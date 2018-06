Brasilien und Schweiz weiter - WM-Aus für Serbien

Bei der Fußball-WM in Russland haben Brasilien und die Schweiz in der Gruppe E den Sprung ins Achtelfinale geschafft. Serbien ist dagegen nach der Gruppenphase ausgeschieden. Das WM-Aus für Costa Rica stand bereits vor dem letzten Gruppenspiel fest.

Die Schweiz spielte am Mittwochabend 2:2 gegen Costa Rica, zugleich gewann Brasilien 2:0 gegen Serbien. Dabei brachte Paulinho die Südamerikaner in der 36. Minute in Führung - Coutinho hatte den Treffer mit einem perfekten Pass vorbereitet. In der zweiten Halbzeit erhöhte Serbien den Druck, vergab aber zu viele Chancen. In der 68. Minute war es dann Thiago Silva, der mit seinem Treffer für die Entscheidung sorgte.



Als Sieger der Gruppe E spielt Brasilien im Achtelfinale am Montag gegen Mexiko, die Schweiz spielt am Dienstag gegen Schweden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur