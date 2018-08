DFB-Pokal: Schalke und Darmstadt gewinnen

Die ersten Spiele im DFB-Pokal sind ohne Überraschungen geblieben. Darmstadt 98 gewann beim 1. FC Magdeburg mit 1:0, Schalke beim 1. FC Schweinfurt mit 2:0.

Nabil Bentaleb traf in der 23. Minute per Elfmeter, in der 74. Minute sorgte ein Eigentor von Adam Jabiri für die Erhöhung. Auch wenn das Ergebnis dies nicht erwarten lässt, hatte Schalke die Partie außer in der Anfangsphase, in der Schweinfurt noch gut mithalten konnte, die meiste Zeit fest im Griff.



Wehen Wiesbaden kickt St. Pauli aus dem DFB-Pokal



Der Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat den Zweitligisten FC St. Pauli aus dem DFB-Pokal gekickt. Nachdem es nach 90 Minuten noch 1:1 stand, war das Resultat nach einer ereignisreichen Verlängerung dann 3:2. Sören Reddemann hatte Wiesbaden in der 35. Minute in Führung gebracht, Richard Neudecker konnte in der 50. Minute für die Hamburger ausgleichen. In der Verlängerung trafen dann Manuel Schäffler per Elfmeter und zwei Minuten Niklas Schmidt, beide für Wiesbaden, nur wenige Minuten später kam der Anschlusstreffer durch St. Paulis Christopher Avevor, der das Ergebnis aber nicht mehr drehen konnte.

