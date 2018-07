Bundesligasaison als Zuschauermagnet – warum die Bundesliga weltweit die meisten Zuschauer hat

In Sachen Einnahmen kann die Bundesliga im Vergleich zu den Fußball-Ligen in England und Spanien kaum mithalten. Doch zählt die Bundesliga mit durchschnittlich mehr als 40.000 Zuschauer pro Spiel immer noch als die begehrteste Liga auf der ganzen Welt. Die Bundesliga gilt weltweit als Zuschauermagnet Nummer eins und schafft es auch auf TV-Ebene jedes Wochenende Millionen von Fans an die Fernsehgeräte zu fesseln. Auch im Bereich der Internetabfragen über Nachrichten rund um das Spielgeschehen in der Bundesliga kann kaum eine andere Fußball-Liga mit dem deutschen Fußballoberhaus mithalten. Warum die Bundesliga weltweit so einen Hype auslöst, haben wir im Folgenden für Sie aufgeklärt.

Bundesliga auch im World Wide Web sehr beliebt Aufgrund der hohen Nachfrage für das Geschehen in der Bundesliga, gibt es auch im Internet eine hohe Frequenz an aktuellen Nachrichten, Storys und Transfergerüchten. Eine Statistik hat ergeben, dass durchschnittlich jeder Mann in Deutschland zwei Stunden in der Woche damit verbringt sich Informationen über Sportereignisse im Internet einzuholen. Dabei stehen Newsportale wie Sport-90 ganz hoch im Kurs. Alle aktuellen Sportnachrichten können hier besonders gut verfolgt werden. Ticketpreise im europäischen Vergleich weiterhin sehr erschwinglich Im Vergleich zu den Stadionpreisen in England kann der Ticketmarkt für deutsche Stadienbesuche mit sehr fairen Preisen glänzen. Dies sorgt jedes Wochenende für meistens ausverkaufte Stadien. Die ganz besondere Stimmung der Fans und das hohe fußballerische Niveau auf dem Platz belebt sogar die Tourismusbranche. So zieht es jährlich tausende Touristen aus ganz Europa zu einem Besuch in deutschen Fußballstadien. Gute Infrastruktur sorgt für Zuschauermassen Die gute Infrastruktur in Deutschland sorgt dafür, dass jedes Wochenende hunderttausende Fußballfans eine sichere und schnelle An- und Abreise genießen können. Dabei spielt es keine Rolle, ob man mit dem Zug oder dem Auto zu einem Bundesligaspiel reist. Organisation und Sicherheit in den Stadien Auch die Organisation und Sicherheit in deutschen Stadien ist von extrem großer Qualität. Familien und Alleinreisende können sich während des ganzen Aufenthalts in einem Stadion in Deutschland sicher fühlen. Ordner und Sicherheitspersonal führen seit mehreren Jahren Kontrollen durch, die Zuschauer vor Gewalt und anderen Straftaten bewahrt. Live-Fußball auch im Pay-TV vergleichsweise günstig Auch im Vergleich zu anderen Ligen kann die Bundesliga mit einem relativ günstigen Angebot für Live-Fußball glänzen. Während ein Abo im Pay-TV für alle Spiele in England meistens um die 100 Euro im Monat kostet, können Fußballfans hierzulande das Spielgeschehen im TV für durchschnittlich 30 Euro im Monat verfolgen.