeinschaftlich sauber.Stattdessen machte Beck in der 73. Minute alles klar für den FCH: Der Stürmer wurde von Wanner am Sechzehner bedient, ließ Preu stehen und drosch das Leder von Doekhi abgefälscht links ins Gehäuse. In der 78. Minute gelang beinahe der Doppelschlag, nach Krätzig-Pass konnte Rönnow Pieringers verunglückten Versuch aber noch vor der Linie abfangen. Am Ende stand aber ein vielumjubelter 3:0-Erfolg für die hocheffektiven Gäste.

Mit dem Sieg kann Heidenheim auf Rang 16 zumindest nicht mehr direkt aus der 1. Bundesliga absteigen. Holstein Kiel und der VfL Bochum sind nach Niederlagen gegen Freiburg und Mainz dagegen sicher direkt abgestiegen. Für Union Berlin auf Platz 13 hat das Ergebnis dagegen keine wirkliche Bedeutung mehr.

Die Ergebnisse der Parallelspiele der 1. Bundesliga im Überblick: Kiel - Freiburg 1:2, Bochum - Mainz 1:4, Bremen - Leipzig 0:0.

Quelle: dts Nachrichtenagentur