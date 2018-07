Spanien scheitert im WM-Achtelfinale an Russland

Bei der Fußball-WM in Russland hat der Gastgeber das Achtelfinale gegen Spanien mit 4:3 im Elfmeterschießen gewonnen. Nach 90 Minuten stand es wie auch nach der Verlängerung 1:1. Die Russen stehen damit am 7. Juli im Viertelfinale in Sotschi und treffen dort auf Kroatien.

Im ersten Durchgang waren die Spanier zwar spielbestimmend, hatten aber nur wenige gute Chancen. Dennoch brachte ein Eigentor von Sergey Ignashevich die Iberer in der zwölften Minute in Führung. Wenige Minuten vor dem Halbzeitpfiff verwandelte Artem Dzyuba einen Elfmeter zum Ausgleich. Der spanische Verteidiger Gerard Piqué hatte den Ball zuvor im eigenen Strafraum mit der Hand gespielt. Auch im zweiten Durchgang hatten die Spanier deutlich mehr Ballbesitz, die Russen verteidigten aber konsequent. Quelle: dts Nachrichtenagentur