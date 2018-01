DFB und Commerzbank verlängern Partnerschaft um fünf Jahre

Die Commerzbank bleibt weitere fünf Jahre Premium-Partner des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Eine entsprechende Entscheidung traf das DFB-Präsidium auf seiner heutigen Sitzung in Frankfurt am Main. Der neue Vertrag mit der Commerzbank, die bereits seit 2008 Partner des Verbandes ist, beginnt am 1. Januar 2019 und hat eine Laufzeit bis zum 31. Juli 2024. Neben Maßnahmen mit der Frauen- und Männernationalmannschaft sind auch die Fortsetzung des Nachwuchsförderprogramms “Junior-Coach” und eine Unterstützung der geplanten DFB-Akademie wichtige Bestandteile des neuen Kontrakts.

DFB-Präsident Reinhard Grindel sagt: “Wir freuen uns, dass sich die Commerzbank in dem vom DFB-Präsidium eingeleiteten Ausschreibungsverfahren durchgesetzt hat und ein verlässlicher Partner an der Seite unseres Verbandes bleibt. Aus der langjährigen Zusammenarbeit wissen wir, dass der Commerzbank die Nachwuchsförderung und die Weiterentwicklung des Fußballs am Herzen liegen. Dies zeigt vor allem das seit fast fünf Jahren erfolgreich laufende Projekt Junior-Coach, welches fußballbegeisterten Schülerinnen und Schülern die Chance gibt, frühzeitig gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und in den interessanten und abwechslungsreichen Trainerjob hineinzuschnuppern.” Uwe Hellmann, Leiter Brand Management Commerzbank AG: “Das ist großartig. Unsere Premium-Partnerschaft mit dem DFB wird fortgesetzt. Nach zehnjähriger bisheriger Zusammenarbeit werden wir auch in den kommenden fünf Jahren mit der Männer- und Frauen-Nationalmannschaft, in der Nachwuchsförderung sowie mit der neuen DFB Akademie eng zusammenarbeiten.” Ebenfalls frühzeitig verlängert wurde zudem die auf den DFB-Pokal bezogene Partnerschaft mit der TARGOBANK. Der neue Vertrag, der bis zum 30. Juni 2022 läuft, umfasst zahlreiche Werberechte im Bereich des nationalen Vereinspokals. Jürgen Lieberknecht, TARGOBANK Vorstand Privatkunden, sagt: “Der DFB-Pokal ist ein traditionsreicher Vereinswettbewerb mit hoher Bedeutung und starker Aufmerksamkeit in Deutschland und darüber hinaus. Er bietet viele Emotionen und häufig eine hohe Dramatik, gerade wenn kleine auf große Vereinen treffen und dabei über sich hinauswachsen. Auch wir versuchen für unsere Kunden, das Beste aus ihren finanziellen Möglichkeiten zu machen – ganz gleich, wie groß oder klein ihre Wünsche und Ziele sind.” Denni Strich, Geschäftsführer der Tochtergesellschaft DFB GmbH, sagt zu den beiden neuen Verträgen: “Das Ausschreibungsverfahren im Bereich Finanzwesen war das erste, das komplett von der neuen DFB GmbH umgesetzt wurde. Die guten Vertragsabschlüsse zeigen, dass das neue Konstrukt und somit die Abgrenzung zwischen dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und dem ideellen Bereich des Verbandes bereits gut funktionieren.” Quelle: DFB