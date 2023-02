Pellegrino Matarazzo wird neuer Hoffenheim-Cheftrainer

Pellegrino Matarazzo ist neuer Cheftrainer der TSG Hoffenheim. Der 45 Jahre alte Fußballlehrer unterschrieb einen bis zum 30. Juni 2025 datierten Vertrag, wie der Bundesligist am Mittwoch mitteilte.

"Rino kennt nicht nur unseren Klub, sondern auch einen Großteil der Mannschaft aus eigener Erfahrung", sagte TSG-Profifußball-Direktor Alexander Rosen. "Umgekehrt kennen wir auch ihn und sind deshalb davon überzeugt, dass er der richtige Mann auf der Cheftrainer-Position ist." Er habe den VfB Stuttgart nicht nur zum Aufstieg geführt, sondern auch im Kampf um den Bundesligaverbleib seine Qualitäten bewiesen. "Er kann mit Druck umgehen und weiß, was in dieser Lage gefordert ist", so Rosen.



Matarazzo arbeitete bereits zwischen Juli 2017 und Dezember 2019 zunächst als U17-, danach als Co-Trainer für die TSG. Als Cheftrainer folgt der Italo-Amerikaner auf den am Montag entlassenen André Breitenreiter.

Quelle: dts Nachrichtenagentur